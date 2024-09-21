21 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» — ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» по итогам четырех туров Лиги 1 находится в зоне Лиги конференций — на шестой позиции.

«Реймс» набрал семь очков, опережая седьмое внееврокубковое место на один балл, и на три пункта отставая от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле сумел обыграть «Нант» (2:1).

Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись как внутреннее французское первенство.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Окуму, Москардо, Акиеме, Абдул Коне, дисквалифицирован — Амаду Коне.

Состояние команды: в трех последних матчах «Реймс» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

И то, что в шести из семи последних матчей коллектив не проиграл при трех победах и двух ничьих, позволяет им рассчитывать на успех.

Шесть голов команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ после четырех стартовых туров национального чемпионата занимает привычную для себя первую строчку.

Команда набрала 12 очков и опережает своих ближайших преследователей «Марсель» и «Монако» на два балла, а также четвертую позицию (зона Лиги Европы) на четыре пункта.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле обыграл «Жирону» (1:0).

Этот успех продлил победную серию коллектива до пяти поединков, которые пришлись на чемпионат Франции и Лигу чемпионов новой кампании.

Не сыграют: травмированы — Доннарумма, Кимпембе, Эрнандес, Рамуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках (официальных и товарищеских) «Пари Сен-Жермен» ни разу не проиграл при восьми победах и двух ничьих.

Это говорит о прекрасной форме коллектива на всех фронтах, и здесь сопернику остается рассчитывать лишь на свою неуступчивость и фактор своего поля.

Брэдли Барколя — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Реймс» не проиграл

в пяти из шести последних матчей «Реймс» обе команды забивали при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей ПСЖ забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.80, победа «Реймса» — в 6.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в восьми последних матчах гости не проиграли. При этом в шести из них соперники забивали больше 2,5 голов.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: ПСЖ не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и в матче будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти их последних матчей.

Ставка: ПСЖ победит и тотал больше 2,5 голов за 2.00