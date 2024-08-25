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    «Ницца» будет торопиться!

    «Ницца» — «Тулуза». Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, Лига 1, 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Тулуза»
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    Гаэтан Лаборде
    25 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Тулуза». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Августа 2024 года

    Ницца

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Ницца 18:00 Тулуза

    Тулуза

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Ницца»

    Турнирное положение: «Орлята» намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов. Команда по именам выглядит довольно выгодно.

    При этом «Ницца» летом сыграла 5 контрольных поединков. В них команда победила один раз при одной коллизии.

    Ницца — Тулуза: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: стартовый тур Лиги 1 принес команде лишь разочарование. «Орлята» уступили «Осеру» (1:2).

    До того «Ницца» в спарринге уступила «Ипсвичу» (0:1). А вот встреча с «Лечче» завершилась для команды викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 голов. А вот в собственные ворота было пропущено 9 мячей.

    Не сыграют: Джереми Бога — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Ницце» срочно нужно набирать очки. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

    Матчи с «Тулузой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ницца» добыла 2 виктории при одной коллизии.

    Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и пора бы «орлятам» прервать двухматчевую пораженческую серию.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Фиолетовые» провели относительно неплохой предыдущий сезон. Команда финишировала на 11 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Тулуза» в новом чемпионате стартовал неудачно. Дома команда не смогла вскрыть оборону «Нанта» (0:0).

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    • Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них «фиолетовые» выиграли 3 раза при одном поражении.

    При этом «Тулуза» в своем последнем спарринге уступила «Вальядолиду» (0:2). А вот до того команда подписала мировую с «Эспаньолом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» сумела забить 5 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 2 раза.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не выглядит потенциальным борцом за выживание. Да и состав у «фиолетовых» по меркам Лиги 1 достаточно крепкий.

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    При этом «Тулуза» не забивала в трех своих последних матчах. Сухая ничья в первом туре чемпионата еще более обнажила проблемы команды в атаке.

    К слову, «Тулуза» в последнем очном поединке одолела «орлят» (2:1). А вот до того команда уступила сопернику с минимальным счетом.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. «Фиолетовым» за счастье будет увезти домой один балл.

    Статистика для ставок

    • «Тулуза» не побеждала в 3 своих последних матчах

    • «Ницца» проиграла в 2 своих последних поединках

    • Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Тулузы» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.08 и 1.87.

    Прогноз: «Ницца» имеет сильный по именам состав, и явно намерена начать встречу с активных атакующих акций.

    «Тулузе» явно не хватает стабильности, да и проблемы с реализацией никуда не делись.

    Ставка: Победа «Ниццы» в 1 тайме за 2.42.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

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    «Ницца» — «Тулуза»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. «Ницца» будет торопиться!
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