Мексика
Новая Зеландия
Мексика
Турнирное положение: Мексика минувшим летом выступила на Кубке Южной Америки, где не смогла выйти в плей-офф.
Команда в группповом раунде континентального первенства заняла третью позицию, уступив две проходные строчки Венесуле и Эквадору, а также опередив Ямайку.
Мексика — Новая Зеландия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Кубка Южной Америки сборная разошлась миром с Эквадором (0:0).
Эта ничья оформила безвыигрышную мини-серию в два поединка, которые были официальными в рамках континентального чемпионата.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах (официальных и товарищеских) Мексика выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Такая форма угрожает шансам хозяев на победу, особенно против соперника, который сейчас на ходу, тем не менее, они играют на своем поле.
Херардо Артеага — автор единственного гола команды на Кубке Америки.
Новая Зеландия
Турнирное положение: Новая Зеландия минувшим летом успешно выступила на Кубке наций ОФК — турнире своей конфедерации, Океании.
Команда доказала свой статус фаворита первенства, в котором дошла до финала, где добилась разгромной победы над Вануату (3:0).
Последние матчи: в предыдущей игре перед этим в рамках полуфинала Кубке наций ОФК сборная разгромила Таити (5:0).
Этот успех продлил победную серию «Киви» до четырех поединков, которые были официальными в рамках все того же Кубка наций.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: победная серия в четыре матча, которая сейчас есть у Новой Зеландии произошла после шести поединков без выигрышей.
Это говорит о том, что сейчас у коллектива отличная форма и игровой тонус, который может помочь им как минимум не проиграть.
Бен Уэйн — лучший бомбардиры команды на Кубке наций ОФК с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Мексики забивали меньше 2,5 голов
- в четырех последних матчах Новой Зеландии забивали больше 2,5 голов.
- в шести последних матчах Новой Зеландии забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,35. Ничья — в 4.90, успех Новой Зеландии — в 9.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 1.97.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.
И хотя в трех последних играх хозяев забивали меньше 2,5 голов, результативность их соперника может стать здесь решающим фактором.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости забьют больше 0,5 голов, ведь так было в четырех их последних матчах.
Ставка: индивидуальный тотал Новой Зеландии больше 0,5 голов за 2.02