ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаСнова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ Аббосбек Файзуллаев — игрок ЦСКА ЦСКА «засушил» «Краснодар». Важнейшая победа для армейцев Каземиро Обреченные. Каземиро, «Эвертон», «Энджболл» и еще 7 вещей, которым недолго осталось в АПЛ
    Все новости спорта

    «Эмполи» продолжит беспроигрышную серию

    Кальяри — Эмполи: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.82. 20/09/2024 в 19:30

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кальяри Прогнозы на Эмполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Эмполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джузеппе Пеццелла («Эмполи»)
    20 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Эмполи». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 20 Сентября 2024 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 19:30 Эмполи

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •

    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» по итогам четырех стартовых туров итальянского первенства набрал лишь два очка.

    Команда находится на предпоследней, 19-й позиции, в зоне вылета, уступая безопасной 17-й строчке только на один балл.

    Кальяри — Эмполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А коллектив на своем поле потерпел разгром от «Наполи» (0:4).

    Эта неудача стала для хозяев второй кряду в поединках, которые пришлись на официальные игры — в рамках как раз чемпионата Италии.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмирован — Прати, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках Серии А), «Кальяри» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

    Словом, у коллектива плохие результаты, поэтому сардинцам остается рассчитывать на фактор своего поля, где домашние трибуны могут помочь им хотя бы не проиграть.

    Роберто Пикколи — автор пока что единственного автора гола команды в Серии А нового сезона.

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» после четырех стартовых туров итальянского первенства набрал шесть очков.

    Команда находится на восьмой позиции, отставая от зоны еврокубков лишь на один балл, поэтому выигрыш может помочь ей подняться в топ-6.

  • Читайте по теме

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А клуб на своем поле разошелся миром с «Ювентусом» со счетом 0:0.

    Эта ничья стала для тосканцев третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат новой кампании.

    Не сыграют: травмированы — Сазонов, Фаццини, Белардинелли, Журковский, Перизан, Эбуэи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными в Серии А и Кубке Италии, «Эмполи» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Тем не менее, то, что в шести последних поединках коллектив одержал только две победы при трех ничьих и одном поражении, обещают его сопернику шансы на мировую.

    Эманюель Гьяси — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Серии А с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Кальяри» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Эмполи» сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.30, победа «Эмполи» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в трех из пяти их последних домашних поединков.

    При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: «Эмполи» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Леганес — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аталанта — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.32
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кальяри» — «Эмполи»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на футбол. «Эмполи» продолжит беспроигрышную серию
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры