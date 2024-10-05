Эвертон
Ньюкасл
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» по итогам шести туров Премьер-лиги находится рядом с зоной вылета, занимая 16-ю позицию.
Команда лишь на один балл опережает «трясину» (18-ю строчку), поэтому всерьез рискует втянуться в борьбу за выживание в элитном дивизионе.
Эвертон — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Премьер-лиги клуб на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» (2:1).
Этот успех прервал безвыигрышную серию «Ирисок» в четыре поединка, которые пришлись на английское первенство и Кубок Лиги.
Не сыграют: травмированы — Коулмэн, Броя, Шермити, дисквалифицированнных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу и Кубок Лиги, «Эвертон» выиграл один раз при трех поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, хотя ничья и победа в последних двух матчах вкупе с фактором своего поля сулит ему довольно какие-никакие шансы хотя бы на ничью.
Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с тремя голами.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Ньюкасл» после шести стартовых туров английского первенства набрал 11 баллов.
Команда занимает седьмую строчку, отставая на два очка от зоны еврокубков, а также на такое же количество пунктов от зоны Лиги чемпионов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего раунда Кубка английской Лиги клуб на своем поле обыграл «Уимблдон» (1:0).
Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на английский чемпионат, при одном поражении и одной ничьей.
Не сыграют: травмированы — Дубравка, Шер, Триппьер, Исак, Таргетт, Поуп, Уилсон, Майли, Ласселлс, Ботман, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках, восемь из которых были официальными, а два — товарищескими, «Ньюкасл» выиграл семь раз при двух ничьих и одном поражении.
Это говорит о неплохих шансах гостей даже на победу, тогда как лишь одно поражение по ходу данной серии позволяет «Сорокам» рассчитывать хотя бы на ничью.
Харви Барнс — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Эвертона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в шести из девяти последних матчей «Ньюкасла» забивали меньше 2,5 голов
- в семи из 10-ти последних матчей «Ньюкасл» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.70, победа «Эвертона» — в 3.25.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.
- 2.15Наполи — Комо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.85Леганес — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. В трех из них забивали больше 2,5 голов.
При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в семи из 10-ти их последних матчей.
Ставка: «Ньюкасл» победит за 2.18