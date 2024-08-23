23 августа в 1-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют менхенгладбахская «Боруссия» и леверкузенсий «Байер». Начало встречи — 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» М

Турнирное положение: менхенгладбаская команда в минувшем сезоне выступила крайне неудачно и едва не вылетела.

Менхенгладбахцы смогли набрать только 34 очка и финишировали на 14-й позиции в турнирной таблице.

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Коллектив из Менхенгладбаха смог 56 раз поразить ворота соперника и 67 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в этом сезоне Гладбах уже победил «Эрцгебирге Ауэ» (3:1) в Кубке Германии.

Во время подготовки к сезону «черно-бело-зеленые» только побеждали: «жеребята» обыграли «Страсбург» (1:0 и 2:0), «Ипсвич до 21 года» (3:1), «Хольштайн Киль» (1:0), «Фортуну»(3:1), «Вегберг-Бек» (2:0) и «Юрген-Гарзвелер» (5:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы Ивандро Санчес, Робин Хак и Симон Вальде.

Состояние команды: судя по товарищеским матчам, «Боруссия» находится в отличной форме.

Подопечные Херардо Сеоане смогли полностью сохранить свой состав, поэтому могут рассчитывать на то, что этот сезон получится для команды более удачным.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенский коллектив невероятно провел минувший сезон, который стал для него лучшим в истории.

Леверкузенцы смогли набрать целых 90 очков и стали чемпионами Германии. Также они выиграли Кубок страны.

Команда из Леверкузена забила 89 мячей, а в свои ворота пропустила только 24.

Последние матчи: в этом сезоне «фармацевты» уже победили «Штутгарт» по пенальти в матче за Суперкубок страны.

Во время сборов «11 рабочих» проиграли «Арсеналу» (1:4), сыграли вничью с «Бетисом» (1:1) и «Лансом» (2:2), но победили «Эссен» (2:1).

Прошлый сезон «львы» завершили победой над «Кайзерслаутерном» (1:0) в Кубке Германии.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Байер» выиграл все, но при этом подопечные Хаби Алонсо смогли полностью сохранить состав и не отпустили никого из лидеров.

Думается, что в этом сезоне «Байеру» будет уже сложнее, но все же команда должна прилично выступить и в чемпионате страны и в еврокубках.

Статистика для ставок

«Боруссия» выиграла 8 последних матчей, включая товарищеские

«Байер» ни разу не проиграл в прошлом сезоне