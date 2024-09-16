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    АГМК не заметит «Сурхан»

    АГМК — «Сурхан». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 16 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на АГМК — «Сурхан»
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    АГМК
    16 сентября в 18-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Сурхан». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч АГМК — «Сурхан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 16 Сентября 2024 года

    AGMK

  • Узбекистан. Суперлига
    •  AGMK 17:30 Сурхан

    Сурхан

  • Термез
    •

    АГМК

    Турнирное положение: АГМК сражается за чемпионский титул. Нынче команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом АГМК довольно неплохо выглядит в атаке. В 17 матчах чемпионата команда отличилась 30 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. АГМК минимально одолел «Бунедкор».

    А вот поражение от самаркандского «Динамо» (2:3) стало чем-то сродни пощечине. Зато «Навбахор» был обыгран (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах АГМК добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: АГМК победил в 4 своих последних домашних матчах. А вот отставание от лидера составляет 6 очков.

    Матчи против «Сурхана» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков АГМК выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Команда явно сильнее соперника, да и шансы на чемпионство еще имеются.

    «Сурхан»

    Турнирное положение: «Сурхан» бьется за высокие места. Команда находится на 6 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Сурхан» в 17 матчах чемпионата победил 7 раз. А вот в свои ворота команда пропустила всего 21 мяч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Сурхан» дома минимально уступил «Навбахору».

    А вот в финал Кубка Узбекистана команде пробиться не удалось. В серии пенальти она уступила «Андижану».

    В 5 своих последних матчах «Сурхан» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Отставание от 3 места составляет 6 очков. Вот только средняя результативность едва превышает гол за матч.

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    При этом «Сурхан» в двух последних очных поединках обыграл АГМК. Обе виктории получились с разницей в один мяч.

    Между тем, команда крайне нестабильна. При этом «Сурхан» чередует успешные поединки с откровенно бледными.

    Нет сомнений, что номинальные едут в гости за очками. Да и оборона оппонента частенько совершает результативные сбои.

    Статистика для ставок

    • АГМК выиграл в 4 своих последних домашних матчах

    • «Сурхан» в среднем забивает фактически гол за матч

    • АГМК в среднем забивает чуть менее 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.22, а победа оппонента — в скромные 7.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.93 и 1.81.

    Прогноз: АГМК сражается за чемпионство, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева выглядят сильнее «Сурхана», который к тому же крайне нестабилен.

    Ставка: Фора АГМК -1.5 за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.16

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