1 сентября в 3-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» в новом сезоне стартовали вполне себе продуктивно. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ньюкасл» в 2 матчах настрелял всего 2 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь однажды

Последние матчи: в своем последнем поединке команда прошла в следующий раунд Кубка лиги. В серии пенальти был обыгран «Ноттингем Форест».

А вот до того «Ньюкасл» не смог переиграть «Борнмут» (1:1). Зато встреча с «Саутгемптоном» принесла 3 зачетных балла в копилку (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «сороки» отличились 8 мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Свен Ботман, Джамаль Ласкеллес, Каллам Уилсон — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Сороки» потенциально способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только проблемы с реализацией пока никуда не делись.

Поединки против «Тоттенхэма» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Ньюкасл» выиграл трижды при 2 поражениях.

Очевидно, что «сороки» будут максимально активны в атаке. В последнем домашнем очном поединке они разгромили «шпор» (4:0).

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: Лондонцы все мечтают о гонке за чемпионский титул. Вот и нынешний чемпионат команда довольно неплохо.

Причем «Тоттенхэм» в двух стартовых турах АПЛ набрал 4 очка. «Шпоры» осели на 5 строчке турнирной таблицы, но явно метят повыше.

Последние матчи: в своем последнем спарринге команда добыла яркую викторию. «Эвертон» был разгромлен со счетом 4:0.

До того «шпоры» потеряли два зачетных пункта. Поединок с «Лестером» завершился голевым обменом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Доминик Соланке, Родриго Бентанкур — травмированы.

Состояние команды: Лондонцы способны обыграть любого соперника. Вот только команда частенько теряет очки буквально на ровном месте.

При этом «Тоттенхэм» в двух первых турах чемпионата настрелял 5 мячей в ворота соперников. Из них 2 на счету лидера атак команды Сон Хын Мина.

Нет сомнений, что гости постараются тремя очками. Даже без травмированного Соланке «шпорам» по силам переиграть соперника в его логове.

Очевидно, что номинальные гости будут привычно активны в атаке. Лондонцы, к тому же, имеют весьма надежные тылы.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» не проигрывает в 5 матчах кряду

Обе команды в 2 первых турах АПЛ пропустили всего лишь по голу

«Сороки» в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 4.12, а победа оппонента — в скромные 2.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.35 и 2.94.

Прогноз: «Шпоры» наверняка будут активно атаковать, в чем способны преуспеть.

«Тоттенхэм» наверняка постарается плотнее приблизиться к группе лидеров, да и «сороки» бледновато смотрятся в атаке.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.56.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 3.08