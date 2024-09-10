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    Три очка для аргентинцев?

    Колумбия — Аргентина: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Аргентина
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    10 сентября в 8-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Колумбия и Аргентина. Начало игры — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия — Аргентина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 10 Сентября 2024 года

    Колумбия

  • Санта-Фе-Де-Богота
    •  Колумбия 23:30 Аргентина

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
    •

    Колумбия

    Турнирное положение: Колумбийцы нынче выглядят весьма монолитно. На текущий момент команда находится на 3 месте в южноамериканской отборочной группе.

    При этом Колумбия в 7 матчах сумела наскрести 13 зачетных баллов. Причем команда не проиграла ни разу, выиграв трижды при 4 паритетах.

    Колумбия — Аргентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть ничью. Колумбия не смогла переиграть Перу (1:1).

    А вот до того Колумбия дошла до финала Кубка Америки. Там в овертайме команда уступила аргентинцам (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: колумбийцы явно намерены продолжить набирать очки. Да и оборона команды надежна, пропустив всего 4 мяча в 7 турах отбора.

    Матчи с аргентинцами для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках Колумбия выиграла 1 раз одном поражении.

    Безусловно, номинальные хозяева будут рады и ничьей. Тем паче, колумбийцы не обыгрывают Аргентину уже 5 лет.

    Аргентина

    Турнирное положение: Аргентинцы прекрасно проводят текущий отборочный турнир. Команда находится на 1 месте в своей отборочной группе.

    Причем Аргентина выиграла в 6 матчах из 7. Да и оборона команды дала результативный сбой всего 2 раза.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда взяла три очка. Аргентина не заметила ершистых чилийцев (3:0).

    До того команда дожала колумбийцев (1:0). А вот поединок с крепкой сборной Канады принес уверенную викторию (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Аргентина добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при лишь одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в трех своих последних матчах аргентинцы победили. Вот только в нынешнем отборе команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

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    При этом Аргентина в двух последних очных поединках не пропускала от колумбийцев. Да и нынче оборона команды выглядит словно бетон.

    Нет сомнений, что звездная аргентинская атака наконец-то проявит свои лучшие качества. Да и недавняя виктория над Чили явно окрылила.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и Лаутаро Мартинес с Хулианом Альваресом наверняка найдут ключи к воротам соперника.

    Статистика для ставок

    • Аргентина победила в 3 своих матчах кряду

    • Колумбия не побеждала в 2 своих последних матчах

    • Аргентина уже 5 лет не проигрывает колумбийцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Колумбия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.78. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.66 и 1.48.

    Прогноз: Аргентинцы должны прибавить в плане реализации, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Наличие в составе звезд первой величины станет основным фактором виктории аргентинцев.

    Ставка: Победа Аргентины за 2.81.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.14

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    Колумбия — Аргентина: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для аргентинцев?
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