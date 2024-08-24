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    «Доностьяррас» огорчат каталонцев

    «Эспаньол» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Примера, 24 августа 2024 года

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    Микель Оярсабаль
    24 августа во 2-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Августа 2024 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 22:30 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Эспаньол» в прошедшем сезоне вернулся в Примеру. В финале плей-офф каталонцы одолели «Реал Овьедо» (0:1, 2:0).

    При этом «Эспаньол» занял 4 место в Сегунде. Да и выиграла команда всего лишь в 17 поединках из 42.

    Эспаньол — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда провела 5 контрольных поединков. В них каталонцы выиграли 1 раз при 1 поражении.

    В своем последнем контрольном поединке «Эспаньол» был бит «Хайденхаймом» (1:2). А вот в стартовом туре Примеры команда минимально уступила «Вальядолиду».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 3 мяча. А вот в собственные ворота каталонцы пропустили 4 раза.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Каталонцам явно уготована борьба за выживание в элите. Да и состав команды по именам смотрится весьма скромно.

    Поединки против «Реал Сосьедада» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Эспаньол» выиграл всего 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет активна в атаке. Вот только каталонцы пока только привыкают к Примере…

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Доностьяррас» прошедший чемпионат не могут записать себе в актив. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне бледновато выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 51 забитым мячом.

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    • Последние матчи: Летом мадридцы провели 4 контрольных поединка. В них «матрасники» выиграли 3 раза при одном паритете.

    В последнем контрольном матче команда не сумела одолеть берлинский «Унион» (1:1). А вот в первом туре Примеры баски уступили «Райо Вальекано» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» настрелял лишь 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

    Не сыграют: Альваро Одриосола, Игорь Субельдиа, Арсен Захарян — травмированы.

    Состояние команды: в летних спаррингах баски смотрелись неуверенно. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

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    При этом «Реал Сосьедад» уже 3 года не проигрывал «Эспаньолу». Да и в нынешней диспозиции «доностьяррас» выглядят монолитнее соперника.

    А вот проблемы с реализацией пока и близко не решены. Да и россиянин Захарян все никак не восстановится от травмы.

    Тем не менее, номинальные гости будут действовать агрессивно. Более опытные баски явно проявят высокую атакующую активность.

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» обыграл каталонцев в 3 последних очных поединках

    • «Эспаньол» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Реал Сосьедад» не побеждал в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.29, а победа оппонента — в скромные 4.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.53 и 1.46.

    Прогноз: Баски явно сильнее соперника, к тому же имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.

    В трех последних очных поединках побеждали «доностьяррас», да и на сей раз «Реал Сосьедад» переиграет оппонента.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты огорчат друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.22

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    «Эспаньол» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Примера, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.16
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