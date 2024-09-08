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    Избежит ли Новая Зеландия поражения от Мексики?

    Мексика — Новая Зеландия. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мексика — Новая Зеландия
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    Херардо Артеага
    8 сентября в товарищеском матче сыграют Мексика и Новая Зеландия. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Новая Зеландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Сентября 2024 года

    Мексика

  • Мехико
    •  Мексика 04:00 Новая Зеландия

    Новая Зеландия

  • Веллингтон
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    Мексика

    Турнирное положение: Мексика минувшим летом выступила на Кубке Южной Америки, где не смогла выйти в плей-офф.

    Команда в группповом раунде континентального первенства заняла третью позицию, уступив две проходные строчки Венесуле и Эквадору, а также опередив Ямайку.

    Мексика — Новая Зеландия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Кубка Южной Америки сборная разошлась миром с Эквадором (0:0).

    Эта ничья оформила безвыигрышную мини-серию в два поединка, которые были официальными в рамках континентального чемпионата.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (официальных и товарищеских) Мексика выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Такая форма угрожает шансам хозяев на победу, особенно против соперника, который сейчас на ходу, тем не менее, они играют на своем поле.

    Херардо Артеага — автор единственного гола команды на Кубке Америки.

    Новая Зеландия

    Турнирное положение: Новая Зеландия минувшим летом успешно выступила на Кубке наций ОФК — турнире своей конфедерации, Океании.

    Команда доказала свой статус фаворита первенства, в котором дошла до финала, где добилась разгромной победы над Вануату (3:0).

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    • Последние матчи: в предыдущей игре перед этим в рамках полуфинала Кубке наций ОФК сборная разгромила Таити (5:0).

    Этот успех продлил победную серию «Киви» до четырех поединков, которые были официальными в рамках все того же Кубка наций.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: победная серия в четыре матча, которая сейчас есть у Новой Зеландии произошла после шести поединков без выигрышей.

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    Это говорит о том, что сейчас у коллектива отличная форма и игровой тонус, который может помочь им как минимум не проиграть.

    Бен Уэйн — лучший бомбардиры команды на Кубке наций ОФК с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Мексики забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах Новой Зеландии забивали больше 2,5 голов.

    • в шести последних матчах Новой Зеландии забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,35. Ничья — в 4.90, успех Новой Зеландии — в 9.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

    И хотя в трех последних играх хозяев забивали меньше 2,5 голов, результативность их соперника может стать здесь решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости забьют больше 0,5 голов, ведь так было в четырех их последних матчах.

    Ставка: индивидуальный тотал Новой Зеландии больше 0,5 голов за 2.02

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    Мексика — Новая Зеландия: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. Избежит ли Новая Зеландия поражения от Мексики?
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