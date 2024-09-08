«Коламбус Крю» на своем поле примет «Сиэтл Саундерс» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Поединок пройдет 8 сентября и начнется в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: Этот коллектив с 49 набранными очками находится на третьем месте в Восточной конференции.

«Коламбус Крю» выиграл 14 встреч из 25 проведенных, семь игр свел вничью и потерпел четыре фиаско, разница мячей составляет 52:24.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «банда» на своем поле смогла обыграть «Нью-Йорк Сити» со счетом 4:2. И данная победа стала для команды четвертой кряду. Причем три виктории в данном отрезке были добыты с разницей в два мяча.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К этому поединку «Коламбус Крю» подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией. В этот период команда расписала одну мировую и добилась семи выигрышей. Причем большинство побед были добыты с разницей в два и более мячей. А проиграл коллектив из штата Огайо только один раз за 15 предыдущих встреч с учетом всех турниров.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: С 40 набранными очками этот клуб идет восьмым в Западной конференции и на шесть пунктов опережает десятую строку.

«Сиэтл Саундерс» выиграл 11 встреч из 27 проведенных, семь игр свел вничью и девять матчей проиграл, забил 37 мячей, а пропустил на пять голов меньше.

Последние матчи: «Жители залива» проиграли свои две предыдущие встречи. В этот период они с одинаковым счетом по 0:1 уступили дома «Лос-Анджелесу» в Открытом кубке США и на выезде «Портленду» в чемпионате. Перед этим они в гостях одолели «Миннесоту» со счетом 3:2 в рамках МЛС.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» вот уже 15 матчей как не играет в ничью. В этот период команда из штата Вашингтон 10 игр выиграли и пять матчей проиграли. Причем три из этих фиаско пришлись на четыре предыдущие поединка команды.

Статистика для ставок

«Сиэтл» выиграл у предстоящего противника в двух из четырех предыдущих очных игр при одном фиаско

Три из четырех минувших очных встреч данных команд приносили обмен голами

А три из пяти последних матчей между собой завершились на тотал больше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Коламбус Крю» — 1.88, победа «Сиэтл Саундерс» — 4.00, ничья — 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.76 и 2.06 соответственно.

Прогноз: На данном этапе «Коламбус Крю» смотрится попредпочтительнее, чем гости. И поэтому здесь рекомендуем ставить на викторию хозяев.

Рекомендуемая ставка: победа «Коламбус Крю» за 1.88.

Прогноз: И также ставим еще здесь на то, что хозяева смогут отличиться в каждом из таймов, ведь в последнее время они забивают довольно-таки много.

Ставка: «Коламбус Крю» забьет в каждом из таймов за 2.61.