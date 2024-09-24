Севилья
Вальядолид
«Севилья»
Турнирное положение: «Севилья» по итогам шести туров находится в нижней половине турнирной таблицы, занимая 14-ю позицию.
Команда набрала пять баллов, опережая зону вылета лишь на один пункт. При этом от зоны еврокубков «рохибланкос» отстают уже на пять очков.
Севилья — Вальядолид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги «Севилья» на чужом поле проиграла «Алавесу» (1:2).
Это поражение стало для андалузцев третьим в пяти последних поединков, которые пришлись на чемпионат Испании.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Соу, Ромеро, Маркао и Самби Локонга, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх (одна была товарищеской, а еще шесть — официальными), «Севилья» выиграла только раз при четырех поражениях и двух ничьих.
Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, тем не менее, фактор своего поля, который помог им выиграть в предыдущем домашнем матче Ла Лиги, позволяет им рассчитывать на очки.
Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.
«Вальядолид»
Турнирное положение: «Вальядолид» после шести стартовых поединков испанского первенства набрал пять очков.
Команда находится у зоны вылета, опережая ее лишь на один балл, а также проигрывая сопернику по дополнительным показателям, ведь у конкурентов одинаковое количество пунктов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на своем поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0).
Эта мировая прервала мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Испании.
Не сыграют: травмированы — Озкаджар, Ба, Хави Санчес, Туами, дисквалифицирован — Марио Мартин.
Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Вальядолид» ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.
Это свидетельствует о плохой форме гостей, тем не менее, их грядущий соперник выступает немногим лучше, так что определенные шансы на очки у них точно есть.
Рауль Моро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Севильи» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Севильи» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Вальядолид» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.70, победа «Вальядолида» — в 4.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.82.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в четырех из пяти из их последних домашних поединков.
При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из шести их последних поединков было именно так.
Ставка: «Севилья» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.12