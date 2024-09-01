1 сентября во 2-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Фрайбург». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Баварцы в новом сезоне стартовали продуктивно. Мюнхенцы в первом туре Бундеслиги переиграли «Вольфсбург» (3:2).

При этом «Бавария» явно настроена вернуть Серебряную салатницу. Да и в летних контрольных поединках команда смотрелась весьма солидно.

Последние матчи: Вот только победа в первом туре далась команде ох как непросто. Серж Гнабри забил решающий мяч в самой концовке матча.

А вот в Кубке страны команда уверенно проследовала в следующий раунд. «Бавария» учинила разгром «Ульму» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках баварцы отличились 17 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Лерой Сане, Йосип Станишич — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Команде Венсана Компани в новом сезоне придется крайне непросто. Между тем, в строю результативный Харри Кейн.

Поединки против «Фрайбурга» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Бавария» выиграла 3 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться продолжить свой победный сериал. Даже без травмированных Сане и Станишича мюнхенцы смотрятся грозно.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» явно поборется за попадание в еврокубки. Вот и старт нынешнего сезона команда провела весьма продуктивно.

При этом «Фрайбург» в первом туре сумел одолеть «Штутгарт» (3:1). Причем по ходу поединка команда проигрывала, но затем перевернула все с ног на голову.

Последние матчи: «Фрайбург» также успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. Скромный «Оснабрюк» был обыгран весьма уверенно (4:0).

Победила команда в 2 поединках кряду. А вот последний спарринг с «Фиорентиной» был сведен к довольно позитивной ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» разжился 3 викториями. В них команда отличилась 14 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Мануэль Гульде, Килиан Силдилиа — травмированы.

Состояние команды: «Фрайбург» нынче находится в приличных кондициях. Да и по составу команда выглядит выгодно.

При этом «Фрайбург» уже почти полтора года не может одолеть баварцев. Да и в трех последних очных встречах команда дважды уступила «Баварии».

И уж точно гости постараются разжиться зачетными баллами. Да и успешный старт в чемпионате сыграет свою позитивную роль в плане психологии.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и настрой на гранда будет самым что ни на есть серьезным.

Статистика для ставок

«Бавария» имеет действующую шестиматчевую победную серию

«Фрайбург» выиграл в 2 своих последних матчах

«Бавария» в 5 своих последних поединках забивала не менее 3 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 8.35, а победа оппонента — в скромные 13.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.22 и 3.82.

Прогноз: Баварцы имеют великолепный атакующий потенциал, что явно продемонстрируют в этой встрече.

Мюнхенцы ставят перед собой максимальные задачи, так что наверняка проявят высокую атакующую активность.

Ставка: Фора «Баварии» -2.5 за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.23