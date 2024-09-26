26 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Амкал» и «Алания». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Амкал» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амкал»

Турнирное положение: Эта команда давно на слуху. Медийный клуб уже успел пошуметь в Кубке России.

При этом «Амкал» уже прошел три раунда Кубка. Причем соперниками в этих поединках были полпреды второй лиги.

Последние матчи: в предыдущем раунде «Амкал» прошел «Космос». Клуб Медиалиги победил со счетом 2:1.

До того команда уверенно расправилась с «Велесом» (2:0). А вот «Коломна» была фактически деклассирована (8:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Амкал» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Амкал» привычно мотивирован на матчи с профессионалами. Команда недонократно проходила представителей второго дивизиона.

И уж точно «Амкал» будет действовать осторожно. Настрой у клуба Медиалиги на матч с владикавказцами будет максимальным.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. В составе клуба Медиалиги имеются опытные исполнители.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсы» все никак не могут выбраться из кризиса. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 16 месте в первой лиге.

Причем «Алания» откровенно слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда отправила лишь 6 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Владикавказцы не сумели переиграть «Нефтехимик» (0:0).

До того команда уступила слабенькому КАМАЗу (0:2). А вот поединок с «Сочи» завершился боевой ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» уступила трижды. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: посмотрим, сработает ли приход на тренерский мостик Спартака Гогниева. При этом оборона дала результативный сбой всего 9 раз в 11 матчах.

При этом «Алания» явно настроена пройти в следующий раунд Кубка России. Проигрывать клубу Медиалиги «барсы» считают унижением.

Владикавказцы лишь на один пункт отстают от спасительного 15 места. Да и мотиватор Гогниев явно найдет нужные слова!

«Барсы» явно будут постепенно прибавлять. Да и с «Амкалом» гости наверняка сыграют в оптимальном кадровом сочетании.

Статистика для ставок

«Алания» в среднем забивает меньше гола за матч

«Амкал» прошел уже три раунда Кубка России

«Барсы» не выигрывали в 7 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.76 и 1.96.

Прогноз: «Алания» под руководством Гогниева явно прибавит в плане созидания, и уж точно начнет встречу активно.

Номинальным хозяевам может банально не хватить опыта, да и «Алании» пора бы прерывать серию без побед.

Ставка: Победа «Алании» в 1 тайме за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00