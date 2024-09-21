21 сентября в 6-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Бело-фиолетовые» начали чемпионат не столь продуктивно. В первых 5 турах они набрали всего 4 очка.

При этом «Вальядолид» сейчас находится на 17 месте турнирной таблицы. Да и настреляла команда всего 2 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Вальядолид» потерпел поражение от «Сельты» (1:3).

До того команда была фактически сметена с газона «Барселоной» (0:7). И лишь матч с «Леганесом» принес сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну победу. При этом в них «Вальядолид» настрелял 2 мяча при 13 пропущенных.

Не сыграют: Хавьер Санчес — травмирован. Марио Мартин — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «бело-фиолетовые» постепенно привыкают к Примере. Вот только результаты команды хромают на обе ноги.

Поединки против «Реал Сосьедада» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных встречах «Вальядолид» выиграл 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться очками. Да и в двух последних очных поединках она обыгрывала басков.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» в новом чемпионате стартовал крайне неудачно. В первых 6 матчах команда набрала всего лишь 4 очка.

Причем «Реал Сосьедад» нынче пребывает на 16 строчке турнирной таблицы. Правда, забивает команда в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. «Реал Сосьедад» минимально уступил «Мальорке».

До того команда дома уступила мадридскому «Реалу» (0:2). А вот поединок с «Хетафе» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» разжился лишь одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Хави Лопес, Арсен Захарян, Браис Мендес, Хамари Траоре — травмированы.

Состояние команды: в 3 своих последних поединках «Реал Сосьедад» не забивал. При этом в двух последних матчах команда потерпела поражения.

При этом «Реал Сосьедад» явно намерен побороться за попадание в еврокубки. Вот только проблемы в плане реализации у «доностьяррас» огромные.

Недостаточно надежна и оборона басков. В 6 поединках Примеры в воротах «Реал Сосьедада» побывало 7 мячей.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Баскам даже в условиях кадрового кризиса нужно прибавлять в плане реализации.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» проиграл в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

«Реал Сосьедад» не забивал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.61.

Прогноз: Гости выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены выбраться из низов таблицы.

«Вальядолид» крайне слабо выглядит в плане реализации, да и «доностьяррас» пора демонстрировать свои лучшие качества.

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.10