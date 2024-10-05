5 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Ньюкасл». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» по итогам шести туров Премьер-лиги находится рядом с зоной вылета, занимая 16-ю позицию.

Команда лишь на один балл опережает «трясину» (18-ю строчку), поэтому всерьез рискует втянуться в борьбу за выживание в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Премьер-лиги клуб на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» (2:1).

Этот успех прервал безвыигрышную серию «Ирисок» в четыре поединка, которые пришлись на английское первенство и Кубок Лиги.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Коулмэн, Броя, Шермити, дисквалифицированнных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу и Кубок Лиги, «Эвертон» выиграл один раз при трех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, хотя ничья и победа в последних двух матчах вкупе с фактором своего поля сулит ему довольно какие-никакие шансы хотя бы на ничью.

Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с тремя голами.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» после шести стартовых туров английского первенства набрал 11 баллов.

Команда занимает седьмую строчку, отставая на два очка от зоны еврокубков, а также на такое же количество пунктов от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего раунда Кубка английской Лиги клуб на своем поле обыграл «Уимблдон» (1:0).

Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на английский чемпионат, при одном поражении и одной ничьей.

Не сыграют: травмированы — Дубравка, Шер, Триппьер, Исак, Таргетт, Поуп, Уилсон, Майли, Ласселлс, Ботман, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, восемь из которых были официальными, а два — товарищескими, «Ньюкасл» выиграл семь раз при двух ничьих и одном поражении.

Это говорит о неплохих шансах гостей даже на победу, тогда как лишь одно поражение по ходу данной серии позволяет «Сорокам» рассчитывать хотя бы на ничью.

Харви Барнс — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Эвертона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в шести из девяти последних матчей «Ньюкасла» забивали меньше 2,5 голов

в семи из 10-ти последних матчей «Ньюкасл» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.70, победа «Эвертона» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. В трех из них забивали больше 2,5 голов.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в семи из 10-ти их последних матчей.

Ставка: «Ньюкасл» победит за 2.18