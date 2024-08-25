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    «Вулверхэмптон» продлит серию побед над «Челси»?

    Вулверхэмптон — Челси: прогноз и ставка (коэффициент 1.97) на футбол. 25/08/2024 в 16:00

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Челси»
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    Михаил Мудрик
    «Челси» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона» в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 августа, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Августа 2024 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 16:00 Челси

    Челси

  • Лондон
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» входит в группу из восьми команд, которые начали новую кампанию с поражения.

    Последние матчи: в первом туре «Вулверхэмптон» проиграл на выезде лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:2.

    Вулверхэмптон — Челси: коэффициенты букмекеров

    С учетом предсезонки «волки» проиграли три из четырех последних матчей.

    Не сыграют: ближайший матч пропустят Леон Чивоме и Энсо Гонсалес.

    Состояние команды: пока сложно понять, на что может рассчитывать «Вулверхэмптон» в этом сезоне. Но есть подозрение, что предстоящие несколько месяцев будут не самыми простыми для команды Гари О′Нила.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В первую очередь, из-за проваленной трансферной кампании. Возможно, в ближайшие дни клуб сделает несколько интересных приобретений, но пока главному тренеру «волков» не позавидуешь. Травма даже одного или двух игроков может стать очень серьезной проблемой.

    «Челси»

    Турнирное положение: «синие» тоже не набрали очков в стартовом туре АПЛ.

    Последние матчи: в прошлое воскресенье «Челси» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

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  • 22/08/2024

    • Еще через несколько дней команда Энцо Марески одержала домашнюю победу над швейцарским «Серветтом» (2:0) в рамках квалификации Лиги Европы.

    Не сыграют: Рис Джеймс, а также Бен Чилуэлл и Рахим Стерлинг, которых клуб выставил на трансфер.

    Состояние команды: как и в прошлом году, «Челси» — настоящая загадка на старте сезона. Снова новый тренер, изменения в составе, в игре — в общем, остается только наблюдать.

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    Но после первых матчей можно сделать осторожный вывод, что болельщикам «Челси» не стоит ждать стремительного прорыва. При Мареске команда пока демонстрирует чересчур суетливый футбол.

    Есть полное ощущение, что владельцы «Челси» допустили катастрофическую ошибку, уволив Маурисио Почеттино, под руководством которого команда весной наконец-то начала радовать не только игрой, но и результатами.

    Статистика для ставок

    • С учетом прошлого сезона «Вулверхэмптон» проиграл шесть из семи последних матчей в АПЛ

    • «Вулверхэмптон» проиграл четыре из пяти последних домашних матчей на своем поле в рамках АПЛ

    • «Челси» дважды проиграл «Вулверхэмптону» в прошлом сезоне АПЛ — 1:2 в гостях и 2:4 дома

    • «Вулверхэмптон» выиграл три предыдущих матчах против «Челси» с общим счетом 7:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 4.40, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Челси» — за 1.75.

    Прогноз: ну нет, «Челси» здесь сложно отдать статус фаворита матча. «Синие» под руководством Марески пока выглядят чересчур неубедительно.

    То же самое можно сказать и про «Вулверхэмптон», но, с другой стороны, в последнее время эта команда как-то уж чересчур успешно играет против «синих».

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тоталы, на голы, но точно не на исход.

    Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.97.

    Прогноз: скорее всего, ни хозяева, ни гости не станут отсиживаться в обороне, поэтому логично предположить, что угловых будет достаточно в предстоящей игре.

    Ставка: тотал угловых больше 10,5 за 1.95.

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    «Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. «Вулверхэмптон» продлит серию побед над «Челси»?
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