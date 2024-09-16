AGMK
Сурхан
АГМК
Турнирное положение: АГМК сражается за чемпионский титул. Нынче команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом АГМК довольно неплохо выглядит в атаке. В 17 матчах чемпионата команда отличилась 30 забитыми мячами.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. АГМК минимально одолел «Бунедкор».
А вот поражение от самаркандского «Динамо» (2:3) стало чем-то сродни пощечине. Зато «Навбахор» был обыгран (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах АГМК добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: АГМК победил в 4 своих последних домашних матчах. А вот отставание от лидера составляет 6 очков.
Матчи против «Сурхана» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков АГМК выиграл 3 раза при 2 коллизиях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Команда явно сильнее соперника, да и шансы на чемпионство еще имеются.
«Сурхан»
Турнирное положение: «Сурхан» бьется за высокие места. Команда находится на 6 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Сурхан» в 17 матчах чемпионата победил 7 раз. А вот в свои ворота команда пропустила всего 21 мяч.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Сурхан» дома минимально уступил «Навбахору».
А вот в финал Кубка Узбекистана команде пробиться не удалось. В серии пенальти она уступила «Андижану».
В 5 своих последних матчах «Сурхан» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Отставание от 3 места составляет 6 очков. Вот только средняя результативность едва превышает гол за матч.
При этом «Сурхан» в двух последних очных поединках обыграл АГМК. Обе виктории получились с разницей в один мяч.
Между тем, команда крайне нестабильна. При этом «Сурхан» чередует успешные поединки с откровенно бледными.
Нет сомнений, что номинальные едут в гости за очками. Да и оборона оппонента частенько совершает результативные сбои.
Статистика для ставок
- АГМК выиграл в 4 своих последних домашних матчах
- «Сурхан» в среднем забивает фактически гол за матч
- АГМК в среднем забивает чуть менее 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.22, а победа оппонента — в скромные 7.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.93 и 1.81.
- 2.25Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- 2.54Тоттенхэм — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.05Атлетико — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: АГМК сражается за чемпионство, и явно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева выглядят сильнее «Сурхана», который к тому же крайне нестабилен.
Ставка: Фора АГМК -1.5 за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники совершат голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.16