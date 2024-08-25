Торпедо
Черноморец
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы стартовали в первенстве весьма неплохо. По итогам 6 первых туров команда находится на 3 месте в турнирной таблице.
При этом «Торпедо» в 6 поединках не проиграло ни разу. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 10 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре торпедовцы разжились тремя очками. Москвичи сумели переиграть ершистый «Нефтехимик» (2:1).
До того команда подписала мировую с не самым сильным КАМАЗом (1:1). Да и поединок с «Чайкой» завершился боевым паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» победило 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Торпедовцы явно намерены вернуться в РПЛ. Да и состав у команды вполне под стать столь высоким задачам.
Поединки с «моряками» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Торпедо» проиграло 2 раза при лишь одной виктории.
Нет сомнений, что торпедовцы будут максимально активно атаковать. Да и с потерями очков на ровном месте команде Олега Кононова нужно срочно прекращать.
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» старт первенства откровенно провалили. По итогам первых 6 туров команда находится на 14 месте.
Причем «Черноморец» Нв крайне слабо обороняется. Команда Вадима Гаранина пропустила в свои ворота уже 10 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Моряки» сумели переиграть «Тюмень» (2:1).
До того команда Гаранина уступила сочинцам (1:2). Да и поединок с «Балтикой» был проигран по всем статьям (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе над Гараниным висит Дамоклов меч увольнения. Так что «морякам» позарез нужно побеждать!
При этом «Черноморец» Нв лишь на два очка опережают опасную зону. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.
Вот только торпедовцев «моряки» не могут обыграть уже 13 лет. В прошлом сезоне в двух очных поединках команда взяла всего 1 балл.
И уж точно «Черноморец» Нв постарается дать бой одному из лидеров. Да и Гаранин не раз и не два доказывал, что способен выжать максимум из своих подопечных.
Статистика для ставок
- «Черноморец» Нв в 6 турах пропустил 10 мячей
- «Торпедо» в среднем забивает больше гола за матч
- «Черноморец» Нв уже 13 лет не обыгрывает торпедовцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.79.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.
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Прогноз: Торпедовцы явно сильнее соперника, и уж точно намерены запрыгнуть в дуэт лидеров лиги.
«Торпедо» неплохо атакует, тогда как «моряки» имеют явные проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Победа «Торпедо» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.28