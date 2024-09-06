6 сентября в 1-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют ДР Конго и Гвинея. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ДР Конго — Гвинея, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ДР Конго

Турнирное положение: Эта команда уж точно поборется за одно из двух проходных мест на Кубок наций. Подбор игроков у ДР Конго вполне симпатичный.

При этом ДР Конго пока не блистает в квалификации на чемпионат мира. В своем секстете команда пока находится на 3 позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась викторией. Сборная Того была обыграна с минимальным счетом.

А вот до того ДР Конго не уступила Сенегалу (1:1). А вот сборной ЮАР команда проиграла в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: ДР Конго давно считается крепким коллективом. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.

Поединки с гвинейцами для сборной ДР Конго традиционно проходят успешно. 4 из 5 последних матчей были выиграны.

Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию с виктории. Да и оппонент не особо стабилен в последнее время.

Гвинея

Турнирное положение: Гвинея явно намеревается попасть в дуэт победителей группы. Подбор игроков у нее вполне соответствующий.

Причем Гвинея пока не лучшим образом проводит квалификацию на чемпионат мира. В своей группе команда идет на скромном 4 месте.

Последние матчи: В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Коллизия от Мозамбика вышла минимальной.

При этом поединок с Алжиром завершился викторией (2:1). Да и сборная Бермудских островов была бита (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Гвинея победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в плане реализации гвинейцы преуспевают. Вот только пресловутой стабильности команде недостает.

При этом Гвинея крайне неудачно играет с ДР Конго. Последняя виктория над оппонентом случилась еще 20 лет назад.

Тем не менее, команда постарается разжиться очками. Вот только гвинейцам нужно срочно прибавлять в плане надежности своих тылов.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Гвинейцы уж точно найдут свои шансы у ворот соперника.

Статистика для ставок

ДР Конго не проигрывала в 3 своих последних поединках

Гвинея до последней коллизии выиграла 3 раза кряду

В трех последних очных поединках выигрывала сборная ДР Конго

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 2.78, а победа оппонента — в скромные 3.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 3.21 и 1.35.

Прогноз: Обе команды намерены успешно начать квалификацию, и уж точно будут максимально активны в атаке.

ДР Конго наверняка будет действовать с позиции силы, да и гвинейцы не собираются лишь обороняться.

Ставка: Обе забьют за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 3.21