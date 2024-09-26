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    «Амкал» — «Алания». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок России, 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амкал» — «Алания»
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    Спартак Гогниев
    26 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Амкал» и «Алания». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Амкал» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 26 Сентября 2024 года

    Амкал

  • Москва
    •  Амкал 19:30 Алания

    Алания

  • Владикавказ
    •

    «Амкал»

    Турнирное положение: Эта команда давно на слуху. Медийный клуб уже успел пошуметь в Кубке России.

    При этом «Амкал» уже прошел три раунда Кубка. Причем соперниками в этих поединках были полпреды второй лиги.

    Амкал — Алания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущем раунде «Амкал» прошел «Космос». Клуб Медиалиги победил со счетом 2:1.

    До того команда уверенно расправилась с «Велесом» (2:0). А вот «Коломна» была фактически деклассирована (8:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Амкал» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Амкал» привычно мотивирован на матчи с профессионалами. Команда недонократно проходила представителей второго дивизиона.

    И уж точно «Амкал» будет действовать осторожно. Настрой у клуба Медиалиги на матч с владикавказцами будет максимальным.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. В составе клуба Медиалиги имеются опытные исполнители.

    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» все никак не могут выбраться из кризиса. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 16 месте в первой лиге.

    Причем «Алания» откровенно слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда отправила лишь 6 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Владикавказцы не сумели переиграть «Нефтехимик» (0:0).

    До того команда уступила слабенькому КАМАЗу (0:2). А вот поединок с «Сочи» завершился боевой ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» уступила трижды. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: посмотрим, сработает ли приход на тренерский мостик Спартака Гогниева. При этом оборона дала результативный сбой всего 9 раз в 11 матчах.

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    При этом «Алания» явно настроена пройти в следующий раунд Кубка России. Проигрывать клубу Медиалиги «барсы» считают унижением.

    Владикавказцы лишь на один пункт отстают от спасительного 15 места. Да и мотиватор Гогниев явно найдет нужные слова!

    «Барсы» явно будут постепенно прибавлять. Да и с «Амкалом» гости наверняка сыграют в оптимальном кадровом сочетании.

    Статистика для ставок

    • «Алания» в среднем забивает меньше гола за матч

    • «Амкал» прошел уже три раунда Кубка России

    • «Барсы» не выигрывали в 7 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.76 и 1.96.

    Прогноз: «Алания» под руководством Гогниева явно прибавит в плане созидания, и уж точно начнет встречу активно.

    Номинальным хозяевам может банально не хватить опыта, да и «Алании» пора бы прерывать серию без побед.

    Ставка: Победа «Алании» в 1 тайме за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Амкал» — «Алания»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на футбол. Команда Гогниева сразу понесется в атаку
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