Лилль
ПСЖ
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов. Команда по именам выглядит довольно выгодно.
При этом «Лилль» после 2 стартовых туров чемпионата находится на 2 месте. Команда лишь по разницей мячей уступает ПСЖ.
Лилль — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре «доги» добыли три очка. Команда нанесла поражение скромному «Анже» (2:0).
До того «Лилль» уверенно расправился с «Реймсом» (2:0). Да и в групповой этап Лиги чемпионов команда вышла, пройдя «Славию» Прага (2:0, 1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда cумела победить 3 раза. В этих матчах «доги» забили 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Эйнджел Гомес, Исмаили, Самуэль Умтити — травмированы.
Состояние команды: «Лилль» явно способен бросить вызов звездным парижанам. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.
Матчи с ПСЖ для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Лилль» проиграл 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и тылы «догов» еще ни разу не дали результативный сбой в нынешнем чемпионате.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане с первых туров сразу дали понять, что с трона их сбросить будет непросто. Потеря Килиана Мбаппе бесследно не прошла, но ПСЖ все так же силен!
Причем ПСЖ в новом чемпионате стартовал с двух побед. В этих матчах игроки команды отличились 10 голами при одном пропущенном.
Последние матчи: минувший тур парижане провели ярко. Чемпион Франции разделал под орех «Монпелье» (6:0).
При этом ПСЖ до того разгромил еще и «Гавр» (4:1). Ну а Брэдли Барколя настрелял 3 мяча в двух первых турах Лиги 1.
Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках парижский гранд наколотил 15 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Лукас Эрнандес, Гонсало Рамуш — ттравмированы.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит просто великолепно. Да и подбор игроков у парижан — на зависть каждому!
При этом ПСЖ не проигрывал в 7 своих последних матчах. Да и атака, даже без Рамуша, цветет и пахнет, плюс наконец-то проснулся Барколя!
К слову, ПСЖ в последнем очном поединке одолел «догов» (3:1). А вот не проигрывают парижане «Лиллю» уже 3 года.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Парижане намерены сразу же оторваться от потенциальных конкурентов.
Статистика для ставок
- ПСЖ не проигрывал в 7 своих последних матчах
- «Лилль» не пропускал в 2 своих стартовых поединках Лиги 1
- Парижане в 2 первых турах настреляли 10 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.81 и 2.16.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 1.97Арсенал — Брайтон: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.50Химки — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: Парижане имеют сильный по именам состав, и явно намерен начать встречу с активных атакующих акций.
ПСЖ нынче явно сильнее соперника, которого регулярно обыгрывает в последние годы.
Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.74