ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Войцех ЩенсныйНе сидится на пенсии. Щенсный и еще шесть игроков, которые решали возобновить карьеру Виллиан Жозе — автор победного гола в ворота «Динамо» План Б сработал. Станкович переиграл «Динамо» в концовке Павел ДорофеевЛоган Кули, Коннор Бедард и еще 8 игроков НХЛ на пути к прорыву
    Все новости спорта

    «Марсель» разгромит аутсайдера

    «Марсель» — «Анже». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Марсель Прогнозы на Анже Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Анже»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоффре Кондогбья
    4 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Анже». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 04 Октября 2024 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 21:45 Анже

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы начали чемпионат достаточно продуктивно. По итогам первых 6 туров Лиги 1 они осели на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Марсель» прекрасно атакует, отличившись уже 15 голами. А вот в свои ворота команда пропустила уже 7 раз.

    Марсель — Анже: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Марсель» с минимальным счетом уступил «Страсбургу».

    До того команда сломила сопротивление «Лиона» (3:2). А вот чуть раньше марсельцы переиграли «Ниццу» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Марсель» настрелял 10 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Фарис Мумбанья — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Марсельцы намерены наконец-то реально бросить перчатку непотопляемому ПСЖ. Да и при Роберто Де Дзерби команда вполне может заметно прибавить.

    Матчи против «Анже» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Марсель» выиграл 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, марсельцам срочно нужно реабилитироваться за последнее поражение.

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» в новом чемпионате стартовал более чем скромно. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Анже» успел забить всего 4 мяча в ворота соперников. А вот пропускает команда в среднем два гола за матч.

  • Ферзь Гвардиолы. Насколько сильно «Ман Сити» будет не хватать Родри в этом сезоне?
  • Похоже, у «Манчестер Сити» наконец-то появился игрок, которого он не может позволить себе потерять
  • 01/10/2024

    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Анже» по всем статьям уступил «Реймсу» (1:3).

    До того команда подписала мировую с «Нантом» (1:1). Да и поединок со «Страсбургом» принес лишь один зачетный балл в копилку (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» разжился лишь двумя ничьими. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Сидики Шериф, Жак Экоми — травмированы.

    Состояние команды: главным бичом «Анже» являются ненадежные тылы. Да и набрала команда всего 2 очка в 6 матчах.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Анже» в среднем забивает менее гола за матч. Да и клубный лазарет никак не перестает пустовать.

    Отставание от спасительной 15 позиции измеряется лишь 3 очками. Да и по игре команда выглядит крайне неубедительно.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут рады и ничьей. Вот только марсельцев команда не может победить уже 4 года.

    Статистика для ставок

    • «Анже» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Анже» еще не побеждал в текущем чемпионате

    • «Марсель» в среднем забивает более 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.75, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 1.49 и 2.45.

    Прогноз: Марсельцы нынче выглядят мощнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

    «Анже» крайне слабо выглядит в плане надежности своих тылов, да и «Марсель» мотивирован сохранить место в лидирующей группе.

    Ставка: Фора «Марселя» -2.5 за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Стародубцева — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Вавринка — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ференцварош — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Астана — Бачка-Топола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч РФШ Рига — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Карабах — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Марсель» — «Анже»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на футбол. «Марсель» разгромит аутсайдера
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры