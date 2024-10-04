Марсель
Анже
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы начали чемпионат достаточно продуктивно. По итогам первых 6 туров Лиги 1 они осели на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Марсель» прекрасно атакует, отличившись уже 15 голами. А вот в свои ворота команда пропустила уже 7 раз.
Марсель — Анже: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Марсель» с минимальным счетом уступил «Страсбургу».
До того команда сломила сопротивление «Лиона» (3:2). А вот чуть раньше марсельцы переиграли «Ниццу» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Марсель» настрелял 10 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Фарис Мумбанья — травмирован.
Состояние команды: Марсельцы намерены наконец-то реально бросить перчатку непотопляемому ПСЖ. Да и при Роберто Де Дзерби команда вполне может заметно прибавить.
Матчи против «Анже» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Марсель» выиграл 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, марсельцам срочно нужно реабилитироваться за последнее поражение.
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» в новом чемпионате стартовал более чем скромно. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Анже» успел забить всего 4 мяча в ворота соперников. А вот пропускает команда в среднем два гола за матч.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Анже» по всем статьям уступил «Реймсу» (1:3).
До того команда подписала мировую с «Нантом» (1:1). Да и поединок со «Страсбургом» принес лишь один зачетный балл в копилку (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» разжился лишь двумя ничьими. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Сидики Шериф, Жак Экоми — травмированы.
Состояние команды: главным бичом «Анже» являются ненадежные тылы. Да и набрала команда всего 2 очка в 6 матчах.
При этом «Анже» в среднем забивает менее гола за матч. Да и клубный лазарет никак не перестает пустовать.
Отставание от спасительной 15 позиции измеряется лишь 3 очками. Да и по игре команда выглядит крайне неубедительно.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут рады и ничьей. Вот только марсельцев команда не может победить уже 4 года.
Статистика для ставок
- «Анже» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Анже» еще не побеждал в текущем чемпионате
- «Марсель» в среднем забивает более 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.75, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.49 и 2.45.
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Прогноз: Марсельцы нынче выглядят мощнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.
«Анже» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и «Марсель» мотивирован сохранить место в лидирующей группе.
Ставка: Фора «Марселя» -2.5 за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25