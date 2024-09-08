8 сентября в товарищеском матче сыграют Мексика и Новая Зеландия. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Новая Зеландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мексика

Турнирное положение: Мексика минувшим летом выступила на Кубке Южной Америки, где не смогла выйти в плей-офф.

Команда в группповом раунде континентального первенства заняла третью позицию, уступив две проходные строчки Венесуле и Эквадору, а также опередив Ямайку.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Кубка Южной Америки сборная разошлась миром с Эквадором (0:0).

Эта ничья оформила безвыигрышную мини-серию в два поединка, которые были официальными в рамках континентального чемпионата.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (официальных и товарищеских) Мексика выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма угрожает шансам хозяев на победу, особенно против соперника, который сейчас на ходу, тем не менее, они играют на своем поле.

Херардо Артеага — автор единственного гола команды на Кубке Америки.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Новая Зеландия минувшим летом успешно выступила на Кубке наций ОФК — турнире своей конфедерации, Океании.

Команда доказала свой статус фаворита первенства, в котором дошла до финала, где добилась разгромной победы над Вануату (3:0).

Последние матчи: в предыдущей игре перед этим в рамках полуфинала Кубке наций ОФК сборная разгромила Таити (5:0).

Этот успех продлил победную серию «Киви» до четырех поединков, которые были официальными в рамках все того же Кубка наций.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: победная серия в четыре матча, которая сейчас есть у Новой Зеландии произошла после шести поединков без выигрышей.

Это говорит о том, что сейчас у коллектива отличная форма и игровой тонус, который может помочь им как минимум не проиграть.

Бен Уэйн — лучший бомбардиры команды на Кубке наций ОФК с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Мексики забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах Новой Зеландии забивали больше 2,5 голов.

в шести последних матчах Новой Зеландии забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,35. Ничья — в 4.90, успех Новой Зеландии — в 9.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 1.97.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

И хотя в трех последних играх хозяев забивали меньше 2,5 голов, результативность их соперника может стать здесь решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости забьют больше 0,5 голов, ведь так было в четырех их последних матчах.

Ставка: индивидуальный тотал Новой Зеландии больше 0,5 голов за 2.02