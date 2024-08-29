ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Кечинов«Это будет самый непредсказуемый чемпионат». Валерий Кечинов о дерби двух столиц и чемпионской гонке РПЛ «Пари НН» — «Краснодар»«Пари НН» — «Краснодар». Онлайн Джастин Куэро«Оренбург» — «Ростов». Онлайн
    Все новости спорта

    Разгромит ли «Омония» своего соперника снова?

    Зиря — Омония: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Омония Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Зиря» — «Омония»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал Сосьедад» — «Омония»
    В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 29 августа пройдет матч «Зиря» — «Омония». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Зиря» — «Омония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Зиря

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Зиря 19:00 Омония

    Омония

  • Никосия
    •

    «Зиря»

    Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Зиря» занимает 4 место, аккумулировав после трёх туров 6 очков.

    Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Однако этого преимущества вице-чемпиону не хватило, дома «Зиря» проиграла со счетом 1:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Шерифа» (5:4). Таким образом «Зиря» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций.

    Зиря — Омония: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.003.152.27Бонус€600
    •

    Во втором раунде Лиги конференций «Зиря» обыграла клуб «Дунайська Стреда» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    В третьем раунде ЛК «Зиря» оказалась сильнее «Осиека» (3:3 — по сумме двух матчей, 2:1 — победа в серии послематчевых пенальти).

    Однако в последнем заключительном раунде Лиги конференций азербайджанский коллектив потерпел фиаско в матче против кипрской «Омонии» (0:6).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Зиря» одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и два поединка проиграла.

    «Омония»

    Турнирная таблица: «Омония» стартовала с победы в новом сезоне чемпионата Кипра. В первом туре участник Лиги конференций выиграл у команды «Этникос Ахна» (3:0).

  • Трансферный дайджест. 20 — 26 августа
  • Будущее Винисиуса, «МЮ» сохранит Мактоминея, а «Ливерпуль» подпишет надежного защитника
  • 26/08/2024

    • Последние матчи: В Лиге конференций «Омония» стартовала со второго отборочного раунда, на этой стадии кипрский коллектив выиграл у «Торпедо» Кутаиси (3:1 — дома, 2:1 — в гостях).

    В третьем квалификационном раунде еврокубка «Омония» нанесла поражение венгерскому клубу «Фехервар» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях).

    В четвёртом отборочном раунде киприоты разгромили «Зирю» из Азербайджана (6:0).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: «Омония» выдаёт победную серию из шести матчей.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Омонии» составляет 6 матчей

    • «Зиря» проигрывает во втором матче подряд

    • «Омония» — «Зиря» (6:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.57, а победа «Зири» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.97 соответственно.

    Прогноз: «Омония» может продлить победную серию в этой еврокампании, киприоты уже выиграли 6 матчей в Лиге конференций и способны добиться нового успеха.

    Ставка: Победа «Омонии» с форой (-1) с коэффициентом 3.35.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.90
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мазудир — Цзю
  • Бои
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Хиджиката — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мария — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Крейчикова — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Киз — Джойнт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Векич — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бронцетти — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Александрова — Йович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Таунсенд — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Азаренко — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Башакшехир — Сент-Патрикс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Гент — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зиря» — «Омония»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли «Омония» своего соперника снова?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры