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    Отберет ли «Реймс» очки у ПСЖ?

    «Реймс» — ПСЖ. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига 1, 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — ПСЖ
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    Брэдли Барколя
    21 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» — ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Сентября 2024 года

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 22:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» по итогам четырех туров Лиги 1 находится в зоне Лиги конференций — на шестой позиции.

    «Реймс» набрал семь очков, опережая седьмое внееврокубковое место на один балл, и на три пункта отставая от зоны Лиги чемпионов.

    Реймс — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле сумел обыграть «Нант» (2:1).

    Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись как внутреннее французское первенство.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Окуму, Москардо, Акиеме, Абдул Коне, дисквалифицирован — Амаду Коне.

    Состояние команды: в трех последних матчах «Реймс» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    И то, что в шести из семи последних матчей коллектив не проиграл при трех победах и двух ничьих, позволяет им рассчитывать на успех.

    Шесть голов команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

    ПСЖ

    Турнирное положение: ПСЖ после четырех стартовых туров национального чемпионата занимает привычную для себя первую строчку.

    Команда набрала 12 очков и опережает своих ближайших преследователей «Марсель» и «Монако» на два балла, а также четвертую позицию (зона Лиги Европы) на четыре пункта.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле обыграл «Жирону» (1:0).

    Этот успех продлил победную серию коллектива до пяти поединков, которые пришлись на чемпионат Франции и Лигу чемпионов новой кампании.

    Не сыграют: травмированы — Доннарумма, Кимпембе, Эрнандес, Рамуш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках (официальных и товарищеских) «Пари Сен-Жермен» ни разу не проиграл при восьми победах и двух ничьих.

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    Это говорит о прекрасной форме коллектива на всех фронтах, и здесь сопернику остается рассчитывать лишь на свою неуступчивость и фактор своего поля.

    Брэдли Барколя — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Реймс» не проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Реймс» обе команды забивали при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей ПСЖ забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.80, победа «Реймса» — в 6.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: в восьми последних матчах гости не проиграли. При этом в шести из них соперники забивали больше 2,5 голов.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяева не выиграли.

    Ставка: ПСЖ не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и в матче будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти их последних матчей.

    Ставка: ПСЖ победит и тотал больше 2,5 голов за 2.00

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    «Реймс» — ПСЖ: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Реймс» очки у ПСЖ?
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