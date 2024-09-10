10 сентября в матче второго тура Лиги наций по футболу сыграют Чехия и Украина. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Чехия — Украина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чехия

Турнирное положение: Чехия смогла выйти на Евро-2024, ведь заняла вторую позицию в своей подгруппе, которую выиграла Албания.

Чехия в финальной части континентального первенства не смогла выйти из группы, заняв четвертое место и пропустив вперед в том числе Грузию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в первом туре нового розыгрыша Лиги наций сборная на чужом поле разгромно проиграла Грузии (1:4).

Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые были официальными — на Евро-2024 и в Лиге наций.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах Чехия не смогла выиграть при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма, казалось бы, не обещает хозяевам хороших шансов, тем не менее, не лучшее состояние соперника, а также фактор своего поля позволяет им рассчитывать на успех.

Лука Калвач — автор единственного гола команды в новом розыгрыше Лиги наций.

Украина

Турнирное положение: Украина смогла выйти на Евро-2024, куда попала через плей-офф, в котором обыграла Боснию и Герцеговину, а также Исландию.

Украина в финальной части не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе, хотя набрала четыре очка — столько же, сколько остальные участники квартета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле проиграла Албании (1:2).

Эта неудача оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был товарищеским, а еще один — официальным.

Не сыграют: травмирован — Артем Довбик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными, Украина выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не обещает гостям хороших шансов на успех, тем не менее, поражение в первом туре от Албании требует от подопечных Сергея Реброва бороться за максимум очков.

Ефим Конопля — автор единственного гола команды в новом розыгрыше Лиги наций.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Чехия проиграла

в восьми последних матчах Чехии забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей Украины забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.35, успех Украины — в 3.05.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в восьми последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех их последних домашних поединках.

В то же время, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в восьми из девяти последних матчей Чехии было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00