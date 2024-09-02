2 сентября в 8-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Чайка». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы стартовали в первенстве достаточно позитивно. После 7 первых туров команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Ротор» в 7 поединках сумел разжиться 11 очками. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 5 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре «Ротор» добыл один зачетный балл. Команда Дениса Бояринцева подписала мировую с «Родиной» (2:2).

До того команда уверенно переиграла «Балтику» (2:0). Да и встреча с тюменцами завершилась минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: по подбору игроков «Ротор» сойдет за борца за стыки. Вот только с реализацией у команды не особо складывается — всего 7 мячей.

Поединки с «Чайкой» для команды исторически складываются не лучшим образом. В 5 последних очных поединках «Ротор» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что волгоградцы постараются подтянуться к лидирующей группе. Да и пора бы подопечным Бояринцева поднатореть в плане реализации.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы намерены пободаться за попадание в стыки. При этом по итогам первых 7 туров команда находится как раз на 4 месте.

Причем «Чайка» прекрасно действует в плане реализации. В 7 матчах команда настреляла уже 12 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыл три трудовых очка. «Чайка» уверенно разделалась с «Енисеем» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Урала» (0:2). А вот поединок с «Родиной» завершился подписанием мировой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» выиграла дважды. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Чайка» не блещет стабильностью. Евгений Калешин только разбирается во вверенном ему хозяйстве.

При этом «Чайка» в среднем пропускает гол за матч. Да и выиграла команда всего в 3 матчах первенства из 7.

А вот отставание от лидера составляет всего 3 очка. Зато атакуют песчанокопцы сильнее всех в лиге.

И уж точно «Чайка» будет пытаться зацепиться за заветные баллы. Да и поединки с «Ротором» складываются для команды успешно.

Статистика для ставок

«Чайка» в среднем почти 2 гола за матч

Волгоградцы в среднем пропускают менее одного мяча за матч

«Чайка» забивает чаще всех в лиге — 12 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.44 и 1.54.

Прогноз: «Ротор» постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Волгоградцы имеют надежные тылы, да и качественная поддержка болельщиков им обеспечена.

Ставка: Победа «Ротора» в 1 тайме за 2.64.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.44