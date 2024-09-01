Ньюкасл
Тоттенхэм
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» в новом сезоне стартовали вполне себе продуктивно. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Ньюкасл» в 2 матчах настрелял всего 2 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь однажды
Ньюкасл — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда прошла в следующий раунд Кубка лиги. В серии пенальти был обыгран «Ноттингем Форест».
А вот до того «Ньюкасл» не смог переиграть «Борнмут» (1:1). Зато встреча с «Саутгемптоном» принесла 3 зачетных балла в копилку (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «сороки» отличились 8 мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: Свен Ботман, Джамаль Ласкеллес, Каллам Уилсон — травмированы.
Состояние команды: «Сороки» потенциально способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только проблемы с реализацией пока никуда не делись.
Поединки против «Тоттенхэма» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Ньюкасл» выиграл трижды при 2 поражениях.
Очевидно, что «сороки» будут максимально активны в атаке. В последнем домашнем очном поединке они разгромили «шпор» (4:0).
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: Лондонцы все мечтают о гонке за чемпионский титул. Вот и нынешний чемпионат команда довольно неплохо.
Причем «Тоттенхэм» в двух стартовых турах АПЛ набрал 4 очка. «Шпоры» осели на 5 строчке турнирной таблицы, но явно метят повыше.
Последние матчи: в своем последнем спарринге команда добыла яркую викторию. «Эвертон» был разгромлен со счетом 4:0.
До того «шпоры» потеряли два зачетных пункта. Поединок с «Лестером» завершился голевым обменом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Доминик Соланке, Родриго Бентанкур — травмированы.
Состояние команды: Лондонцы способны обыграть любого соперника. Вот только команда частенько теряет очки буквально на ровном месте.
При этом «Тоттенхэм» в двух первых турах чемпионата настрелял 5 мячей в ворота соперников. Из них 2 на счету лидера атак команды Сон Хын Мина.
Нет сомнений, что гости постараются тремя очками. Даже без травмированного Соланке «шпорам» по силам переиграть соперника в его логове.
Очевидно, что номинальные гости будут привычно активны в атаке. Лондонцы, к тому же, имеют весьма надежные тылы.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» не проигрывает в 5 матчах кряду
- Обе команды в 2 первых турах АПЛ пропустили всего лишь по голу
- «Сороки» в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 4.12, а победа оппонента — в скромные 2.56.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.35 и 2.94.
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- 1.97Арсенал — Брайтон: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: «Шпоры» наверняка будут активно атаковать, в чем способны преуспеть.
«Тоттенхэм» наверняка постарается плотнее приблизиться к группе лидеров, да и «сороки» бледновато смотрятся в атаке.
Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.56.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться удастся лишь одному из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 3.08