ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау Феликс снова в «Челси»Покупки наугад. «Челси» до сих пор не знает, как построить работающую команду «Байер»Интрига жива. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги? Янник СиннерГрандиозный скандал в теннисе. Синнер попался на допинге, но избежал дисквалификации
  • 23:53
    • Гол Нкунку помог «Челси» обыграть «Серветт» в квалификации ЛК
  • 23:40
    • «Динамо» Минск проиграло «Андерлехту», «Аякс» разгромил «Ягеллонию»
  • 23:04
    • «Фиорентина» сыграла вничью с «Академией Пушкаша» в матче ЛК
  • 22:55
    • «Бетис» в гостях обыграл «Кривбасс» в матче Лиги конференций
  • 21:25
    • «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками
  • 20:15
    • Определились соперники российских теннисистов в первом круге US Open
  • 19:51
    • Потапова разгромила Богдан в четвертьфинале турнира в Кливленде
    Все новости спорта

    Поединок не порадует результативностью

    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Ставки (к. 1.94) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 24 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы на Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Юнайтед»
    24 августа в матче второго тура АПЛ-2024/25 «Брайтон» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Начало поединка запланировано на 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Августа 2024 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 14:30 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Брайтон»

    Турнирное положение: Прошлый чемпионат коллектив из юга Англии завершил на 11 строке в таблице, безнадежно отстав от еврокубковых мест.

    «Брайтон» за всю дистанцию отпраздновал 12 викторий, столько же встреч свел вничью и потерпел 14 фиаско, разница мячей составила 55:62.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Новое первенство «чайки» начали с крупной выездной виктории над «Эвертоном» со счетом 3:0, забив в первом тайме гол, а во втором — два. Перед этим же они выиграли четыре товарищеских матча кряду. Причем в трех случаях виктории были с разницей в два и более мячей.

    Не сыграют: Барт Вербрюгген, Соломон Марч и Хулио Энсисо пребывают в лазарете команды.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: Напомним, что по окончании сезона руководством клуба решило расстаться с главным тренером Роберто Де Дзерби, на его место пришел Фабиан Хюрцелер.

    А на трансферном рынке «Брайтон» был активен. Пополнили ряды клуба Янкуба Минте, Матс Виффер, Брайан Груда и Ибрагим Осман. Значимой потерей стал уход полузащитника Паскаля Гросса.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал на восьмой позиции в таблице и завоевал Кубок Англии, одолев в финал «Ман Сити», благодаря чему получил билет в ЛЕ.

    Манкунианцы выиграли 18 игр из 38 проведенных, шесть раз сыграли вничью и потерпели 14 фиаско, забили 57 голов, а пропустили на мяч больше.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В новом сезоне «красные дьяволы» стартовали с матча за Суперкубок Англии, проиграв в нем по пенальти «Ман Сити» (основное время — 1:1). А в первом туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» на своем поле минимально переиграл лондонский «Фулхэм» со счетом 1:0, забив единственный гол в самом конце встречи.

    Не сыграют: Лени Йоро, Люк Шоу, Тирелл Маласия, Расмус Хойлунд и Виллиам Фиш — травмированы.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: Во время межсезонья команда Эрика тен Хага избавилась от ненужных игроков. Покинули команду защитник Рафаэль Варан, хавбек Донни ван де Бек и нападающий Антони Марсьяль, а также Аарон Ван-Биссаки.

    А из приобретений отметим подписание защитников Нуссаира Мазрауи, Матейса де Лигта, Лени Йоро и форварда Джошуа Зиркзее.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне эти команды обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 3:1

    • «Брайтон» дома выиграл у «МЮ» лишь два раза за прошедшие семь матчей

    • Пять из семи предыдущих очных игр этих клубов носили низовой характер

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брайтона» — 2.52, победа «МЮ» — 2.70, ничья — 3.87.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.59 и 1.41 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем низового исхода, так как команда еще не набрали оптимальных кондиций, да и между собой зачастую играют нерезультативно.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 1.94.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет мировой исход, потому что трудно выделить здесь фаворита и обе стороны вполне могут быть рады добытому очку.

    Ставка: ничья за 3.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Тин — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крузейро — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Тюмень — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ганновер — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вартанян — Грозин
  • Бои
  • Сегодня в 19:40
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сельта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.50
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Фаренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Ставки (к. 1.94) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры