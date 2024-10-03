Легия
Бетис
«Легия»
Турнирное положение: В чемпионате Польши «Легия» занимает 8 место, набрав 15 очков. От лидера чемпионской гонки — «Леха» отставание составляет 10 пунктов.
Последние матчи: В еврокубках «Легия» сыграла против трёх соперников и все в Лиге конференций. В решающей схватке за прямую путёвку в основную сетку польский клуб нанёс поражение команде «Дрита» из Косово (2:0 — дома, 1:0 — в гостях).
Легия — Бетис: коэффициенты букмекеров
На ранних стадиях были обыграны «Брённбю» (1:1 — дома, 3:2 — в гостях) и «Карнарвон» (6:0 — дома, 5:0 — в гостях).
Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима.
Состояние команды: После последней игры в еврокубках футболисты «Легии» провели 4 матча в чемпионате Польши, одержав 1 победу, сыграв 1 встречу вничью и потерпев 2 поражения.
«Бетис»
Турнирное положение: После матчей 8 тура «Бетис» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 8 место, набрав 12 очков.
Последние матчи: «Бетис» стартовал в еврокубках с 4-го квалификационного раунда Лиги конференций. В заключительном этапе отбора испанский коллектив одержал победу над украинским «Кривбассом» (3:0 — дома, и 2:0 — в гостях).
Не сыграют: 4 футболиста «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Бартра и Сабали (у игроков мышечная травма), Карвалью (травма ахилла) и Иско (травма ноги).
Состояние команды: В последних шести матчах испанской Примеры «Бетис» одержали три победы, один матч сыграл вничью и две игры проиграл.
Статистика для ставок
- «Бетис» переиграл украинский «Кривбасс», чтобы выйти в основной этап Лиги конференций
- «Легия» преодолела три этапа отбора, чтобы оказаться в основной лиге еврокубка
- «Легия» и «Бетис» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.99, а победа «Легии» — в 5.44.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.89 соответственно.
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Прогноз: «Бетис» испытывает проблемы с кадрами, в лазарете команды 4 футболиста. Однако испанский всё также остаётся фаворитом перед предстоящей игрой с «Легией». Испанцы свой гол точно забьют.
Ставка: Фора «Бетиса» с коэффициентом 2.10.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.92.