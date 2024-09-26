Амкал
Алания
«Амкал»
Турнирное положение: Эта команда давно на слуху. Медийный клуб уже успел пошуметь в Кубке России.
При этом «Амкал» уже прошел три раунда Кубка. Причем соперниками в этих поединках были полпреды второй лиги.
Амкал — Алания: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем раунде «Амкал» прошел «Космос». Клуб Медиалиги победил со счетом 2:1.
До того команда уверенно расправилась с «Велесом» (2:0). А вот «Коломна» была фактически деклассирована (8:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Амкал» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Амкал» привычно мотивирован на матчи с профессионалами. Команда недонократно проходила представителей второго дивизиона.
И уж точно «Амкал» будет действовать осторожно. Настрой у клуба Медиалиги на матч с владикавказцами будет максимальным.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. В составе клуба Медиалиги имеются опытные исполнители.
«Алания»
Турнирное положение: «Барсы» все никак не могут выбраться из кризиса. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 16 месте в первой лиге.
Причем «Алания» откровенно слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда отправила лишь 6 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Владикавказцы не сумели переиграть «Нефтехимик» (0:0).
До того команда уступила слабенькому КАМАЗу (0:2). А вот поединок с «Сочи» завершился боевой ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» уступила трижды. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: посмотрим, сработает ли приход на тренерский мостик Спартака Гогниева. При этом оборона дала результативный сбой всего 9 раз в 11 матчах.
При этом «Алания» явно настроена пройти в следующий раунд Кубка России. Проигрывать клубу Медиалиги «барсы» считают унижением.
Владикавказцы лишь на один пункт отстают от спасительного 15 места. Да и мотиватор Гогниев явно найдет нужные слова!
«Барсы» явно будут постепенно прибавлять. Да и с «Амкалом» гости наверняка сыграют в оптимальном кадровом сочетании.
Статистика для ставок
- «Алания» в среднем забивает меньше гола за матч
- «Амкал» прошел уже три раунда Кубка России
- «Барсы» не выигрывали в 7 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.76 и 1.96.
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- 2.78Арсенал — Болтон: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: «Алания» под руководством Гогниева явно прибавит в плане созидания, и уж точно начнет встречу активно.
Номинальным хозяевам может банально не хватить опыта, да и «Алании» пора бы прерывать серию без побед.
Ставка: Победа «Алании» в 1 тайме за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00