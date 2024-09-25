25 сентября в рамках 1-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Твенте». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Твенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Положение команды: Команда начинает свой путь в общем этапе Лиги Европы с матча против нидерландского «Твенте». «Манчестер Юнайтед» не очень удачно начал сезон.

К главному тренеру команды Эрику тен Хагу есть много вопросом, «манкунианцы» пока не дотягивают до уровня топ-клуба. У «Манчестер Юнайтед» есть шанс показать свою мощь в Лиге Европы.

Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «красные дьяволы» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0). Матчем ранее «Манчестер Юнайтед» разгромил «Барнсли» со счетом 7:0 в рамках Кубка английской лиги.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «манкунианцы» по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграли вничью. За этот период команда забила 11 голов при 5-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: Лени Йоро, Люк Шоу, Тирелл Маласия и Виктор Линделеф (у всех — травмы).

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» будет играть против «Твенте» впервые. На бумаге «манкунианцы» выглядят гораздо мощнее своего соперника.

К тому же, у хозяев отлично стартовал в нынешнем сезоне Маркус Рашфорд. За последние 3 матча форвард забил 3 гола. Рашфорд точно способен помочь своей команде победить.

«Твенте»

Положение команды: «Твенте» начал свой сезон с квалификации Лиги чемпионов, где не получилось пробиться в основной этап турнира, вылетев в полуфинале отбора. После этого команда напрямую попала в общий этап Лиги Европы.

В чемпионате Нидерландов «Твенте» занимает 4-е место в таблице с 11-ю очками в активе после 6-и туров. Команда отстает от 1-й позиции на 7 баллов.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Твенте» обыграл «Алмере Сити» со счетом 5:0. Матчем ранее команда одолела «Херенвен» (2:0), забив все голы еще в 1-м тайме.

У «Твенте» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период команда дважды победила и однажды сыграла вничью.

Не сыграет: Юнес Таха (травма).

Состояние команды: Кажется, «Твенте» нащупал свою игру в последнее время, но в матче против «Манчестер Юнайтед» будет очень тяжело. Голландцы не лучшим образом выступают на чужом поле.

У «Твенте» есть яркий лидер, который регулярно забивает. Полузащитник команды Сем Стейн в последних 3-х встречах забил 5 голов, занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов.

Статистика для ставок

В последних 3-х матчах «Манчестер Юнайтед» не пропустил ни одного гола при 10-и забитых

«Твенте» ни разу не проиграл в последних 3-х поединках при 1-м пропущенном голе

В 4-х из 5-и последних матчей «Манчестер Юнайтед» пробивал тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.90, а победа «Твенте» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Можно предположить, что «манкунианцы» приложат максимум усилий для того, чтобы победить.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-2) за 2.35.

Прогноз: Нападающие «Манчестер Юнайтед» в хорошей игровой форме, ждем обилие голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» 2.5 больше за 2.08.