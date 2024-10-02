Динамо З
Монако
«Динамо» Загреб
Турнирное положение: «Динамо» Загреб после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает последнюю 36-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).
Команда в стартовом поединке главного европейского турнира потерпела не просто разгром, а сокрушительное унижение от «Баварии» (2:9).
Динамо З — Монако: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура хорватского первенства «Динамо» Загреб дома разгромил земляков из «Локомотивы» (5:1).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам восьми поединков находится на третьей позиции, отставая на два очка от лидера «Риеки» и второго в таблице «Хайдука».
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, «Динамо» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.
С такой формой загребчанам будет непросто не то, что выиграть, а и даже сыграть вничью, особенно против столь непростого соперника.
Два гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.
«Монако»
Турнирное положение: «Монако» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 14-ю позицию в зоне плей-офф.
Команда в стартовом поединке главного евротурнира одержала знаковую победу, обыграв на своем поле «Барселону» (2:1), которая уверенно лидирует в чемпионате Испании.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» со счетом 2:1.
Коллектив в своем национальном первенстве занимает вторую строчку, по дополнительным показателям уступая лидеру ПСЖ и на три очка опережая третий в таблице «Марсель».
Не сыграют: травмирован — Диоп, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Монако» выиграл и не знает поражений уже восемь поединков кряду с начала сезона.
Такая форма позволяет монегаскам рассчитывать на победу, пусть даже на чужом поле, особенно если учесть, что нынешний соперник показал свою слабость в первом туре.
Два гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Динамо» Загреб забивали больше 3,5 голов
- в четырех последних матчах «Динамо» Загреб забивали обе команды и больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Монако» выиграл при тотал больше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.40, победа «Лилля» — в 5.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.
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Прогноз: в четырех последних матчах гости выиграли. При этом в этих поединках было забито больше 1,5 голов.
Между тем, в трех из шести последних матчей хозяева проиграли при тотал больше 1,5 голов.
Ставка: «Монако» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Динамо» Загреб.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10