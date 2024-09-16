16 сентября в 18-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Сурхан». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч АГМК — «Сурхан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АГМК

Турнирное положение: АГМК сражается за чемпионский титул. Нынче команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом АГМК довольно неплохо выглядит в атаке. В 17 матчах чемпионата команда отличилась 30 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. АГМК минимально одолел «Бунедкор».

А вот поражение от самаркандского «Динамо» (2:3) стало чем-то сродни пощечине. Зато «Навбахор» был обыгран (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах АГМК добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: АГМК победил в 4 своих последних домашних матчах. А вот отставание от лидера составляет 6 очков.

Матчи против «Сурхана» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков АГМК выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Команда явно сильнее соперника, да и шансы на чемпионство еще имеются.

«Сурхан»

Турнирное положение: «Сурхан» бьется за высокие места. Команда находится на 6 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Сурхан» в 17 матчах чемпионата победил 7 раз. А вот в свои ворота команда пропустила всего 21 мяч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Сурхан» дома минимально уступил «Навбахору».

А вот в финал Кубка Узбекистана команде пробиться не удалось. В серии пенальти она уступила «Андижану».

В 5 своих последних матчах «Сурхан» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Отставание от 3 места составляет 6 очков. Вот только средняя результативность едва превышает гол за матч.

При этом «Сурхан» в двух последних очных поединках обыграл АГМК. Обе виктории получились с разницей в один мяч.

Между тем, команда крайне нестабильна. При этом «Сурхан» чередует успешные поединки с откровенно бледными.

Нет сомнений, что номинальные едут в гости за очками. Да и оборона оппонента частенько совершает результативные сбои.

Статистика для ставок

АГМК выиграл в 4 своих последних домашних матчах

«Сурхан» в среднем забивает фактически гол за матч

АГМК в среднем забивает чуть менее 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.22, а победа оппонента — в скромные 7.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.93 и 1.81.

Прогноз: АГМК сражается за чемпионство, и явно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят сильнее «Сурхана», который к тому же крайне нестабилен.

Ставка: Фора АГМК -1.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.16