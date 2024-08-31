31 августа в 8-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Алания». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы стартовали в первенстве весьма успешно. После 7 первых туров команда занимает 2 место в турнирной таблице первой лиги.

При этом «Урал» в 7 поединках сумел разжиться 14 очками. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч — 11 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре уральцы не смогли добиться виктории. Команда Евгения Аверьянова расписала мировую с «Нефтехимиком» (1:1).

До того команда уверенно расправилась с «Чайкой» (2:0). Да и уфимцы были биты абсолютно по делу (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: по подбору игроков «Урал» явно находится не в той лиге. К тому же в обойме опытнейший Эрик Бикфалви.

Поединки с «барсами» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Урал» выиграл и проиграл по разу.

Нет сомнений, что уральцы постараются вернуться на победный путь. Да и «Алании» команда не проигрывает уже 13 лет.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсы» явно намерены пободаться за попадание в стыки. Правда, по итогам первых 7 туров команда находится на 12 месте.

Причем «Алания» довольно убого выглядит в плане реализации. В 7 матчах команда настреляла лишь 4 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обидную коллизию. «Алания» минимально уступила «Шиннику».

До того команда дала бой тульскому «Арсеналу» (0:0). А вот поединок с «Енисеем» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча при 3 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «барсы» не преуспевают в плане игры и результатов. И куда делась пресловутая агрессия команды в атаке?!

При этом «Алания» выиграла всего в 2 поединках первенства. Зато пропускает команда в среднем чуть меньше гола за матч: всего 3 мяча в 7 встречах.

А вот гандикап от опасной зоны составляет всего 3 очка. Да и голы даются владикавказцам крайне натужно.

И уж точно «Алания» будет пытаться зацепиться за очки. Да и «Урал» для команды является весьма серьезным раздражителем.

Статистика для ставок

«Алания» в среднем забивает менее гола за матч

Уральцы в среднем пропускают меньше одного мяча за матч

«Алания» уже больше 13 лет не может одолеть «Урал»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.64.

Прогноз: «Урал» явно сильнее нестабильных «барсов», и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Алания» крайне слабо выглядит в атаке, тогда как «Урал» нынче находится на подъеме.

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22