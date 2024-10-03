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    «Мольде» не обратит внимание на соперника?

    «Мольде» — «Ларн». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, Лига конференций, 3 октября 2024 года

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    «Мольде»
    Норвежский «Мольде» сыграет против североирландского клуба «Ларн» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мольде» — «Ларн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Мольде

  • Мольде
    •  Мольде 19:45 Ларн

    Ларн

  • Ларн
    •

    «Мольде»

    Турнирное положение: В чемпионате Норвегии «Мольде» занимает 3 место, аккумулировав 44 очка.

    Последние матчи: «Мольде» начал своё выступление в еврокубках с Лиги Европы. Во втором отборочном раунде норвежцы выиграли у «Силькеборга» (3:1 — дома, 2:3 — в гостях). Потом была победа в матче против «Серкль Брюгге» (3:0 — дома, 0:1 — в гостях).

    В следующем раунде квалификации «Мольде» проиграл шведскому «Эльфсборгу» (0:1 — дома, 1:1 — в гостях). Из Лиги Европы норвежский «Мольде» перебрался в основную сетку Лиги конференций.

    Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на четверых футболистов, которые травмированы: Гульбрандсен, Бакке, Бериша и Хагельскаер.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: После последней игры в еврокубках футболисты «Мольде» провели 5 матчей в чемпионате Норвегии, одержав 3 победы, сыграв 1 встречу вничью и потерпев 1 поражение.

    «Ларн»

    Турнирное положение: После матчей 7 тура «Ларн» в турнирной таблице чемпионата Северной Ирландии занимает 4 место с активом в 14 очков.

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    • Последние матчи: «Ларн» начал выступение в Лиге чемпионов, где уступил чемпиону Латвии — команде РФШ (0:4 — дома, 0:3 — в гостях).

    Потом были два отборочных раунда Лиги конференций, в которых североирландский коллектив одержал победу: были обыграны ФК «Балканы» (1:1 — дома, 1:0 — в гостях) и «Линкольн» (3:1 — дома и 1:2 — в гостях).

    Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Ларн» одержали 4 победы и 1 встречу завершил вничью.

    Статистика для ставок

    • «Мольде» не проигрывает на протяжении четырёх матчей

    • Победная серия команды «Ларн» состоит из трёх матчей

    • «Мольде» и «Ларн» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.95, а победа «Ларн» — в 18.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.34 и 2.73 соответственно.

    Прогноз: В том что, «Мольде» одержит победу — нет сомнений. В среднем за игру норвежцы забивают по 3 мяча.

    Ставка: Фора «Мольде» (-2.5) с коэффициентом 1.99.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Мольде» — «Ларн»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. «Мольде» не обратит внимание на соперника?
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