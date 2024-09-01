1 сентября в седьмом туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Краснодар». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «железнодорожники» просто здорово стартовали в новом сезоне российского чемпионата.

В настоящий момент команда из столицы России имеет в своем активе 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Столичный «Локомотив» смог 15 раз поразить ворота соперника и семь раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре москвичи переиграли «Ростов» (3:2).

До этого московская команда одолела ЦСКА (1:0), «Динамо» из Махачкалы (2:0) и «Ахмат» (5:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Команда из Москвы в последнем матче разбила «Химки» (4:0) в Кубке страны.

Не сыграют: в стане «зелено-красных» травмирован только Лукас Фассон.

Состояние команды: московский «Локомотив» лишился некоторых лидеров, но сенсационно для многих показывает яркий футбол и лидирует в таблице.

У команды Михаила Галактионова раскрывается молодежь и если все пойдет так и дальше, то «Локомотив» будет претендовать на самые высокие места.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда из одноименного города также неплохо идет в этом сезоне.

«Быки» смогли набрать 12 баллов и расположились на третьей строчке в турнирной таблице.

«Краснодар» смог забить шесть мячей, а в свои ворота пропустил три.

Последние матчи: в прошлых турах краснодарцы победили «Динамо» (1:0), «Пари НН» (2:1) и ЦСКА (2:1).

До этого же краснодарская команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0).

В последней игре южане обыграли «Пари НН» (1:0) в Кубке страны.

Не сыграют: только Александр Кокшаров находится в лазарете.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева набрали приличный ход и находятся в чемпионской гонке.

Думается, что «Краснодар» точно должен бороться за место в топ-3, а как оно будет на самом деле, покажет время. Состав у команды достойный.

Статистика для ставок

«Локомотив» выиграл 7 последних матчей во всех турнирах

«Краснодар» не проигрывает на протяжении 9 матчей во всех турнирах

В прошлом сезоне команды два раза сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.65, а победа «Краснодара» — в 3.10.

ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

Прогноз: между собой будут встречаться примерно одинаковые команды, поэтому вполне может быть, что все завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.65.

Прогноз: команды вполне могут засушить игру и не забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.