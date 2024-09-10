Колумбия
Аргентина
Колумбия
Турнирное положение: Колумбийцы нынче выглядят весьма монолитно. На текущий момент команда находится на 3 месте в южноамериканской отборочной группе.
При этом Колумбия в 7 матчах сумела наскрести 13 зачетных баллов. Причем команда не проиграла ни разу, выиграв трижды при 4 паритетах.
Колумбия — Аргентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть ничью. Колумбия не смогла переиграть Перу (1:1).
А вот до того Колумбия дошла до финала Кубка Америки. Там в овертайме команда уступила аргентинцам (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: колумбийцы явно намерены продолжить набирать очки. Да и оборона команды надежна, пропустив всего 4 мяча в 7 турах отбора.
Матчи с аргентинцами для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках Колумбия выиграла 1 раз одном поражении.
Безусловно, номинальные хозяева будут рады и ничьей. Тем паче, колумбийцы не обыгрывают Аргентину уже 5 лет.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентинцы прекрасно проводят текущий отборочный турнир. Команда находится на 1 месте в своей отборочной группе.
Причем Аргентина выиграла в 6 матчах из 7. Да и оборона команды дала результативный сбой всего 2 раза.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда взяла три очка. Аргентина не заметила ершистых чилийцев (3:0).
До того команда дожала колумбийцев (1:0). А вот поединок с крепкой сборной Канады принес уверенную викторию (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Аргентина добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при лишь одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в трех своих последних матчах аргентинцы победили. Вот только в нынешнем отборе команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
При этом Аргентина в двух последних очных поединках не пропускала от колумбийцев. Да и нынче оборона команды выглядит словно бетон.
Нет сомнений, что звездная аргентинская атака наконец-то проявит свои лучшие качества. Да и недавняя виктория над Чили явно окрылила.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и Лаутаро Мартинес с Хулианом Альваресом наверняка найдут ключи к воротам соперника.
Статистика для ставок
- Аргентина победила в 3 своих матчах кряду
- Колумбия не побеждала в 2 своих последних матчах
- Аргентина уже 5 лет не проигрывает колумбийцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Колумбия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.78. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.81.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.66 и 1.48.
- 1.80Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.24Словения — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.20Израиль — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Аргентинцы должны прибавить в плане реализации, и уж точно будут максимально активны в атаке.
Наличие в составе звезд первой величины станет основным фактором виктории аргентинцев.
Ставка: Победа Аргентины за 2.81.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.14