3 октября на групповом этапе Лиги Европы по футболу сыграют «Лацио» и «Ницца». Начало встречи — 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: после первого тура «Лацио» идет в лидирующей группе с 3 очками.

Последние матчи: в своей игре команда Марко Барони разгромила на выезде киевское «Динамо» со счетом 3:0. Уже в первом тайме «орлы» забили все свои мячи, после чего спокойно довели матч до победы, сбавив обороты после перерыва. Дубль на счету Булайе Диа, также отличился Деле-Баширу.

В последнем туре чемпионата Италии была победа над «Торино» (3:2) и поражение от «Фиорентины» (1:2).

Не сыграют: травмирован только Самуэль Жиго.

Состояние команды: в этом сезоне «Лацио» выглядит довольно уверенно,показывает неплохой и результативный футбол под началом нового главного тренера Барони. В Серии А римляне идут в группе лидеров, неплохо стартовали они и в Лиге Европы.

«Ницца»

Турнирное положение: после первого тура в Лиге Европы «Ницца» располагается в середине турнирной таблицы с одним очком.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в своем матче подопечные Франка Эса сыграли вничью на своем поле с испанским «Реал Сосьедад» (1:1). Пропустив первой в начале встречи, «Ницца» нашла в себе силы отыграться еще до перерыва после точного удара Пабло Росарио. Во втором тайме клуб с Лазурного берега имел возможность взять три очка, но Гессан не реализовал 11-метровый.

В Лиге 1 «Ницца» сыграла в гостях вничью с «Лансом» (1:1) и разгромила дома «Сент-Этьен» (8:0).

Не сыграют: травмированы три основных нападающих: Али Шо, Лаборд, Моффи, также в лазарете Ндомбеле, Бард и Сансон.

Состояние команды: в этом сезоне команду возглавил Франк Эс, отлично поработавший с «Лиллем». Это очень системный тренер, которому требуется время подогнать игроков под свои требования футбола. Пока из-за серьезных потерь в группе атаки у него не все получается.

Статистика для ставок

В 2017 году команды встречались в группе Лиги Европы, тогда обе игры остались за «Лацио» (3:1 и 1:0)

После 6 туров в Серии А у «Лацио» 6 очков и разница 12-10

У «Ниццы» 8 очков в 6 играх и разница 14-6

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 1,83, а на «Ниццу» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,06.

Прогноз: у французского клуба очень серьезные потери в линии нападения, сам же главный тренер Эс традиционно использует схему с тремя центральными защитниками, часто играя в вертикальный и довольно прагматичный футбол. Скорее всего, «Ницца» будет играть вторым номером, дожидаясь ошибок «Лацио». Голов тут будет не очень много.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,81.

Прогноз: также можно рискнуть и усилить ставку, все-таки шансы на успех «Ниццы» даже с учетом потерь ничуть не хуже.

Ставка: «Ницца» не проиграет плюс тотал меньше 2,5 за 2,90.