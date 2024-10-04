4 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Анже». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы начали чемпионат достаточно продуктивно. По итогам первых 6 туров Лиги 1 они осели на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Марсель» прекрасно атакует, отличившись уже 15 голами. А вот в свои ворота команда пропустила уже 7 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Марсель» с минимальным счетом уступил «Страсбургу».

До того команда сломила сопротивление «Лиона» (3:2). А вот чуть раньше марсельцы переиграли «Ниццу» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Марсель» настрелял 10 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Фарис Мумбанья — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Марсельцы намерены наконец-то реально бросить перчатку непотопляемому ПСЖ. Да и при Роберто Де Дзерби команда вполне может заметно прибавить.

Матчи против «Анже» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Марсель» выиграл 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, марсельцам срочно нужно реабилитироваться за последнее поражение.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» в новом чемпионате стартовал более чем скромно. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Анже» успел забить всего 4 мяча в ворота соперников. А вот пропускает команда в среднем два гола за матч.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Анже» по всем статьям уступил «Реймсу» (1:3).

До того команда подписала мировую с «Нантом» (1:1). Да и поединок со «Страсбургом» принес лишь один зачетный балл в копилку (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» разжился лишь двумя ничьими. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Сидики Шериф, Жак Экоми — травмированы.

Состояние команды: главным бичом «Анже» являются ненадежные тылы. Да и набрала команда всего 2 очка в 6 матчах.

При этом «Анже» в среднем забивает менее гола за матч. Да и клубный лазарет никак не перестает пустовать.

Отставание от спасительной 15 позиции измеряется лишь 3 очками. Да и по игре команда выглядит крайне неубедительно.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут рады и ничьей. Вот только марсельцев команда не может победить уже 4 года.

Статистика для ставок

«Анже» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Анже» еще не побеждал в текущем чемпионате

«Марсель» в среднем забивает более 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.75, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.49 и 2.45.

Прогноз: Марсельцы нынче выглядят мощнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

«Анже» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и «Марсель» мотивирован сохранить место в лидирующей группе.

Ставка: Фора «Марселя» -2.5 за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25