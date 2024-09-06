ДР Конго
Гвинея
ДР Конго
Турнирное положение: Эта команда уж точно поборется за одно из двух проходных мест на Кубок наций. Подбор игроков у ДР Конго вполне симпатичный.
При этом ДР Конго пока не блистает в квалификации на чемпионат мира. В своем секстете команда пока находится на 3 позиции.
ДР Конго — Гвинея: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась викторией. Сборная Того была обыграна с минимальным счетом.
А вот до того ДР Конго не уступила Сенегалу (1:1). А вот сборной ЮАР команда проиграла в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: ДР Конго давно считается крепким коллективом. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.
Поединки с гвинейцами для сборной ДР Конго традиционно проходят успешно. 4 из 5 последних матчей были выиграны.
Очевидно, что хозяева мотивированы начать квалификацию с виктории. Да и оппонент не особо стабилен в последнее время.
Гвинея
Турнирное положение: Гвинея явно намеревается попасть в дуэт победителей группы. Подбор игроков у нее вполне соответствующий.
Причем Гвинея пока не лучшим образом проводит квалификацию на чемпионат мира. В своей группе команда идет на скромном 4 месте.
Последние матчи: В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Коллизия от Мозамбика вышла минимальной.
При этом поединок с Алжиром завершился викторией (2:1). Да и сборная Бермудских островов была бита (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Гвинея победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в плане реализации гвинейцы преуспевают. Вот только пресловутой стабильности команде недостает.
При этом Гвинея крайне неудачно играет с ДР Конго. Последняя виктория над оппонентом случилась еще 20 лет назад.
Тем не менее, команда постарается разжиться очками. Вот только гвинейцам нужно срочно прибавлять в плане надежности своих тылов.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Гвинейцы уж точно найдут свои шансы у ворот соперника.
Статистика для ставок
- ДР Конго не проигрывала в 3 своих последних поединках
- Гвинея до последней коллизии выиграла 3 раза кряду
- В трех последних очных поединках выигрывала сборная ДР Конго
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 2.78, а победа оппонента — в скромные 3.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 3.21 и 1.35.
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Прогноз: Обе команды намерены успешно начать квалификацию, и уж точно будут максимально активны в атаке.
ДР Конго наверняка будет действовать с позиции силы, да и гвинейцы не собираются лишь обороняться.
Ставка: Обе забьют за 2.44.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 3.21