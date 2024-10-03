Армянский клуб «Ноа» дома сыграет против чешского клуба «Млада-Болеслав» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноа» — «Млада-Болеслав», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноа»

Турнирное положение: В чемпионате Армении «Ноа» занимает 6 место с активом в 10 очков. От лидера первенства — команды «Арарат-Армения» участник Лиги конференций отстаёт на 8 баллов.

Последние матчи: В еврокампании 2024/2025 астанчане начали играть в Лиге конференций. На ранних стадиях квалификации «Ноа» выиграла у македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях), мальтийской «Слимы» (7:0 — дома, 0:0 — в гостях) и греческий АЕК (3:1 — дома, 0:1 — в гостях).

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В заключительной стадии квалификации «Ноа» одержала победу в дуэли с «Ружомбероком» (3:0 — дома, 1:3 — в гостях). Таким образом клуб из Армении обеспечил себе место в основной сетке Лиги конференций.

Не сыграют: Не сыграет бразилец Пабло из-за красной карточки.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах армянский клуб смог выиграть лишь один матч, в одной встрече была зафиксирована ничья, ещё в тёх поединках «Ноа» потерпел фиаско.

«Млада-Болеслав»

Турнирное положение: После матчей 9 тура «Млада-Болеслав» в турнирной таблице чемпионата Чехии занимает 10 место с активом в 11 очков.

Последние матчи: Изначально чешский клуб начал своё выступление в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций. «Млада-Болеслав» одержал победы над своими конкурентами. Сначала был обыгран литовский клуб «Трансинвест» (2:0 — дома, 1:0 — в гостях), затем — израильский коллектив «Хапоэль» Беэр-Шева (1:1 — дома, 4:2 в гостях).

В заключительной стадии отбора чешский коллектив одолел венгерский коллектив «Пакш» (2:2 — дома, 3:0 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

Состояние команды: После игр в еврокубках, «Млада-Болеслав» провёла 4 матча в чемпионате Чехии, одержав одну победу, сыграв вничью два поединка и потерпев одно поражение.

Статистика для ставок

«Ноа» в последних пяти матчах одержала одну победу

«Млада-Болеслав» не может выиграть третий матч подряд

«Ноа» и «Млада-Болеслав» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Млада-Болеслав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.34, а победа «Ноа» — в 2.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.19 и 1.72.

Прогноз: «Ноа» в среднем за матч забивает 2 мяча. Можно ожидать победы от армянского клуба в игре против чехов.

Ставка: Фора «Ноа» (0) с коэффициентом 1.96.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.87.