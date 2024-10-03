Польская «Легия» сыграет против испанского «Бетиса» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Легия»

Турнирное положение: В чемпионате Польши «Легия» занимает 8 место, набрав 15 очков. От лидера чемпионской гонки — «Леха» отставание составляет 10 пунктов.

Последние матчи: В еврокубках «Легия» сыграла против трёх соперников и все в Лиге конференций. В решающей схватке за прямую путёвку в основную сетку польский клуб нанёс поражение команде «Дрита» из Косово (2:0 — дома, 1:0 — в гостях).

На ранних стадиях были обыграны «Брённбю» (1:1 — дома, 3:2 — в гостях) и «Карнарвон» (6:0 — дома, 5:0 — в гостях).

Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима.

Состояние команды: После последней игры в еврокубках футболисты «Легии» провели 4 матча в чемпионате Польши, одержав 1 победу, сыграв 1 встречу вничью и потерпев 2 поражения.

«Бетис»

Турнирное положение: После матчей 8 тура «Бетис» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 8 место, набрав 12 очков.

Последние матчи: «Бетис» стартовал в еврокубках с 4-го квалификационного раунда Лиги конференций. В заключительном этапе отбора испанский коллектив одержал победу над украинским «Кривбассом» (3:0 — дома, и 2:0 — в гостях).

Не сыграют: 4 футболиста «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Бартра и Сабали (у игроков мышечная травма), Карвалью (травма ахилла) и Иско (травма ноги).

Состояние команды: В последних шести матчах испанской Примеры «Бетис» одержали три победы, один матч сыграл вничью и две игры проиграл.

Статистика для ставок

«Бетис» переиграл украинский «Кривбасс», чтобы выйти в основной этап Лиги конференций

«Легия» преодолела три этапа отбора, чтобы оказаться в основной лиге еврокубка

«Легия» и «Бетис» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.99, а победа «Легии» — в 5.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.89 соответственно.

Прогноз: «Бетис» испытывает проблемы с кадрами, в лазарете команды 4 футболиста. Однако испанский всё также остаётся фаворитом перед предстоящей игрой с «Легией». Испанцы свой гол точно забьют.

Ставка: Фора «Бетиса» с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.92.