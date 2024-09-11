11 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Новая Зеландия. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Новая Зеландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

США

Турнирное положение: Американцы традиционно крепки. Вот только результаты команды в последних матчах весьма нестабильны.

При этом сборная США проиграла в 3 своих последних матчах. Причем все три коллизии получились с минимальным счетом.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Американцы не устояли перед Канадой (1:2).

А вот до того сборная США уступила Уругваю (0:1). Да и поражение от панамцев получилось весьма досадным (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в последних матчах американцы выглядели не столь уверенно. Да и с реализацией имеются заметные сложности.

Матчи с новозеландцами для команды традиционно складываются удачно. В трех очных поединках сборная США победила дважды при одной ничьей.

Безусловно, номинальные хозяева будут активно атаковать. Пора бы американцам прерывать затянувшийся пораженческий сериал.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Новозеландцы достаточно сильны. Однако матчи с более статусными оппонентами даются команде непросто.

Причем Новая Зеландия легко и непринужденно выносит всех в Океании. Соперники там вполне удобоваримые.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Новозеландцы в спарринге уступили Мексике (0:3).

До того команда переиграла Вануату (3:0). Да и виктория над сборной Таити получилась сверх уверенной (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Новая Зеландия добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: до последней коллизии новозеландцы не пропускали в 4 матчах кряду. При этом американцев команда еще ни разу не обыгрывала.

При этом Новая Зеландия весьма неплохо атакует. Вот только последнее поражение от мексиканцев обнажило проблемы в обороне.

В составе команды нет звезд мировой величины. Новозеландцы сильны, прежде всего, слаженной командной игрой.

Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, чем атаковать. Свои шансы они поищут в контригре.

Статистика для ставок

Новая Зеландия до последнего поражения выиграла в 4 матчах кряду

Сборная США проиграла в 3 своих последних поединках

Новая Зеландия еще ни разу не обыграла американцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.95, а победа оппонента — в скромные 8.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: Американцы соскучились за победами, так что наверняка сразу полетят в атаку.

Новозеландцам традиционно крайне сложно даются поединки с более статусными соперниками.

Ставка: Фора США -1.5 за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.03