Манчестер Сити
Уотфорд
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: Манкунианцы только начинает борьбу в Кубке английской Лиги новой кампании. В предыдущем сезоне они вылетели из турнира как раз в 1/16 финала.
«Манчестер Сити» по итогам пяти туров английской Премьер-лиги занимает первую позицию, опережая своего ближайшего преследователя «Ливерпуль» на один балл.
Манчестер Сити — Уотфорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура АПЛ команда драматично сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2).
Эта мировая стала для коллектива второй кряду в матчах, которые пришлись на английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов.
Перед этим «Горожане» не смогли в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов обыграть «Интер», сыграв на своем поле вничью — 0:0.
Не сыграют: де Брейне, Бобб и Аке — травмированы.
Состояние команды: в восьми последних матчах подопечные Пепа Гвардиолы ни разу не проиграли при шести победах и двух ничьих.
Такая форма сама по себе делает хозяев фаворитом игры, не говоря уже о том, что они на голову превосходят соперника в классе, да еще и принимают его на своем поле.
Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и всей АПЛ нового сезона с 10-ю голами.
«Уотфорд»
Турнирное положение: «Шершни» уже провели две стадии в Кубке английской Лиги, где ранее они прошли «МК Донс» (5:0) и «Плимут» (2:0), обыграв их дома.
«Уотфорд» по итогам шести туров второго по рангу английского дивизиона (Чемпионшип) занимает восьмую позицию, отставая от зоны плей-офф за выход в АПЛ на один балл.
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Последние матчи: в своем предыдущей игре команда в рамках Чемпионшипа потерпела поражение на выезде от «Норвича» (1:4).
Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на второй английский дивизион.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах клуб из Чемпионшипа ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
С такой формой и разницей в классе коллективу будет малореально выиграть, и ему остается рассчитывать лишь на его недооценку фаворитом, а также то, что у «Сити» будет лишь один день отдыха.
Эдо Кайембе — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе нового сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Манчестер Сити» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Манчестер Сити» забивали больше 3,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Уотфорда» забивали меньше 2,5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.17. На ничью — в 8.00, на успех «Уотфорда» — в 17.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.95.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в 10-ти из 11-ти их последних домашних поединков.
При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних поединков «Манчестер Сити».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35