Локомотив
Краснодар
«Локомотив»
Турнирное положение: «железнодорожники» просто здорово стартовали в новом сезоне российского чемпионата.
В настоящий момент команда из столицы России имеет в своем активе 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Локомотив — Краснодар: коэффициенты букмекеров
Столичный «Локомотив» смог 15 раз поразить ворота соперника и семь раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре москвичи переиграли «Ростов» (3:2).
До этого московская команда одолела ЦСКА (1:0), «Динамо» из Махачкалы (2:0) и «Ахмат» (5:0).
Команда из Москвы в последнем матче разбила «Химки» (4:0) в Кубке страны.
Не сыграют: в стане «зелено-красных» травмирован только Лукас Фассон.
Состояние команды: московский «Локомотив» лишился некоторых лидеров, но сенсационно для многих показывает яркий футбол и лидирует в таблице.
У команды Михаила Галактионова раскрывается молодежь и если все пойдет так и дальше, то «Локомотив» будет претендовать на самые высокие места.
«Краснодар»
Турнирное положение: команда из одноименного города также неплохо идет в этом сезоне.
«Быки» смогли набрать 12 баллов и расположились на третьей строчке в турнирной таблице.
«Краснодар» смог забить шесть мячей, а в свои ворота пропустил три.
Последние матчи: в прошлых турах краснодарцы победили «Динамо» (1:0), «Пари НН» (2:1) и ЦСКА (2:1).
До этого же краснодарская команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0).
В последней игре южане обыграли «Пари НН» (1:0) в Кубке страны.
Не сыграют: только Александр Кокшаров находится в лазарете.
Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева набрали приличный ход и находятся в чемпионской гонке.
Думается, что «Краснодар» точно должен бороться за место в топ-3, а как оно будет на самом деле, покажет время. Состав у команды достойный.
Статистика для ставок
- «Локомотив» выиграл 7 последних матчей во всех турнирах
- «Краснодар» не проигрывает на протяжении 9 матчей во всех турнирах
- В прошлом сезоне команды два раза сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.65, а победа «Краснодара» — в 3.10.
ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 1.97Арсенал — Брайтон: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.50Химки — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: между собой будут встречаться примерно одинаковые команды, поэтому вполне может быть, что все завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.65.
Прогноз: команды вполне могут засушить игру и не забить три мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.