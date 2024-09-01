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    Смогут ли «Локомотив» и «Краснодар» определить сильнейшего?

    Локомотив — Краснодар: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Краснодар»
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    Алексей Батраков
    1 сентября в седьмом туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Краснодар». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Сентября 2024 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 19:45 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «железнодорожники» просто здорово стартовали в новом сезоне российского чемпионата.

    В настоящий момент команда из столицы России имеет в своем активе 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

    Локомотив — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Столичный «Локомотив» смог 15 раз поразить ворота соперника и семь раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре москвичи переиграли «Ростов» (3:2).

    До этого московская команда одолела ЦСКА (1:0), «Динамо» из Махачкалы (2:0) и «Ахмат» (5:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Команда из Москвы в последнем матче разбила «Химки» (4:0) в Кубке страны.

    Не сыграют: в стане «зелено-красных» травмирован только Лукас Фассон.

    Состояние команды: московский «Локомотив» лишился некоторых лидеров, но сенсационно для многих показывает яркий футбол и лидирует в таблице.

    У команды Михаила Галактионова раскрывается молодежь и если все пойдет так и дальше, то «Локомотив» будет претендовать на самые высокие места.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: команда из одноименного города также неплохо идет в этом сезоне.

    «Быки» смогли набрать 12 баллов и расположились на третьей строчке в турнирной таблице.

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  • 29/08/2024

    • «Краснодар» смог забить шесть мячей, а в свои ворота пропустил три.

    Последние матчи: в прошлых турах краснодарцы победили «Динамо» (1:0), «Пари НН» (2:1) и ЦСКА (2:1).

    До этого же краснодарская команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0).

    В последней игре южане обыграли «Пари НН» (1:0) в Кубке страны.

    Не сыграют: только Александр Кокшаров находится в лазарете.

    Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева набрали приличный ход и находятся в чемпионской гонке.

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    Думается, что «Краснодар» точно должен бороться за место в топ-3, а как оно будет на самом деле, покажет время. Состав у команды достойный.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» выиграл 7 последних матчей во всех турнирах

    • «Краснодар» не проигрывает на протяжении 9 матчей во всех турнирах

    • В прошлом сезоне команды два раза сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.65, а победа «Краснодара» — в 3.10.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: между собой будут встречаться примерно одинаковые команды, поэтому вполне может быть, что все завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.65.

    Прогноз: команды вполне могут засушить игру и не забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

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    «Локомотив» — «Краснодар»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Локомотив» и «Краснодар» определить сильнейшего?
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