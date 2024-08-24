24 августа в матче второго тура АПЛ-2024/25 «Брайтон» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Начало поединка запланировано на 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: Прошлый чемпионат коллектив из юга Англии завершил на 11 строке в таблице, безнадежно отстав от еврокубковых мест.

«Брайтон» за всю дистанцию отпраздновал 12 викторий, столько же встреч свел вничью и потерпел 14 фиаско, разница мячей составила 55:62.

Последние матчи: Новое первенство «чайки» начали с крупной выездной виктории над «Эвертоном» со счетом 3:0, забив в первом тайме гол, а во втором — два. Перед этим же они выиграли четыре товарищеских матча кряду. Причем в трех случаях виктории были с разницей в два и более мячей.

Не сыграют: Барт Вербрюгген, Соломон Марч и Хулио Энсисо пребывают в лазарете команды.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: Напомним, что по окончании сезона руководством клуба решило расстаться с главным тренером Роберто Де Дзерби, на его место пришел Фабиан Хюрцелер.

А на трансферном рынке «Брайтон» был активен. Пополнили ряды клуба Янкуба Минте, Матс Виффер, Брайан Груда и Ибрагим Осман. Значимой потерей стал уход полузащитника Паскаля Гросса.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал на восьмой позиции в таблице и завоевал Кубок Англии, одолев в финал «Ман Сити», благодаря чему получил билет в ЛЕ.

Манкунианцы выиграли 18 игр из 38 проведенных, шесть раз сыграли вничью и потерпели 14 фиаско, забили 57 голов, а пропустили на мяч больше.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В новом сезоне «красные дьяволы» стартовали с матча за Суперкубок Англии, проиграв в нем по пенальти «Ман Сити» (основное время — 1:1). А в первом туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» на своем поле минимально переиграл лондонский «Фулхэм» со счетом 1:0, забив единственный гол в самом конце встречи.

Не сыграют: Лени Йоро, Люк Шоу, Тирелл Маласия, Расмус Хойлунд и Виллиам Фиш — травмированы.

Состояние команды: Во время межсезонья команда Эрика тен Хага избавилась от ненужных игроков. Покинули команду защитник Рафаэль Варан, хавбек Донни ван де Бек и нападающий Антони Марсьяль, а также Аарон Ван-Биссаки.

А из приобретений отметим подписание защитников Нуссаира Мазрауи, Матейса де Лигта, Лени Йоро и форварда Джошуа Зиркзее.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне эти команды обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 3:1

«Брайтон» дома выиграл у «МЮ» лишь два раза за прошедшие семь матчей

Пять из семи предыдущих очных игр этих клубов носили низовой характер

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брайтона» — 2.52, победа «МЮ» — 2.70, ничья — 3.87.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.59 и 1.41 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем низового исхода, так как команда еще не набрали оптимальных кондиций, да и между собой зачастую играют нерезультативно.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 1.94.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет мировой исход, потому что трудно выделить здесь фаворита и обе стороны вполне могут быть рады добытому очку.

Ставка: ничья за 3.87.