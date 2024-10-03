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    «Лацио» — «Ницца». Ставка (к. 1.81) и прогноз на Лигу Европы 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Ницца»
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    Тати Кастельянос — лидер атаки «Лацио»
    3 октября на групповом этапе Лиги Европы по футболу сыграют «Лацио» и «Ницца». Начало встречи — 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 19:45 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
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    «Лацио»

    Турнирное положение: после первого тура «Лацио» идет в лидирующей группе с 3 очками.

    Последние матчи: в своей игре команда Марко Барони разгромила на выезде киевское «Динамо» со счетом 3:0. Уже в первом тайме «орлы» забили все свои мячи, после чего спокойно довели матч до победы, сбавив обороты после перерыва. Дубль на счету Булайе Диа, также отличился Деле-Баширу.

    Лацио — Ницца: коэффициенты букмекеров

    В последнем туре чемпионата Италии была победа над «Торино» (3:2) и поражение от «Фиорентины» (1:2).

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    • Не сыграют: травмирован только Самуэль Жиго.

    Состояние команды: в этом сезоне «Лацио» выглядит довольно уверенно,показывает неплохой и результативный футбол под началом нового главного тренера Барони. В Серии А римляне идут в группе лидеров, неплохо стартовали они и в Лиге Европы.

    «Ницца»

    Турнирное положение: после первого тура в Лиге Европы «Ницца» располагается в середине турнирной таблицы с одним очком.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в своем матче подопечные Франка Эса сыграли вничью на своем поле с испанским «Реал Сосьедад» (1:1). Пропустив первой в начале встречи, «Ницца» нашла в себе силы отыграться еще до перерыва после точного удара Пабло Росарио. Во втором тайме клуб с Лазурного берега имел возможность взять три очка, но Гессан не реализовал 11-метровый.

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    В Лиге 1 «Ницца» сыграла в гостях вничью с «Лансом» (1:1) и разгромила дома «Сент-Этьен» (8:0).

    Не сыграют: травмированы три основных нападающих: Али Шо, Лаборд, Моффи, также в лазарете Ндомбеле, Бард и Сансон.

    Состояние команды: в этом сезоне команду возглавил Франк Эс, отлично поработавший с «Лиллем». Это очень системный тренер, которому требуется время подогнать игроков под свои требования футбола. Пока из-за серьезных потерь в группе атаки у него не все получается.

    Статистика для ставок

    • В 2017 году команды встречались в группе Лиги Европы, тогда обе игры остались за «Лацио» (3:1 и 1:0)

    • После 6 туров в Серии А у «Лацио» 6 очков и разница 12-10

    • У «Ниццы» 8 очков в 6 играх и разница 14-6

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 1,83, а на «Ниццу» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,06.

    Прогноз: у французского клуба очень серьезные потери в линии нападения, сам же главный тренер Эс традиционно использует схему с тремя центральными защитниками, часто играя в вертикальный и довольно прагматичный футбол. Скорее всего, «Ницца» будет играть вторым номером, дожидаясь ошибок «Лацио». Голов тут будет не очень много.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,81.

    Прогноз: также можно рискнуть и усилить ставку, все-таки шансы на успех «Ниццы» даже с учетом потерь ничуть не хуже.

    Ставка: «Ницца» не проиграет плюс тотал меньше 2,5 за 2,90.

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    «Лацио» — «Ницца»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. Вряд ли тут стоит ждать обилия голов
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