Эспаньол
Реал Сосьедад
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Эспаньол» в прошедшем сезоне вернулся в Примеру. В финале плей-офф каталонцы одолели «Реал Овьедо» (0:1, 2:0).
При этом «Эспаньол» занял 4 место в Сегунде. Да и выиграла команда всего лишь в 17 поединках из 42.
Эспаньол — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом команда провела 5 контрольных поединков. В них каталонцы выиграли 1 раз при 1 поражении.
В своем последнем контрольном поединке «Эспаньол» был бит «Хайденхаймом» (1:2). А вот в стартовом туре Примеры команда минимально уступила «Вальядолиду».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 3 мяча. А вот в собственные ворота каталонцы пропустили 4 раза.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Каталонцам явно уготована борьба за выживание в элите. Да и состав команды по именам смотрится весьма скромно.
Поединки против «Реал Сосьедада» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Эспаньол» выиграл всего 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет активна в атаке. Вот только каталонцы пока только привыкают к Примере…
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Доностьяррас» прошедший чемпионат не могут записать себе в актив. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне бледновато выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 51 забитым мячом.
Последние матчи: Летом мадридцы провели 4 контрольных поединка. В них «матрасники» выиграли 3 раза при одном паритете.
В последнем контрольном матче команда не сумела одолеть берлинский «Унион» (1:1). А вот в первом туре Примеры баски уступили «Райо Вальекано» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» настрелял лишь 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.
Не сыграют: Альваро Одриосола, Игорь Субельдиа, Арсен Захарян — травмированы.
Состояние команды: в летних спаррингах баски смотрелись неуверенно. Да и лазарет команды все никак не опустеет.
При этом «Реал Сосьедад» уже 3 года не проигрывал «Эспаньолу». Да и в нынешней диспозиции «доностьяррас» выглядят монолитнее соперника.
А вот проблемы с реализацией пока и близко не решены. Да и россиянин Захарян все никак не восстановится от травмы.
Тем не менее, номинальные гости будут действовать агрессивно. Более опытные баски явно проявят высокую атакующую активность.
Статистика для ставок
- «Реал Сосьедад» обыграл каталонцев в 3 последних очных поединках
- «Эспаньол» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Реал Сосьедад» не побеждал в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.29, а победа оппонента — в скромные 4.03.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.53 и 1.46.
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Прогноз: Баски явно сильнее соперника, к тому же имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.
В трех последних очных поединках побеждали «доностьяррас», да и на сей раз «Реал Сосьедад» переиграет оппонента.
Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты огорчат друга.
Ставка: Обе забьют за 2.22