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    Сборная США не заметит новозеландцев

    США — Новая Зеландия. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на США — Новая Зеландия
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    Кристиан Пулишич
    11 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Новая Зеландия. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Новая Зеландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    США

    Турнирное положение: Американцы традиционно крепки. Вот только результаты команды в последних матчах весьма нестабильны.

    При этом сборная США проиграла в 3 своих последних матчах. Причем все три коллизии получились с минимальным счетом.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Американцы не устояли перед Канадой (1:2).

    А вот до того сборная США уступила Уругваю (0:1). Да и поражение от панамцев получилось весьма досадным (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в последних матчах американцы выглядели не столь уверенно. Да и с реализацией имеются заметные сложности.

    Матчи с новозеландцами для команды традиционно складываются удачно. В трех очных поединках сборная США победила дважды при одной ничьей.

    Безусловно, номинальные хозяева будут активно атаковать. Пора бы американцам прерывать затянувшийся пораженческий сериал.

    Новая Зеландия

    Турнирное положение: Новозеландцы достаточно сильны. Однако матчи с более статусными оппонентами даются команде непросто.

    Причем Новая Зеландия легко и непринужденно выносит всех в Океании. Соперники там вполне удобоваримые.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Новозеландцы в спарринге уступили Мексике (0:3).

    До того команда переиграла Вануату (3:0). Да и виктория над сборной Таити получилась сверх уверенной (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Новая Зеландия добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: до последней коллизии новозеландцы не пропускали в 4 матчах кряду. При этом американцев команда еще ни разу не обыгрывала.

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    При этом Новая Зеландия весьма неплохо атакует. Вот только последнее поражение от мексиканцев обнажило проблемы в обороне.

    В составе команды нет звезд мировой величины. Новозеландцы сильны, прежде всего, слаженной командной игрой.

    Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, чем атаковать. Свои шансы они поищут в контригре.

    Статистика для ставок

    • Новая Зеландия до последнего поражения выиграла в 4 матчах кряду

    • Сборная США проиграла в 3 своих последних поединках

    • Новая Зеландия еще ни разу не обыграла американцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.95, а победа оппонента — в скромные 8.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: Американцы соскучились за победами, так что наверняка сразу полетят в атаку.

    Новозеландцам традиционно крайне сложно даются поединки с более статусными соперниками.

    Ставка: Фора США -1.5 за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.03

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