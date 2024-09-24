24 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: Манкунианцы только начинает борьбу в Кубке английской Лиги новой кампании. В предыдущем сезоне они вылетели из турнира как раз в 1/16 финала.

«Манчестер Сити» по итогам пяти туров английской Премьер-лиги занимает первую позицию, опережая своего ближайшего преследователя «Ливерпуль» на один балл.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура АПЛ команда драматично сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2).

Эта мировая стала для коллектива второй кряду в матчах, которые пришлись на английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов.

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим «Горожане» не смогли в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов обыграть «Интер», сыграв на своем поле вничью — 0:0.

Не сыграют: де Брейне, Бобб и Аке — травмированы.

Состояние команды: в восьми последних матчах подопечные Пепа Гвардиолы ни разу не проиграли при шести победах и двух ничьих.

Такая форма сама по себе делает хозяев фаворитом игры, не говоря уже о том, что они на голову превосходят соперника в классе, да еще и принимают его на своем поле.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и всей АПЛ нового сезона с 10-ю голами.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Шершни» уже провели две стадии в Кубке английской Лиги, где ранее они прошли «МК Донс» (5:0) и «Плимут» (2:0), обыграв их дома.

«Уотфорд» по итогам шести туров второго по рангу английского дивизиона (Чемпионшип) занимает восьмую позицию, отставая от зоны плей-офф за выход в АПЛ на один балл.

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Последние матчи: в своем предыдущей игре команда в рамках Чемпионшипа потерпела поражение на выезде от «Норвича» (1:4).

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на второй английский дивизион.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах клуб из Чемпионшипа ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

С такой формой и разницей в классе коллективу будет малореально выиграть, и ему остается рассчитывать лишь на его недооценку фаворитом, а также то, что у «Сити» будет лишь один день отдыха.

Эдо Кайембе — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Манчестер Сити» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Манчестер Сити» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Уотфорда» забивали меньше 2,5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.17. На ничью — в 8.00, на успех «Уотфорда» — в 17.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.95.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в 10-ти из 11-ти их последних домашних поединков.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних поединков «Манчестер Сити».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35