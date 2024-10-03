Ноа
Млада-Болеслав
«Ноа»
Турнирное положение: В чемпионате Армении «Ноа» занимает 6 место с активом в 10 очков. От лидера первенства — команды «Арарат-Армения» участник Лиги конференций отстаёт на 8 баллов.
Последние матчи: В еврокампании 2024/2025 астанчане начали играть в Лиге конференций. На ранних стадиях квалификации «Ноа» выиграла у македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях), мальтийской «Слимы» (7:0 — дома, 0:0 — в гостях) и греческий АЕК (3:1 — дома, 0:1 — в гостях).
Ноа — Млада-Болеслав: коэффициенты букмекеров
В заключительной стадии квалификации «Ноа» одержала победу в дуэли с «Ружомбероком» (3:0 — дома, 1:3 — в гостях). Таким образом клуб из Армении обеспечил себе место в основной сетке Лиги конференций.
Не сыграют: Не сыграет бразилец Пабло из-за красной карточки.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах армянский клуб смог выиграть лишь один матч, в одной встрече была зафиксирована ничья, ещё в тёх поединках «Ноа» потерпел фиаско.
«Млада-Болеслав»
Турнирное положение: После матчей 9 тура «Млада-Болеслав» в турнирной таблице чемпионата Чехии занимает 10 место с активом в 11 очков.
Последние матчи: Изначально чешский клуб начал своё выступление в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций. «Млада-Болеслав» одержал победы над своими конкурентами. Сначала был обыгран литовский клуб «Трансинвест» (2:0 — дома, 1:0 — в гостях), затем — израильский коллектив «Хапоэль» Беэр-Шева (1:1 — дома, 4:2 в гостях).
В заключительной стадии отбора чешский коллектив одолел венгерский коллектив «Пакш» (2:2 — дома, 3:0 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.
Состояние команды: После игр в еврокубках, «Млада-Болеслав» провёла 4 матча в чемпионате Чехии, одержав одну победу, сыграв вничью два поединка и потерпев одно поражение.
Статистика для ставок
- «Ноа» в последних пяти матчах одержала одну победу
- «Млада-Болеслав» не может выиграть третий матч подряд
- «Ноа» и «Млада-Болеслав» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Млада-Болеслав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.34, а победа «Ноа» — в 2.77.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.19 и 1.72.
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Прогноз: «Ноа» в среднем за матч забивает 2 мяча. Можно ожидать победы от армянского клуба в игре против чехов.
Ставка: Фора «Ноа» (0) с коэффициентом 1.96.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.87.