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    Парижане будут торопиться!

    Лилль — ПСЖ: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — ПСЖ
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    Варен Заир-Эмери
    1 сентября в 3-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и ПСЖ. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Сентября 2024 года

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 21:45 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Доги» намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов. Команда по именам выглядит довольно выгодно.

    При этом «Лилль» после 2 стартовых туров чемпионата находится на 2 месте. Команда лишь по разницей мячей уступает ПСЖ.

    Лилль — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре «доги» добыли три очка. Команда нанесла поражение скромному «Анже» (2:0).

    До того «Лилль» уверенно расправился с «Реймсом» (2:0). Да и в групповой этап Лиги чемпионов команда вышла, пройдя «Славию» Прага (2:0, 1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда cумела победить 3 раза. В этих матчах «доги» забили 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Эйнджел Гомес, Исмаили, Самуэль Умтити — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Лилль» явно способен бросить вызов звездным парижанам. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

    Матчи с ПСЖ для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Лилль» проиграл 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и тылы «догов» еще ни разу не дали результативный сбой в нынешнем чемпионате.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане с первых туров сразу дали понять, что с трона их сбросить будет непросто. Потеря Килиана Мбаппе бесследно не прошла, но ПСЖ все так же силен!

    Причем ПСЖ в новом чемпионате стартовал с двух побед. В этих матчах игроки команды отличились 10 голами при одном пропущенном.

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    • Последние матчи: минувший тур парижане провели ярко. Чемпион Франции разделал под орех «Монпелье» (6:0).

    При этом ПСЖ до того разгромил еще и «Гавр» (4:1). Ну а Брэдли Барколя настрелял 3 мяча в двух первых турах Лиги 1.

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках парижский гранд наколотил 15 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Лукас Эрнандес, Гонсало Рамуш — ттравмированы.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит просто великолепно. Да и подбор игроков у парижан — на зависть каждому!

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    При этом ПСЖ не проигрывал в 7 своих последних матчах. Да и атака, даже без Рамуша, цветет и пахнет, плюс наконец-то проснулся Барколя!

    К слову, ПСЖ в последнем очном поединке одолел «догов» (3:1). А вот не проигрывают парижане «Лиллю» уже 3 года.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Парижане намерены сразу же оторваться от потенциальных конкурентов.

    Статистика для ставок

    • ПСЖ не проигрывал в 7 своих последних матчах

    • «Лилль» не пропускал в 2 своих стартовых поединках Лиги 1

    • Парижане в 2 первых турах настреляли 10 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.81 и 2.16.

    Прогноз: Парижане имеют сильный по именам состав, и явно намерен начать встречу с активных атакующих акций.

    ПСЖ нынче явно сильнее соперника, которого регулярно обыгрывает в последние годы.

    Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.74

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    «Лилль» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Прогнозы на футбол. Парижане будут торопиться!
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