Ницца
Тулуза
«Ницца»
Турнирное положение: «Орлята» намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов. Команда по именам выглядит довольно выгодно.
При этом «Ницца» летом сыграла 5 контрольных поединков. В них команда победила один раз при одной коллизии.
Ницца — Тулуза: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: стартовый тур Лиги 1 принес команде лишь разочарование. «Орлята» уступили «Осеру» (1:2).
До того «Ницца» в спарринге уступила «Ипсвичу» (0:1). А вот встреча с «Лечче» завершилась для команды викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 голов. А вот в собственные ворота было пропущено 9 мячей.
Не сыграют: Джереми Бога — травмирован.
Состояние команды: «Ницце» срочно нужно набирать очки. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.
Матчи с «Тулузой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ницца» добыла 2 виктории при одной коллизии.
Очевидно, что команда постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и пора бы «орлятам» прервать двухматчевую пораженческую серию.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Фиолетовые» провели относительно неплохой предыдущий сезон. Команда финишировала на 11 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Тулуза» в новом чемпионате стартовал неудачно. Дома команда не смогла вскрыть оборону «Нанта» (0:0).
Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них «фиолетовые» выиграли 3 раза при одном поражении.
При этом «Тулуза» в своем последнем спарринге уступила «Вальядолиду» (0:2). А вот до того команда подписала мировую с «Эспаньолом» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» сумела забить 5 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 2 раза.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда не выглядит потенциальным борцом за выживание. Да и состав у «фиолетовых» по меркам Лиги 1 достаточно крепкий.
При этом «Тулуза» не забивала в трех своих последних матчах. Сухая ничья в первом туре чемпионата еще более обнажила проблемы команды в атаке.
К слову, «Тулуза» в последнем очном поединке одолела «орлят» (2:1). А вот до того команда уступила сопернику с минимальным счетом.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. «Фиолетовым» за счастье будет увезти домой один балл.
Статистика для ставок
- «Тулуза» не побеждала в 3 своих последних матчах
- «Ницца» проиграла в 2 своих последних поединках
- Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Тулузы» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.08 и 1.87.
- 3.85Зенит — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Барселона — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.94Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: «Ницца» имеет сильный по именам состав, и явно намерена начать встречу с активных атакующих акций.
«Тулузе» явно не хватает стабильности, да и проблемы с реализацией никуда не делись.
Ставка: Победа «Ниццы» в 1 тайме за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.08