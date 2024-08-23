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    Сможет ли «Байер» начать сезон с победы?

    «Боруссия» М — «Байер». Ставки (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 23 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Байер»
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    «Байер»
    23 августа в 1-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют менхенгладбахская «Боруссия» и леверкузенсий «Байер». Начало встречи — 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Августа 2024 года

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 21:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: менхенгладбаская команда в минувшем сезоне выступила крайне неудачно и едва не вылетела.

    Менхенгладбахцы смогли набрать только 34 очка и финишировали на 14-й позиции в турнирной таблице.

    Боруссия М — Байер: коэффициенты букмекеров

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    Коллектив из Менхенгладбаха смог 56 раз поразить ворота соперника и 67 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в этом сезоне Гладбах уже победил «Эрцгебирге Ауэ» (3:1) в Кубке Германии.

    Во время подготовки к сезону «черно-бело-зеленые» только побеждали: «жеребята» обыграли «Страсбург» (1:0 и 2:0), «Ипсвич до 21 года» (3:1), «Хольштайн Киль» (1:0), «Фортуну»(3:1), «Вегберг-Бек» (2:0) и «Юрген-Гарзвелер» (5:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы Ивандро Санчес, Робин Хак и Симон Вальде.

    Состояние команды: судя по товарищеским матчам, «Боруссия» находится в отличной форме.

    Подопечные Херардо Сеоане смогли полностью сохранить свой состав, поэтому могут рассчитывать на то, что этот сезон получится для команды более удачным.

    «Байер»

    Турнирное положение: леверкузенский коллектив невероятно провел минувший сезон, который стал для него лучшим в истории.

    Леверкузенцы смогли набрать целых 90 очков и стали чемпионами Германии. Также они выиграли Кубок страны.

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    • Команда из Леверкузена забила 89 мячей, а в свои ворота пропустила только 24.

    Последние матчи: в этом сезоне «фармацевты» уже победили «Штутгарт» по пенальти в матче за Суперкубок страны.

    Во время сборов «11 рабочих» проиграли «Арсеналу» (1:4), сыграли вничью с «Бетисом» (1:1) и «Лансом» (2:2), но победили «Эссен» (2:1).

    Прошлый сезон «львы» завершили победой над «Кайзерслаутерном» (1:0) в Кубке Германии.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Байер» выиграл все, но при этом подопечные Хаби Алонсо смогли полностью сохранить состав и не отпустили никого из лидеров.

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    Думается, что в этом сезоне «Байеру» будет уже сложнее, но все же команда должна прилично выступить и в чемпионате страны и в еврокубках.

    Статистика для ставок

    «Боруссия» выиграла 8 последних матчей, включая товарищеские

  • «Байер» ни разу не проиграл в прошлом сезоне

  • В прошлом сезоне «Байер» дважды обыграл «Боруссию»

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Боруссии» — в 5.10.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.52, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.55.

    Прогноз: в прошлом сезоне команды играли результативно, поэтому и в этом должны продолжить в том же духе.

  • Ставка: тотал больше 3,5
  • Сделать ставку

    • Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

    Прогноз: думается, что «Байер» должен начинать сезон с победы.

    Ставка: победа «Байера» с форой-1 за 1.95.

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    «Боруссия» М — «Байер». Ставки (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
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