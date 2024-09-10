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    Кто возьмет свои первые очки?

    КНДР — Катар. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, отбор на ЧМ-2026, 10 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную КНДР Прогнозы на сборную Катара
    Прогноз и ставки на КНДР — Катар
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    Акрам Афиф (Катар)
    10 сентября в матче второго тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют КНДР и Катар. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч КНДР — Катар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    КНДР

    Турнирное положение: КНДР после первого тура отбора на ЧМ-2026 занимает четвертую позицию, которая по итогам раунда выводит в следующую стадию квалификации.

    Команда пока что не имеет в своем активе ни одного очка, опережая пятую и шестую строчку, которые являются непроходными, лишь по дополнительным показателям.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура квалификации на ЧМ-2026 сборная проиграла на выезде Узбекистану (0:1).

    Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, один из которых был товарищеским, тогда как второй — официальным в рамках отбора на мундиаль.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах (товарищеских и официальных) КНДР ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов не только на победу, но и даже на ничью, особенно против соперника, который все же превосходит их в классе.

    Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

    Катар

    Турнирное положение: Катар после первого тура квалификации на ЧМ-2026 занимает последнюю, шестую позицию.

    Команда пока что не имеет в своем активе ни одного очка, уступая проходной в следующий раунд четвертой строчки лишь по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре в рамках первого тура отбора на мундиаль сборная на чужом поле проиграла ОАЭ (1:3).

    Это поражение прервало беспроигрышную серию коллектива в 11 поединков, которые были официальными и пришлись на разные турниры.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые были официальными, Катар выиграл 10 раз при одной ничьей и при одном поражении.

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    Такая форма сулит гостям отличные шансы на успех, особенно против соперника, который явно уступает им в классе.

    Ибрагим Аль-Хассан — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей КНДР хотя бы одна команда не забивала

    • в шести из семи последних матчей Катара забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Катара забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Катар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,80. Ничья — в 3.75, успех КНДР — в 4.40.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.07 и 1.75.

    Прогноз: в 10-ти из 12-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в пяти из шести их последних выездных поединков.

    При этом в двух последних играх хозяева уступали своим соперникам.

    Ставка: Катар победит за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07

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