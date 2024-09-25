Манчестер Юнайтед
Твенте
«Манчестер Юнайтед»
Положение команды: Команда начинает свой путь в общем этапе Лиги Европы с матча против нидерландского «Твенте». «Манчестер Юнайтед» не очень удачно начал сезон.
К главному тренеру команды Эрику тен Хагу есть много вопросом, «манкунианцы» пока не дотягивают до уровня топ-клуба. У «Манчестер Юнайтед» есть шанс показать свою мощь в Лиге Европы.
Манчестер Юнайтед — Твенте: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «красные дьяволы» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0). Матчем ранее «Манчестер Юнайтед» разгромил «Барнсли» со счетом 7:0 в рамках Кубка английской лиги.
В последних 5-и матчах во всех турнирах «манкунианцы» по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграли вничью. За этот период команда забила 11 голов при 5-и пропущенных.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: Лени Йоро, Люк Шоу, Тирелл Маласия и Виктор Линделеф (у всех — травмы).
Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» будет играть против «Твенте» впервые. На бумаге «манкунианцы» выглядят гораздо мощнее своего соперника.
К тому же, у хозяев отлично стартовал в нынешнем сезоне Маркус Рашфорд. За последние 3 матча форвард забил 3 гола. Рашфорд точно способен помочь своей команде победить.
«Твенте»
Положение команды: «Твенте» начал свой сезон с квалификации Лиги чемпионов, где не получилось пробиться в основной этап турнира, вылетев в полуфинале отбора. После этого команда напрямую попала в общий этап Лиги Европы.
В чемпионате Нидерландов «Твенте» занимает 4-е место в таблице с 11-ю очками в активе после 6-и туров. Команда отстает от 1-й позиции на 7 баллов.
Последние матчи: В прошедшем поединке «Твенте» обыграл «Алмере Сити» со счетом 5:0. Матчем ранее команда одолела «Херенвен» (2:0), забив все голы еще в 1-м тайме.
У «Твенте» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период команда дважды победила и однажды сыграла вничью.
Не сыграет: Юнес Таха (травма).
Состояние команды: Кажется, «Твенте» нащупал свою игру в последнее время, но в матче против «Манчестер Юнайтед» будет очень тяжело. Голландцы не лучшим образом выступают на чужом поле.
У «Твенте» есть яркий лидер, который регулярно забивает. Полузащитник команды Сем Стейн в последних 3-х встречах забил 5 голов, занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов.
Статистика для ставок
- В последних 3-х матчах «Манчестер Юнайтед» не пропустил ни одного гола при 10-и забитых
- «Твенте» ни разу не проиграл в последних 3-х поединках при 1-м пропущенном голе
- В 4-х из 5-и последних матчей «Манчестер Юнайтед» пробивал тотал 2.5 больше
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.90, а победа «Твенте» — в 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
- 2.20Реал Мадрид — Алавес: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.82Севилья — Вальядолид: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.13Манчестер Сити — Уотфорд: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Можно предположить, что «манкунианцы» приложат максимум усилий для того, чтобы победить.
Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-2) за 2.35.
Прогноз: Нападающие «Манчестер Юнайтед» в хорошей игровой форме, ждем обилие голов.
Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» 2.5 больше за 2.08.