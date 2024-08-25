25 августа в 7-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Черноморец» Нв, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы стартовали в первенстве весьма неплохо. По итогам 6 первых туров команда находится на 3 месте в турнирной таблице.

При этом «Торпедо» в 6 поединках не проиграло ни разу. Да и забивает команда в среднем более гола за матч — 10 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре торпедовцы разжились тремя очками. Москвичи сумели переиграть ершистый «Нефтехимик» (2:1).

До того команда подписала мировую с не самым сильным КАМАЗом (1:1). Да и поединок с «Чайкой» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» победило 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Торпедовцы явно намерены вернуться в РПЛ. Да и состав у команды вполне под стать столь высоким задачам.

Поединки с «моряками» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Торпедо» проиграло 2 раза при лишь одной виктории.

Нет сомнений, что торпедовцы будут максимально активно атаковать. Да и с потерями очков на ровном месте команде Олега Кононова нужно срочно прекращать.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» старт первенства откровенно провалили. По итогам первых 6 туров команда находится на 14 месте.

Причем «Черноморец» Нв крайне слабо обороняется. Команда Вадима Гаранина пропустила в свои ворота уже 10 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Моряки» сумели переиграть «Тюмень» (2:1).

До того команда Гаранина уступила сочинцам (1:2). Да и поединок с «Балтикой» был проигран по всем статьям (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе над Гараниным висит Дамоклов меч увольнения. Так что «морякам» позарез нужно побеждать!

При этом «Черноморец» Нв лишь на два очка опережают опасную зону. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

Вот только торпедовцев «моряки» не могут обыграть уже 13 лет. В прошлом сезоне в двух очных поединках команда взяла всего 1 балл.

И уж точно «Черноморец» Нв постарается дать бой одному из лидеров. Да и Гаранин не раз и не два доказывал, что способен выжать максимум из своих подопечных.

Статистика для ставок

«Черноморец» Нв в 6 турах пропустил 10 мячей

«Торпедо» в среднем забивает больше гола за матч

«Черноморец» Нв уже 13 лет не обыгрывает торпедовцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.

Прогноз: Торпедовцы явно сильнее соперника, и уж точно намерены запрыгнуть в дуэт лидеров лиги.

«Торпедо» неплохо атакует, тогда как «моряки» имеют явные проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28