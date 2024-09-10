10 сентября в матче второго тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют КНДР и Катар. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч КНДР — Катар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

КНДР

Турнирное положение: КНДР после первого тура отбора на ЧМ-2026 занимает четвертую позицию, которая по итогам раунда выводит в следующую стадию квалификации.

Команда пока что не имеет в своем активе ни одного очка, опережая пятую и шестую строчку, которые являются непроходными, лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура квалификации на ЧМ-2026 сборная проиграла на выезде Узбекистану (0:1).

Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, один из которых был товарищеским, тогда как второй — официальным в рамках отбора на мундиаль.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах (товарищеских и официальных) КНДР ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов не только на победу, но и даже на ничью, особенно против соперника, который все же превосходит их в классе.

Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

Катар

Турнирное положение: Катар после первого тура квалификации на ЧМ-2026 занимает последнюю, шестую позицию.

Команда пока что не имеет в своем активе ни одного очка, уступая проходной в следующий раунд четвертой строчки лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках первого тура отбора на мундиаль сборная на чужом поле проиграла ОАЭ (1:3).

Это поражение прервало беспроигрышную серию коллектива в 11 поединков, которые были официальными и пришлись на разные турниры.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые были официальными, Катар выиграл 10 раз при одной ничьей и при одном поражении.

Такая форма сулит гостям отличные шансы на успех, особенно против соперника, который явно уступает им в классе.

Ибрагим Аль-Хассан — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей КНДР хотя бы одна команда не забивала

в шести из семи последних матчей Катара забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Катара забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Катар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,80. Ничья — в 3.75, успех КНДР — в 4.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.07 и 1.75.

Прогноз: в 10-ти из 12-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в пяти из шести их последних выездных поединков.

При этом в двух последних играх хозяева уступали своим соперникам.

Ставка: Катар победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07