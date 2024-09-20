20 августа в шестом туре испанской Сегунды «Гранада» на своем поле примет «Малагу». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гранада» — «Малага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гранада»

Турнирное положение: В прошлом сезоне андалусцы выступали в Примере, но заняли там последнее место и покинули элиту.

В Сегунде же «Гранада» после пяти туров с пятью очками идет во второй части таблицы. У нее одна виктория, две ничья и два фиаско, разница мячей — 6:8.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «насриды» расписали выездную мировую против «Эльче», сыграв со счетом 2:2. Ранее они на своем поле поделили очки с «Депортиво» 1:1 и уступили в домашней встрече «Уэске» со счетом 1:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: У «Гранады» за прошедшие десять встреч в чемпионате Испании еще с учетом матчей Примеры числится только одна виктория. Также за этот период времени она расписала две мировые и потерпели пять фиаско, но пять из них в элите. Но только в трех играх за данный отрезок команда не забивала. В этом же розыгрыше Сегунды она неизменно отличалась в каждом поединке.

«Малага»

Турнирное положение: Четвертьфиналист Лиги чемпионов-2013 прошлый сезон провел в третьей лиге, где занял третье место в одной из групп и через стыки добыл билет в Сегунду.

Во втором по рангу дивизионе Испании «Малага» набрала пока набрала девять баллов и идет в топ-7. У нее две виктории и три мировые, забито шесть голов при четырех пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Анчоусы» в предыдущем игровом дне на своем поле нанесли минимальное поражение «Уэске» со счетом 1:0. До этого они поделили очки на выезде с «Кордовой» 0:0 и в домашнем поединке смогли одолеть «Альбасете» 2:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Сейчас у «Малаги» 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой она расписала три мировые и добилась двух выигрышей. Причем в двух последних играх «медузам» удалось сохранить свои ворота на замке. А проиграли они лишь один поединок из 12 минувших во всех турнирах.

Статистика для ставок

«Малага» еще не проигрывала в этом сезоне

У «Гранады» только одна победа в пяти матчах текущего сезона

«Гранада» дома выиграла у «Малаги» в трех предыдущих поединках

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гранады» — 1.91, победа «Малаги» — 4.15, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.16 и 1.68 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь на викторию «Гранады», так как она на своем поле в последнее время всегда обыгрывала этого соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Гранады» за 1.91.

Прогноз: И также ставим еще на то, что в поединке будет забито 2-3 гола, потому что зачастую именно такое количество мячей в поединках с участием данных команд.

Ставка: В матче будет забито 2-3 гола за 1.88.