Норвежский «Мольде» сыграет против североирландского клуба «Ларн» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мольде» — «Ларн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мольде»

Турнирное положение: В чемпионате Норвегии «Мольде» занимает 3 место, аккумулировав 44 очка.

Последние матчи: «Мольде» начал своё выступление в еврокубках с Лиги Европы. Во втором отборочном раунде норвежцы выиграли у «Силькеборга» (3:1 — дома, 2:3 — в гостях). Потом была победа в матче против «Серкль Брюгге» (3:0 — дома, 0:1 — в гостях).

В следующем раунде квалификации «Мольде» проиграл шведскому «Эльфсборгу» (0:1 — дома, 1:1 — в гостях). Из Лиги Европы норвежский «Мольде» перебрался в основную сетку Лиги конференций.

Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на четверых футболистов, которые травмированы: Гульбрандсен, Бакке, Бериша и Хагельскаер.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: После последней игры в еврокубках футболисты «Мольде» провели 5 матчей в чемпионате Норвегии, одержав 3 победы, сыграв 1 встречу вничью и потерпев 1 поражение.

«Ларн»

Турнирное положение: После матчей 7 тура «Ларн» в турнирной таблице чемпионата Северной Ирландии занимает 4 место с активом в 14 очков.

Последние матчи: «Ларн» начал выступение в Лиге чемпионов, где уступил чемпиону Латвии — команде РФШ (0:4 — дома, 0:3 — в гостях).

Потом были два отборочных раунда Лиги конференций, в которых североирландский коллектив одержал победу: были обыграны ФК «Балканы» (1:1 — дома, 1:0 — в гостях) и «Линкольн» (3:1 — дома и 1:2 — в гостях).

Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Ларн» одержали 4 победы и 1 встречу завершил вничью.

Статистика для ставок

«Мольде» не проигрывает на протяжении четырёх матчей

Победная серия команды «Ларн» состоит из трёх матчей

«Мольде» и «Ларн» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.95, а победа «Ларн» — в 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.34 и 2.73 соответственно.

Прогноз: В том что, «Мольде» одержит победу — нет сомнений. В среднем за игру норвежцы забивают по 3 мяча.

Ставка: Фора «Мольде» (-2.5) с коэффициентом 1.99.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.00.