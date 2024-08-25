25 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Тулуза». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов. Команда по именам выглядит довольно выгодно.

При этом «Ницца» летом сыграла 5 контрольных поединков. В них команда победила один раз при одной коллизии.

Последние матчи: стартовый тур Лиги 1 принес команде лишь разочарование. «Орлята» уступили «Осеру» (1:2).

До того «Ницца» в спарринге уступила «Ипсвичу» (0:1). А вот встреча с «Лечче» завершилась для команды викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 голов. А вот в собственные ворота было пропущено 9 мячей.

Не сыграют: Джереми Бога — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Ницце» срочно нужно набирать очки. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

Матчи с «Тулузой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ницца» добыла 2 виктории при одной коллизии.

Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и пора бы «орлятам» прервать двухматчевую пораженческую серию.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» провели относительно неплохой предыдущий сезон. Команда финишировала на 11 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Тулуза» в новом чемпионате стартовал неудачно. Дома команда не смогла вскрыть оборону «Нанта» (0:0).

Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них «фиолетовые» выиграли 3 раза при одном поражении.

При этом «Тулуза» в своем последнем спарринге уступила «Вальядолиду» (0:2). А вот до того команда подписала мировую с «Эспаньолом» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» сумела забить 5 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 2 раза.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не выглядит потенциальным борцом за выживание. Да и состав у «фиолетовых» по меркам Лиги 1 достаточно крепкий.

При этом «Тулуза» не забивала в трех своих последних матчах. Сухая ничья в первом туре чемпионата еще более обнажила проблемы команды в атаке.

К слову, «Тулуза» в последнем очном поединке одолела «орлят» (2:1). А вот до того команда уступила сопернику с минимальным счетом.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. «Фиолетовым» за счастье будет увезти домой один балл.

Статистика для ставок

«Тулуза» не побеждала в 3 своих последних матчах

«Ницца» проиграла в 2 своих последних поединках

Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Тулузы» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.08 и 1.87.

Прогноз: «Ницца» имеет сильный по именам состав, и явно намерена начать встречу с активных атакующих акций.

«Тулузе» явно не хватает стабильности, да и проблемы с реализацией никуда не делись.

Ставка: Победа «Ниццы» в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08