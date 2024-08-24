24 августа во 2-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» в прошедшем сезоне вернулся в Примеру. В финале плей-офф каталонцы одолели «Реал Овьедо» (0:1, 2:0).

При этом «Эспаньол» занял 4 место в Сегунде. Да и выиграла команда всего лишь в 17 поединках из 42.

Последние матчи: летом команда провела 5 контрольных поединков. В них каталонцы выиграли 1 раз при 1 поражении.

В своем последнем контрольном поединке «Эспаньол» был бит «Хайденхаймом» (1:2). А вот в стартовом туре Примеры команда минимально уступила «Вальядолиду».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 3 мяча. А вот в собственные ворота каталонцы пропустили 4 раза.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Каталонцам явно уготована борьба за выживание в элите. Да и состав команды по именам смотрится весьма скромно.

Поединки против «Реал Сосьедада» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Эспаньол» выиграл всего 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет активна в атаке. Вот только каталонцы пока только привыкают к Примере…

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» прошедший чемпионат не могут записать себе в актив. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне бледновато выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 51 забитым мячом.

Последние матчи: Летом мадридцы провели 4 контрольных поединка. В них «матрасники» выиграли 3 раза при одном паритете.

В последнем контрольном матче команда не сумела одолеть берлинский «Унион» (1:1). А вот в первом туре Примеры баски уступили «Райо Вальекано» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» настрелял лишь 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

Не сыграют: Альваро Одриосола, Игорь Субельдиа, Арсен Захарян — травмированы.

Состояние команды: в летних спаррингах баски смотрелись неуверенно. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

При этом «Реал Сосьедад» уже 3 года не проигрывал «Эспаньолу». Да и в нынешней диспозиции «доностьяррас» выглядят монолитнее соперника.

А вот проблемы с реализацией пока и близко не решены. Да и россиянин Захарян все никак не восстановится от травмы.

Тем не менее, номинальные гости будут действовать агрессивно. Более опытные баски явно проявят высокую атакующую активность.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» обыграл каталонцев в 3 последних очных поединках

«Эспаньол» проиграл в 2 своих последних матчах

«Реал Сосьедад» не побеждал в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.29, а победа оппонента — в скромные 4.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.53 и 1.46.

Прогноз: Баски явно сильнее соперника, к тому же имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.

В трех последних очных поединках побеждали «доностьяррас», да и на сей раз «Реал Сосьедад» переиграет оппонента.

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты огорчат друга.

Ставка: Обе забьют за 2.22