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    «Ноа» не отдаст домашнюю победу сопернику?

    «Ноа» — «Млада-Болеслав». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Лига конференций, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ноа» — «Млада-Болеслав»
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    «Млада-Болеслав»
    Армянский клуб «Ноа» дома сыграет против чешского клуба «Млада-Болеслав» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноа» — «Млада-Болеслав», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Ноа

  • Ереван
    •  Ноа 19:45 Млада-Болеслав

    Млада-Болеслав

  • Млада-Болеслав
    •

    «Ноа»

    Турнирное положение: В чемпионате Армении «Ноа» занимает 6 место с активом в 10 очков. От лидера первенства — команды «Арарат-Армения» участник Лиги конференций отстаёт на 8 баллов.

    Последние матчи: В еврокампании 2024/2025 астанчане начали играть в Лиге конференций. На ранних стадиях квалификации «Ноа» выиграла у македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях), мальтийской «Слимы» (7:0 — дома, 0:0 — в гостях) и греческий АЕК (3:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    Ноа — Млада-Болеслав: коэффициенты букмекеров

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    В заключительной стадии квалификации «Ноа» одержала победу в дуэли с «Ружомбероком» (3:0 — дома, 1:3 — в гостях). Таким образом клуб из Армении обеспечил себе место в основной сетке Лиги конференций.

    Не сыграют: Не сыграет бразилец Пабло из-за красной карточки.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах армянский клуб смог выиграть лишь один матч, в одной встрече была зафиксирована ничья, ещё в тёх поединках «Ноа» потерпел фиаско.

    «Млада-Болеслав»

    Турнирное положение: После матчей 9 тура «Млада-Болеслав» в турнирной таблице чемпионата Чехии занимает 10 место с активом в 11 очков.

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    • Последние матчи: Изначально чешский клуб начал своё выступление в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций. «Млада-Болеслав» одержал победы над своими конкурентами. Сначала был обыгран литовский клуб «Трансинвест» (2:0 — дома, 1:0 — в гостях), затем — израильский коллектив «Хапоэль» Беэр-Шева (1:1 — дома, 4:2 в гостях).

    В заключительной стадии отбора чешский коллектив одолел венгерский коллектив «Пакш» (2:2 — дома, 3:0 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: После игр в еврокубках, «Млада-Болеслав» провёла 4 матча в чемпионате Чехии, одержав одну победу, сыграв вничью два поединка и потерпев одно поражение.

    Статистика для ставок

    • «Ноа» в последних пяти матчах одержала одну победу

    • «Млада-Болеслав» не может выиграть третий матч подряд

    • «Ноа» и «Млада-Болеслав» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Млада-Болеслав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.34, а победа «Ноа» — в 2.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.19 и 1.72.

    Прогноз: «Ноа» в среднем за матч забивает 2 мяча. Можно ожидать победы от армянского клуба в игре против чехов.

    Ставка: Фора «Ноа» (0) с коэффициентом 1.96.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.87.

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    «Ноа» — «Млада-Болеслав»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. «Ноа» не отдаст домашнюю победу сопернику?
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