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    Сумеют ли «шпоры» прищучить «сорок»?

    Ньюкасл — Тоттенхэм: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
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    Сон Хын Мин
    1 сентября в 3-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Сентября 2024 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 15:30 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» в новом сезоне стартовали вполне себе продуктивно. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Ньюкасл» в 2 матчах настрелял всего 2 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь однажды

    Ньюкасл — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда прошла в следующий раунд Кубка лиги. В серии пенальти был обыгран «Ноттингем Форест».

    А вот до того «Ньюкасл» не смог переиграть «Борнмут» (1:1). Зато встреча с «Саутгемптоном» принесла 3 зачетных балла в копилку (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «сороки» отличились 8 мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Свен Ботман, Джамаль Ласкеллес, Каллам Уилсон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Сороки» потенциально способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только проблемы с реализацией пока никуда не делись.

    Поединки против «Тоттенхэма» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Ньюкасл» выиграл трижды при 2 поражениях.

    Очевидно, что «сороки» будут максимально активны в атаке. В последнем домашнем очном поединке они разгромили «шпор» (4:0).

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: Лондонцы все мечтают о гонке за чемпионский титул. Вот и нынешний чемпионат команда довольно неплохо.

    Причем «Тоттенхэм» в двух стартовых турах АПЛ набрал 4 очка. «Шпоры» осели на 5 строчке турнирной таблицы, но явно метят повыше.

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    • Последние матчи: в своем последнем спарринге команда добыла яркую викторию. «Эвертон» был разгромлен со счетом 4:0.

    До того «шпоры» потеряли два зачетных пункта. Поединок с «Лестером» завершился голевым обменом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Доминик Соланке, Родриго Бентанкур — травмированы.

    Состояние команды: Лондонцы способны обыграть любого соперника. Вот только команда частенько теряет очки буквально на ровном месте.

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    При этом «Тоттенхэм» в двух первых турах чемпионата настрелял 5 мячей в ворота соперников. Из них 2 на счету лидера атак команды Сон Хын Мина.

    Нет сомнений, что гости постараются тремя очками. Даже без травмированного Соланке «шпорам» по силам переиграть соперника в его логове.

    Очевидно, что номинальные гости будут привычно активны в атаке. Лондонцы, к тому же, имеют весьма надежные тылы.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» не проигрывает в 5 матчах кряду

    • Обе команды в 2 первых турах АПЛ пропустили всего лишь по голу

    • «Сороки» в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 4.12, а победа оппонента — в скромные 2.56.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.35 и 2.94.

    Прогноз: «Шпоры» наверняка будут активно атаковать, в чем способны преуспеть.

    «Тоттенхэм» наверняка постарается плотнее приблизиться к группе лидеров, да и «сороки» бледновато смотрятся в атаке.

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.56.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 3.08

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    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «шпоры» прищучить «сорок»?
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