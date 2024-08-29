В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 29 августа пройдет матч «Зиря» — «Омония». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Зиря» — «Омония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зиря»

Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Зиря» занимает 4 место, аккумулировав после трёх туров 6 очков.

Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Однако этого преимущества вице-чемпиону не хватило, дома «Зиря» проиграла со счетом 1:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Шерифа» (5:4). Таким образом «Зиря» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций.

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Во втором раунде Лиги конференций «Зиря» обыграла клуб «Дунайська Стреда» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).

В третьем раунде ЛК «Зиря» оказалась сильнее «Осиека» (3:3 — по сумме двух матчей, 2:1 — победа в серии послематчевых пенальти).

Однако в последнем заключительном раунде Лиги конференций азербайджанский коллектив потерпел фиаско в матче против кипрской «Омонии» (0:6).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Зиря» одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и два поединка проиграла.

«Омония»

Турнирная таблица: «Омония» стартовала с победы в новом сезоне чемпионата Кипра. В первом туре участник Лиги конференций выиграл у команды «Этникос Ахна» (3:0).

Последние матчи: В Лиге конференций «Омония» стартовала со второго отборочного раунда, на этой стадии кипрский коллектив выиграл у «Торпедо» Кутаиси (3:1 — дома, 2:1 — в гостях).

В третьем квалификационном раунде еврокубка «Омония» нанесла поражение венгерскому клубу «Фехервар» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях).

В четвёртом отборочном раунде киприоты разгромили «Зирю» из Азербайджана (6:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Омония» выдаёт победную серию из шести матчей.

Статистика для ставок

Победная серия «Омонии» составляет 6 матчей

«Зиря» проигрывает во втором матче подряд

«Омония» — «Зиря» (6:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.57, а победа «Зири» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.97 соответственно.

Прогноз: «Омония» может продлить победную серию в этой еврокампании, киприоты уже выиграли 6 матчей в Лиге конференций и способны добиться нового успеха.

Ставка: Победа «Омонии» с форой (-1) с коэффициентом 3.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.89.