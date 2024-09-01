1 сентября в 3-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и ПСЖ. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов. Команда по именам выглядит довольно выгодно.

При этом «Лилль» после 2 стартовых туров чемпионата находится на 2 месте. Команда лишь по разницей мячей уступает ПСЖ.

Последние матчи: в минувшем туре «доги» добыли три очка. Команда нанесла поражение скромному «Анже» (2:0).

До того «Лилль» уверенно расправился с «Реймсом» (2:0). Да и в групповой этап Лиги чемпионов команда вышла, пройдя «Славию» Прага (2:0, 1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда cумела победить 3 раза. В этих матчах «доги» забили 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эйнджел Гомес, Исмаили, Самуэль Умтити — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Лилль» явно способен бросить вызов звездным парижанам. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

Матчи с ПСЖ для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Лилль» проиграл 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и тылы «догов» еще ни разу не дали результативный сбой в нынешнем чемпионате.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане с первых туров сразу дали понять, что с трона их сбросить будет непросто. Потеря Килиана Мбаппе бесследно не прошла, но ПСЖ все так же силен!

Причем ПСЖ в новом чемпионате стартовал с двух побед. В этих матчах игроки команды отличились 10 голами при одном пропущенном.

Последние матчи: минувший тур парижане провели ярко. Чемпион Франции разделал под орех «Монпелье» (6:0).

При этом ПСЖ до того разгромил еще и «Гавр» (4:1). Ну а Брэдли Барколя настрелял 3 мяча в двух первых турах Лиги 1.

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках парижский гранд наколотил 15 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Лукас Эрнандес, Гонсало Рамуш — ттравмированы.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит просто великолепно. Да и подбор игроков у парижан — на зависть каждому!

При этом ПСЖ не проигрывал в 7 своих последних матчах. Да и атака, даже без Рамуша, цветет и пахнет, плюс наконец-то проснулся Барколя!

К слову, ПСЖ в последнем очном поединке одолел «догов» (3:1). А вот не проигрывают парижане «Лиллю» уже 3 года.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Парижане намерены сразу же оторваться от потенциальных конкурентов.

Статистика для ставок

ПСЖ не проигрывал в 7 своих последних матчах

«Лилль» не пропускал в 2 своих стартовых поединках Лиги 1

Парижане в 2 первых турах настреляли 10 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.81 и 2.16.

Прогноз: Парижане имеют сильный по именам состав, и явно намерен начать встречу с активных атакующих акций.

ПСЖ нынче явно сильнее соперника, которого регулярно обыгрывает в последние годы.

Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.74