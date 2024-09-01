Бавария
Фрайбург
«Бавария»
Турнирное положение: Баварцы в новом сезоне стартовали продуктивно. Мюнхенцы в первом туре Бундеслиги переиграли «Вольфсбург» (3:2).
При этом «Бавария» явно настроена вернуть Серебряную салатницу. Да и в летних контрольных поединках команда смотрелась весьма солидно.
Бавария — Фрайбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Вот только победа в первом туре далась команде ох как непросто. Серж Гнабри забил решающий мяч в самой концовке матча.
А вот в Кубке страны команда уверенно проследовала в следующий раунд. «Бавария» учинила разгром «Ульму» (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках баварцы отличились 17 мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Лерой Сане, Йосип Станишич — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Команде Венсана Компани в новом сезоне придется крайне непросто. Между тем, в строю результативный Харри Кейн.
Поединки против «Фрайбурга» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Бавария» выиграла 3 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться продолжить свой победный сериал. Даже без травмированных Сане и Станишича мюнхенцы смотрятся грозно.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Фрайбург» явно поборется за попадание в еврокубки. Вот и старт нынешнего сезона команда провела весьма продуктивно.
При этом «Фрайбург» в первом туре сумел одолеть «Штутгарт» (3:1). Причем по ходу поединка команда проигрывала, но затем перевернула все с ног на голову.
Последние матчи: «Фрайбург» также успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. Скромный «Оснабрюк» был обыгран весьма уверенно (4:0).
Победила команда в 2 поединках кряду. А вот последний спарринг с «Фиорентиной» был сведен к довольно позитивной ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» разжился 3 викториями. В них команда отличилась 14 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Мануэль Гульде, Килиан Силдилиа — травмированы.
Состояние команды: «Фрайбург» нынче находится в приличных кондициях. Да и по составу команда выглядит выгодно.
При этом «Фрайбург» уже почти полтора года не может одолеть баварцев. Да и в трех последних очных встречах команда дважды уступила «Баварии».
И уж точно гости постараются разжиться зачетными баллами. Да и успешный старт в чемпионате сыграет свою позитивную роль в плане психологии.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и настрой на гранда будет самым что ни на есть серьезным.
Статистика для ставок
- «Бавария» имеет действующую шестиматчевую победную серию
- «Фрайбург» выиграл в 2 своих последних матчах
- «Бавария» в 5 своих последних поединках забивала не менее 3 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 8.35, а победа оппонента — в скромные 13.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.22 и 3.82.
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Прогноз: Баварцы имеют великолепный атакующий потенциал, что явно продемонстрируют в этой встрече.
Мюнхенцы ставят перед собой максимальные задачи, так что наверняка проявят высокую атакующую активность.
Ставка: Фора «Баварии» -2.5 за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.23