Астон Вилла
Бавария
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» весьма неплохо начали сезон. Ныне команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Астон Вилла» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 9 раз в 6 поединках английского чемпионата.
Астон Вилла — Бавария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два важнейших очка. «Вилланы» не сумели переиграть «Ипсвич» (2:2).
При этом чуть ранее «Астон Вилла» одолела «Уикомб» (2:1). Да и победа над «Вулверхэмптоном» вышла вполне-себе уверенной (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 13 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Джон МакГин, Джейден Филоген-Биденс — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Мерсисайдцы в стартовом туре Лиги чемпионов уверенно переиграли «Янг Бойз» (3:0). Да и вообще, до последней ничьей бирмингемцы выиграли в 5 матчах кряду.
При этом «Астон Вилла» всего однажды пересекалась с «Баварией». Сорок два года назад «вилланы» минимально одолели немцев.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются дать бой одному из фаворитов Лиги чемпионов. Да и оборона мюнхенцев не столь монолитна.
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.
Причем «Бавария» в среднем забивает чуть чаще 3 голов за матч. В 5 поединках Бундеслиги команда настреляла аж 17 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Бавария» подписала мировую с «Байером» (1:1).
При этом до того команда нанесла разгромное поражение «Вердеру» (5:0). А вот чуть ранее «Бавария» деклассировала загребское «Динамо» (9:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 23 мяча при 4 пропущенных.
Не сыграют: Саша Буй — травмирован.
Состояние команды: Баварцы намерены вернуть Серебряную салатницу. Да и цели в Лиге чемпионов у команды максимальные.
В нынешнем сезоне команда выглядит весьма уверенно. Харри Кейн уже настрелял 5 мячей в чемпионате Германии.
В кадровом плане «Бавария» выглядит привычно мощно. Да и лазарет команды ныне фактически пустеет.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Кейн и его партнеры намерены продлить свой мощный ход в Лиге чемпионов.
Статистика для ставок
- «Бавария» в среднем забивает 3 гола за матч
- «Астон Вилла» до последней ничьей добыла 5 побед подряд
- Мюнхенцы в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.45.
- 2.25Арсенал — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Барселона — Янг Бойз: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.35Слован — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Бавария» имеет в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня, и явно будет действовать первым номером.
Баварцы нынче выносят всех и вся, и явно намереваются продолжить свой победный путь в Лиге чемпионов.
Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20