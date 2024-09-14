14 сентября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» пройдет поединок 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» сыграет против «Эвертона». Начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: В прошлом сезоне клуб из Бирмингема финишировал в топ-4 и получил право сыграть в этом сезоне в Лиге чемпионов.

В новом же чемпионате «Астон Вилла» набрала шесть пунктов в трех играх и находится в верхней части таблицы. У нее два выигрыша и один проигрыш, разница мячей — 4:4.

Последние матчи: В текущем розыгрыше АПЛ «виллианы» уступили в домашней встрече лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:2, но выиграли оба гостевых поединка, переиграв с одинаковым результатом по 2:1 «Вест Хэм» и «Лестер».

Не сыграют: Тайрон Мингс, Бубакар Камара, Диего Карлос и Леон Бэйли — травмированы.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: Еще с учетом прошлого сезона «Астон Вилла» смогла выиграть лишь два официальных матча из девяти предыдущих во всех турнирах, два раза за этот период она еще сыграла вничью и потерпела аж пять поражений.

И в четырех встречах данного отрезка бирмингемцы уходили с поля без забитого гола и выдали за это время лишь три низовых поединка.

«Эвертон»

Турнирное положение: Коллектив из Ливерпуля в прошлом розыгрыше АПЛ вел борьбу за выживание и удачно справился с задачей.

В новом же чемпионате Англии «Эвертон» еще не набрал ни одного балла и разместился в подвале турнирной таблицы.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: На старте турнира «ириски» потерпели крупное домашнее фиаско от «Брайтона» со счетом 0:3. Затем они в гостях были разгромлены «Тоттенхэмом» 0:4, а в прошлом туре уступили в родных стенах 2:3 «Борнмуту», ведя до 87-й минуты 2:0.

Не сыграют: Натан Паттерсон, Армандо Броя и Джаррэд Брантвэйт пребывают в лазарете «Эвертона».

Состояние команды: «Эвертон» в начале сезона демонстрирует отвратительный футбол и закономерно проиграл все три матча чемпионата. Выиграть же команда смогли только дважды за десять встреч с учетом всех турниров, одолев весьма скромные коллективы. А проиграли ливерпульцы за этот отрезок времени аж шесть раз.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» выиграла у «Эвертона» в предыдущих трех домашних играх чемпионата — 4:0, 2:1 и 3:0

В трех из шести минувших очных противостояниях этих клубов были верхи

А забивали они друг другу только дважды за последние восемь очных встреч

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Виллы» — 1.855, победа «Эвертона» — 6.25, ничья — 4.58.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.23 соответственно.

Прогноз: «Астон Вилла» просто сейчас сильнее предстоящего противника, да и дома в последнее время его только обыгрывала. В общем, ставим с форой -1 на хозяев.

Рекомендуемая ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-1) за 1.85.

Прогноз: И еще здесь поставим на то, что будет забивать только одна из команд. На это указывает очная статистика данных команд и слабая реализация у «Эвертона».

Ставка: обе забьют: нет за 2.00.