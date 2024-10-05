ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичУспех «Арсенала» и «Юве», фиаско «Реала» и «Баварии»: Итоги 2-го тура Лиги чемпионов Деян Станкович11-й тур РПЛ. Колыванов верит в «Спартак» и «Динамо», Андронов ставит на две ничьи Антуан Гризманн«Маленький принц» завершил путешествие. Сборная Франции лишилась Гризманна
    Все новости спорта

    Толкнет ли «Ньюкасл» в зону вылета «Эвертон»?

    «Эвертон» — «Ньюкасл». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, английская Премьер-лига, 5 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Ньюкасл Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Ньюкасл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харви Барнс
    5 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Ньюкасл». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Октября 2024 года

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •  Эвертон 19:30 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» по итогам шести туров Премьер-лиги находится рядом с зоной вылета, занимая 16-ю позицию.

    Команда лишь на один балл опережает «трясину» (18-ю строчку), поэтому всерьез рискует втянуться в борьбу за выживание в элитном дивизионе.

    Эвертон — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Премьер-лиги клуб на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» (2:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию «Ирисок» в четыре поединка, которые пришлись на английское первенство и Кубок Лиги.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Коулмэн, Броя, Шермити, дисквалифицированнных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу и Кубок Лиги, «Эвертон» выиграл один раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, хотя ничья и победа в последних двух матчах вкупе с фактором своего поля сулит ему довольно какие-никакие шансы хотя бы на ничью.

    Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с тремя голами.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Ньюкасл» после шести стартовых туров английского первенства набрал 11 баллов.

    Команда занимает седьмую строчку, отставая на два очка от зоны еврокубков, а также на такое же количество пунктов от зоны Лиги чемпионов.

  • Кто на новенького: Мойес в «Тоттенхэме», Тухель в «Вилле», возвращение Поттера?
  • Прогнозируем следующего тренера каждого клуба Английской Премьер-лиги
  • 26/09/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего раунда Кубка английской Лиги клуб на своем поле обыграл «Уимблдон» (1:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на английский чемпионат, при одном поражении и одной ничьей.

    Не сыграют: травмированы — Дубравка, Шер, Триппьер, Исак, Таргетт, Поуп, Уилсон, Майли, Ласселлс, Ботман, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, восемь из которых были официальными, а два — товарищескими, «Ньюкасл» выиграл семь раз при двух ничьих и одном поражении.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Это говорит о неплохих шансах гостей даже на победу, тогда как лишь одно поражение по ходу данной серии позволяет «Сорокам» рассчитывать хотя бы на ничью.

    Харви Барнс — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Эвертона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в шести из девяти последних матчей «Ньюкасла» забивали меньше 2,5 голов

    • в семи из 10-ти последних матчей «Ньюкасл» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.70, победа «Эвертона» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. В трех из них забивали больше 2,5 голов.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в семи из 10-ти их последних матчей.

    Ставка: «Ньюкасл» победит за 2.18

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Женис — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ризеспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Уэска — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Леганес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.57
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. Толкнет ли «Ньюкасл» в зону вылета «Эвертон»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры