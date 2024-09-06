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    Шотландия (U21) — Испания (U21): прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Шотландия (U21) — Испания (U21)
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    Молодежная сборная Испании
    6 сентября в квалификации на чемпионат Европы до 21 года по футболу сыграют Шотландия (U21) и Испания (U21). Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шотландия (U21) — Испания (U21), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B 06 Сентября 2024 года

    Шотландия U21

  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
    •  Шотландия U21 21:00 Испания U21

    Испания U21

  • Мадрид
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    Шотландия (U21)

    Турнирное положение: Скотты пока находятся на 2 месте в группе. Команда на 3 очка отстает от испанцев.

    При этом Шотландия (U21) в 6 матчах набрала 13 очков. Зато отличились молодые британцы 11 забитыми мячами.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда откровенно провалилась. Скотты уступили в спарринге австрийцам (0:5).

    А вот до того Шотландия (U21) уступила турецким одногодкам (1:2). Зато поединок с казахами принес уверенную викторию (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Шотландцы явно постараются хотя бы сохранить 2 место в своем секстете. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч.

    С испанскими сверстниками Шотландия (U21) пересекалась всего однажды. Год назад минимально победили молодые испанцы.

    Очевидно, что хозяева мотивированы дать бой фавориту группы. Даже ничья для скоттов станет весьма приличным результатом.

    Испания (U21)

    Турнирное положение: Молодые испанцы являются явными фаворитами группы и не только ее. В 6 матчах команда набрала 16 зачетных баллов.

    Причем Испания (U21) в 6 поединках настреляла 15 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила лишь однажды.

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    • Последние матчи: испанцы в последних матчах выглядели нестабильно. Например, бельгийцы были обыграны (1:0).

    При этом в спарринге со словаками команда потерпела неудачу (0:2). А вот ничья с бельгийскими оппонентами (1:1) настроения явно не прибавила.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Испания (U21) победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: испанцы явно постараются сохранить за собой лидерство в группе. Да и пора бы команде проявить свои лучшие качества.

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    При этом Испания (U21) в среднем забивает более 2 голов за матч. Зато оборона команды ошибается крайне редко.

    Тем не менее, команда не собирается сбавлять оборотов. Испанцы намерены оторваться от преследователей на как можно более комфортное расстояние.

    Очевидно, что номинальные гости будут максимально активно атаковать. Да и по подбору игроков испанцы выглядят впечатляюще!

    Статистика для ставок

    • Шотландия (U21) проиграла в 2 своих последних поединках

    • Испания (U21) пропустила всего 1 мяч в текущем отборе

    • Единственный очный поединок соперников принес победу Испании (U21) (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.76 и 2.05.

    Прогноз: Молодые испанцы смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Испания (U21) наверняка будет действовать первым номером, да и желание оторваться от преследователей у гостей огромное.

    Ставка: Фора Испании (U21) -1.5 за 3.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся лишь одному из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.18

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    Шотландия (U21) — Испания (U21): прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория испанской молодежки?
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