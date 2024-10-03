ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РодриФерзь Гвардиолы. Насколько сильно «Ман Сити» будет не хватать Родри в этом сезоне? «Спартак»«Динамо» — «Спартак». Онлайн Унаи ЭмериОдиннадцать бывших «Спартака». Тренеры, чьи пути с москвичами разошлись
    Все новости спорта

    «Бетис» без забитого мяча не уедет из Польши?

    «Легия» — «Бетис». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 3 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Бетис Прогнозы на Легия Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Легия» — «Бетис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бетис»- «Эспаньол»
    Польская «Легия» сыграет против испанского «Бетиса» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Легия

  • Варшава
    •  Легия 19:45 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Легия»

    Турнирное положение: В чемпионате Польши «Легия» занимает 8 место, набрав 15 очков. От лидера чемпионской гонки — «Леха» отставание составляет 10 пунктов.

    Последние матчи: В еврокубках «Легия» сыграла против трёх соперников и все в Лиге конференций. В решающей схватке за прямую путёвку в основную сетку польский клуб нанёс поражение команде «Дрита» из Косово (2:0 — дома, 1:0 — в гостях).

    Легия — Бетис: коэффициенты букмекеров

    На ранних стадиях были обыграны «Брённбю» (1:1 — дома, 3:2 — в гостях) и «Карнарвон» (6:0 — дома, 5:0 — в гостях).

    Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима.

    Состояние команды: После последней игры в еврокубках футболисты «Легии» провели 4 матча в чемпионате Польши, одержав 1 победу, сыграв 1 встречу вничью и потерпев 2 поражения.

    «Бетис»

    Турнирное положение: После матчей 8 тура «Бетис» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 8 место, набрав 12 очков.

  • Трансферный дайджест. 24 — 30 сентября
  • Будущее Кордобы и Араухо, «Милан» потеряет основного голкипера, а Вирц покинет «Байер»
  • 30/09/2024

    • Последние матчи: «Бетис» стартовал в еврокубках с 4-го квалификационного раунда Лиги конференций. В заключительном этапе отбора испанский коллектив одержал победу над украинским «Кривбассом» (3:0 — дома, и 2:0 — в гостях).

    Не сыграют: 4 футболиста «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Бартра и Сабали (у игроков мышечная травма), Карвалью (травма ахилла) и Иско (травма ноги).

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: В последних шести матчах испанской Примеры «Бетис» одержали три победы, один матч сыграл вничью и две игры проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» переиграл украинский «Кривбасс», чтобы выйти в основной этап Лиги конференций

    • «Легия» преодолела три этапа отбора, чтобы оказаться в основной лиге еврокубка

    • «Легия» и «Бетис» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.99, а победа «Легии» — в 5.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.89 соответственно.

    Прогноз: «Бетис» испытывает проблемы с кадрами, в лазарете команды 4 футболиста. Однако испанский всё также остаётся фаворитом перед предстоящей игрой с «Легией». Испанцы свой гол точно забьют.

    Ставка: Фора «Бетиса» с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.34
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нисикори — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Витория — Целе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Истанбул — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Жирона — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Шахтер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зенит — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Легия» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. «Бетис» без забитого мяча не уедет из Польши?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры