10 сентября в 8-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Колумбия и Аргентина. Начало игры — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия — Аргентина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбийцы нынче выглядят весьма монолитно. На текущий момент команда находится на 3 месте в южноамериканской отборочной группе.

При этом Колумбия в 7 матчах сумела наскрести 13 зачетных баллов. Причем команда не проиграла ни разу, выиграв трижды при 4 паритетах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть ничью. Колумбия не смогла переиграть Перу (1:1).

А вот до того Колумбия дошла до финала Кубка Америки. Там в овертайме команда уступила аргентинцам (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: колумбийцы явно намерены продолжить набирать очки. Да и оборона команды надежна, пропустив всего 4 мяча в 7 турах отбора.

Матчи с аргентинцами для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках Колумбия выиграла 1 раз одном поражении.

Безусловно, номинальные хозяева будут рады и ничьей. Тем паче, колумбийцы не обыгрывают Аргентину уже 5 лет.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентинцы прекрасно проводят текущий отборочный турнир. Команда находится на 1 месте в своей отборочной группе.

Причем Аргентина выиграла в 6 матчах из 7. Да и оборона команды дала результативный сбой всего 2 раза.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда взяла три очка. Аргентина не заметила ершистых чилийцев (3:0).

До того команда дожала колумбийцев (1:0). А вот поединок с крепкой сборной Канады принес уверенную викторию (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Аргентина добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при лишь одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в трех своих последних матчах аргентинцы победили. Вот только в нынешнем отборе команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

При этом Аргентина в двух последних очных поединках не пропускала от колумбийцев. Да и нынче оборона команды выглядит словно бетон.

Нет сомнений, что звездная аргентинская атака наконец-то проявит свои лучшие качества. Да и недавняя виктория над Чили явно окрылила.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и Лаутаро Мартинес с Хулианом Альваресом наверняка найдут ключи к воротам соперника.

Статистика для ставок

Аргентина победила в 3 своих матчах кряду

Колумбия не побеждала в 2 своих последних матчах

Аргентина уже 5 лет не проигрывает колумбийцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.78. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.66 и 1.48.

Прогноз: Аргентинцы должны прибавить в плане реализации, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Наличие в составе звезд первой величины станет основным фактором виктории аргентинцев.

Ставка: Победа Аргентины за 2.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.14