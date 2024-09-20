Кальяри
Эмполи
«Кальяри»
Турнирное положение: «Кальяри» по итогам четырех стартовых туров итальянского первенства набрал лишь два очка.
Команда находится на предпоследней, 19-й позиции, в зоне вылета, уступая безопасной 17-й строчке только на один балл.
Кальяри — Эмполи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А коллектив на своем поле потерпел разгром от «Наполи» (0:4).
Эта неудача стала для хозяев второй кряду в поединках, которые пришлись на официальные игры — в рамках как раз чемпионата Италии.
Не сыграют: травмирован — Прати, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках Серии А), «Кальяри» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.
Словом, у коллектива плохие результаты, поэтому сардинцам остается рассчитывать на фактор своего поля, где домашние трибуны могут помочь им хотя бы не проиграть.
Роберто Пикколи — автор пока что единственного автора гола команды в Серии А нового сезона.
«Эмполи»
Турнирное положение: «Эмполи» после четырех стартовых туров итальянского первенства набрал шесть очков.
Команда находится на восьмой позиции, отставая от зоны еврокубков лишь на один балл, поэтому выигрыш может помочь ей подняться в топ-6.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А клуб на своем поле разошелся миром с «Ювентусом» со счетом 0:0.
Эта ничья стала для тосканцев третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат новой кампании.
Не сыграют: травмированы — Сазонов, Фаццини, Белардинелли, Журковский, Перизан, Эбуэи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными в Серии А и Кубке Италии, «Эмполи» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.
Тем не менее, то, что в шести последних поединках коллектив одержал только две победы при трех ничьих и одном поражении, обещают его сопернику шансы на мировую.
Эманюель Гьяси — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Серии А с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Кальяри» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Эмполи» сыграл вничью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.30, победа «Эмполи» — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в трех из пяти их последних домашних поединков.
При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.
Ставка: «Эмполи» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.50