24 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» — «Вальядолид». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» по итогам шести туров находится в нижней половине турнирной таблицы, занимая 14-ю позицию.

Команда набрала пять баллов, опережая зону вылета лишь на один пункт. При этом от зоны еврокубков «рохибланкос» отстают уже на пять очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги «Севилья» на чужом поле проиграла «Алавесу» (1:2).

Это поражение стало для андалузцев третьим в пяти последних поединков, которые пришлись на чемпионат Испании.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Соу, Ромеро, Маркао и Самби Локонга, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх (одна была товарищеской, а еще шесть — официальными), «Севилья» выиграла только раз при четырех поражениях и двух ничьих.

Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, тем не менее, фактор своего поля, который помог им выиграть в предыдущем домашнем матче Ла Лиги, позволяет им рассчитывать на очки.

Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Вальядолид» после шести стартовых поединков испанского первенства набрал пять очков.

Команда находится у зоны вылета, опережая ее лишь на один балл, а также проигрывая сопернику по дополнительным показателям, ведь у конкурентов одинаковое количество пунктов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на своем поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0).

Эта мировая прервала мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Испании.

Не сыграют: травмированы — Озкаджар, Ба, Хави Санчес, Туами, дисквалифицирован — Марио Мартин.

Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Вальядолид» ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

Это свидетельствует о плохой форме гостей, тем не менее, их грядущий соперник выступает немногим лучше, так что определенные шансы на очки у них точно есть.

Рауль Моро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Севильи» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Севильи» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Вальядолид» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.70, победа «Вальядолида» — в 4.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.82.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в четырех из пяти из их последних домашних поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из шести их последних поединков было именно так.

Ставка: «Севилья» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.12