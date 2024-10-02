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    «Бавария» уверенно расправится с «вилланами»

    Астон Вилла — Бавария: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.75. 02.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Бавария»
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    Харри Кейн
    2 октября во 2-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 02 Октября 2024 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 22:00 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» весьма неплохо начали сезон. Ныне команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Астон Вилла» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 9 раз в 6 поединках английского чемпионата.

    Астон Вилла — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два важнейших очка. «Вилланы» не сумели переиграть «Ипсвич» (2:2).

    При этом чуть ранее «Астон Вилла» одолела «Уикомб» (2:1). Да и победа над «Вулверхэмптоном» вышла вполне-себе уверенной (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 13 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Джон МакГин, Джейден Филоген-Биденс — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Мерсисайдцы в стартовом туре Лиги чемпионов уверенно переиграли «Янг Бойз» (3:0). Да и вообще, до последней ничьей бирмингемцы выиграли в 5 матчах кряду.

    При этом «Астон Вилла» всего однажды пересекалась с «Баварией». Сорок два года назад «вилланы» минимально одолели немцев.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются дать бой одному из фаворитов Лиги чемпионов. Да и оборона мюнхенцев не столь монолитна.

    «Бавария»

    Турнирное положение: «Бавария» нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

    Причем «Бавария» в среднем забивает чуть чаще 3 голов за матч. В 5 поединках Бундеслиги команда настреляла аж 17 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Бавария» подписала мировую с «Байером» (1:1).

    При этом до того команда нанесла разгромное поражение «Вердеру» (5:0). А вот чуть ранее «Бавария» деклассировала загребское «Динамо» (9:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 23 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Саша Буй — травмирован.

    Состояние команды: Баварцы намерены вернуть Серебряную салатницу. Да и цели в Лиге чемпионов у команды максимальные.

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    В нынешнем сезоне команда выглядит весьма уверенно. Харри Кейн уже настрелял 5 мячей в чемпионате Германии.

    В кадровом плане «Бавария» выглядит привычно мощно. Да и лазарет команды ныне фактически пустеет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Кейн и его партнеры намерены продлить свой мощный ход в Лиге чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» в среднем забивает 3 гола за матч

    • «Астон Вилла» до последней ничьей добыла 5 побед подряд

    • Мюнхенцы в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.45.

    Прогноз: «Бавария» имеет в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня, и явно будет действовать первым номером.

    Баварцы нынче выносят всех и вся, и явно намереваются продолжить свой победный путь в Лиге чемпионов.

    Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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    «Астон Вилла» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» уверенно расправится с «вилланами»
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