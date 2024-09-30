30 сентября в 8-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Желтая субмарина» начала чемпионат вполне-себе прилично. На текущий момент команда пребывает на 5 месте в таблице.

При этом «Вильярреал» в 7 турах чемпионата набрал 14 очков. Да и забила команда 14 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур команда провела удачно. «Вильярреал» сумел одолеть «Эспаньол» (2:1).

До того команда потерпела поражение от лидера «Барселоны» (1:5). А вот колючая «Мальорка» была обыграна (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. При этом в них «Вильярреал» забил 10 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Уилли Камбвала, Жерар Морено, Йереми Пино — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Субмарина» явно намерена побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только команде не хватает пресловутой стабильности.

Поединки против «Лас-Пальмаса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Вильярреал» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Да и обыгрывать аутсайдера «субмарина» обязана априори.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» в новом чемпионате стартовал крайне неудачно. По итогам 7 туров команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Лас-Пальмас» настрелял 8 мячей в 7 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила уже 13 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Лас-Пальмас» расписал мировую с «Бетисом» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Осасуны» (1:2). А вот несколько ранее она уступила сильному «Атлетику» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» уступил трижды. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Мика Мармоль, Скотт Маккенна, Марвин — травмированы.

Состояние команды: «Лас-Пальмас» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В среднем команда пропускает почти 2 гола за матч.

При этом «Лас-Пальмас» явно намерена как можно скорее выбраться из нижней части турнирной таблицы. Вот только стабильности команде явно недостает.

Команда по именам имеет относительно крепкий состав. Вот только лазарет все никак не опустеет, причем в нем пребывают ведущие исполнители.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться взять хотя бы балл. Тем паче, оборона оппонента часто дает результативные сбои.

Статистика для ставок

«Вильярреал» проиграл «Лас-Пальмасу» в 2 последних очных поединках

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

«Лас-Пальмас» не побеждал в 8 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.35.

Прогноз: Хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены побороться за высокие места.

«Лас-Пальмас» имеет заметные проблемы в организации игры, да и лазарет команды не пустует.

Ставка: Фора «Вильярреала» -1.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 4.50