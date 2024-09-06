ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис ДепайНалетай, подешевело. Депай, Рабьо и еще 7 лучших свободных агентов Александр КержаковОт тренера месяца до отставки. Кержаков покинул «Кайрат» Ламин ЯмальПриближение эпохи Ямаля. Скоро в тени мегаталанта «Барселоны» окажутся и Родри, и Винисиус
    Все новости спорта

    Забьют и те, и эти?

    ДР Конго — Гвинея: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2023 Прогнозы на Сборная Гвинеи Календарь Кубка Африки
    Прогноз и ставки на ДР Конго — Гвинея
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Гвинеи
    6 сентября в 1-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют ДР Конго и Гвинея. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ДР Конго — Гвинея, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 06 Сентября 2024 года

    ДР Конго

  • ЧМ-2026. Отбор. Африка
    •  ДР Конго 19:00 Гвинея

    Гвинея

  • Конакри
    •

    ДР Конго

    Турнирное положение: Эта команда уж точно поборется за одно из двух проходных мест на Кубок наций. Подбор игроков у ДР Конго вполне симпатичный.

    При этом ДР Конго пока не блистает в квалификации на чемпионат мира. В своем секстете команда пока находится на 3 позиции.

    ДР Конго — Гвинея: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась викторией. Сборная Того была обыграна с минимальным счетом.

    А вот до того ДР Конго не уступила Сенегалу (1:1). А вот сборной ЮАР команда проиграла в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: ДР Конго давно считается крепким коллективом. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.

    Поединки с гвинейцами для сборной ДР Конго традиционно проходят успешно. 4 из 5 последних матчей были выиграны.

    Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию с виктории. Да и оппонент не особо стабилен в последнее время.

    Гвинея

    Турнирное положение: Гвинея явно намеревается попасть в дуэт победителей группы. Подбор игроков у нее вполне соответствующий.

    Причем Гвинея пока не лучшим образом проводит квалификацию на чемпионат мира. В своей группе команда идет на скромном 4 месте.

  • «За титул будут бороться шесть клубов». Игорь Чугайнов о растущей конкуренции в РПЛ и нестабильности лидеров
  • Эксклюзивное интервью с капитаном того «Локо», который дважды выходил в полуфинал Кубка кубков и пять раз выигрывал Кубок страны
  • 03/09/2024

    • Последние матчи: В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Коллизия от Мозамбика вышла минимальной.

    При этом поединок с Алжиром завершился викторией (2:1). Да и сборная Бермудских островов была бита (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Гвинея победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в плане реализации гвинейцы преуспевают. Вот только пресловутой стабильности команде недостает.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом Гвинея крайне неудачно играет с ДР Конго. Последняя виктория над оппонентом случилась еще 20 лет назад.

    Тем не менее, команда постарается разжиться очками. Вот только гвинейцам нужно срочно прибавлять в плане надежности своих тылов.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Гвинейцы уж точно найдут свои шансы у ворот соперника.

    Статистика для ставок

    • ДР Конго не проигрывала в 3 своих последних поединках

    • Гвинея до последней коллизии выиграла 3 раза кряду

    • В трех последних очных поединках выигрывала сборная ДР Конго

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 2.78, а победа оппонента — в скромные 3.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 3.21 и 1.35.

    Прогноз: Обе команды намерены успешно начать квалификацию, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    ДР Конго наверняка будет действовать с позиции силы, да и гвинейцы не собираются лишь обороняться.

    Ставка: Обе забьют за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 3.21

    Ещё прогнозы на спорт
    3.04
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Австралия — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 13:10
    •  2.41
  • Прогноз на матч Япония — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:35
    •  2.05
  • Прогноз на матч Южная Корея — Палестина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вьетнам — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Металлург — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Узбекистан — КНДР
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лада — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азербайджан — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Катар — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Иран — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ДР Конго — Гвинея: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и эти?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры