20 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Эмполи». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» по итогам четырех стартовых туров итальянского первенства набрал лишь два очка.

Команда находится на предпоследней, 19-й позиции, в зоне вылета, уступая безопасной 17-й строчке только на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А коллектив на своем поле потерпел разгром от «Наполи» (0:4).

Эта неудача стала для хозяев второй кряду в поединках, которые пришлись на официальные игры — в рамках как раз чемпионата Италии.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмирован — Прати, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках Серии А), «Кальяри» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Словом, у коллектива плохие результаты, поэтому сардинцам остается рассчитывать на фактор своего поля, где домашние трибуны могут помочь им хотя бы не проиграть.

Роберто Пикколи — автор пока что единственного автора гола команды в Серии А нового сезона.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» после четырех стартовых туров итальянского первенства набрал шесть очков.

Команда находится на восьмой позиции, отставая от зоны еврокубков лишь на один балл, поэтому выигрыш может помочь ей подняться в топ-6.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Серии А клуб на своем поле разошелся миром с «Ювентусом» со счетом 0:0.

Эта ничья стала для тосканцев третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат новой кампании.

Не сыграют: травмированы — Сазонов, Фаццини, Белардинелли, Журковский, Перизан, Эбуэи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными в Серии А и Кубке Италии, «Эмполи» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

Тем не менее, то, что в шести последних поединках коллектив одержал только две победы при трех ничьих и одном поражении, обещают его сопернику шансы на мировую.

Эманюель Гьяси — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Серии А с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Кальяри» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Эмполи» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.30, победа «Эмполи» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в трех из пяти их последних домашних поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

Ставка: «Эмполи» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.50