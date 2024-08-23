Боруссия М
Байер
«Боруссия» М
Турнирное положение: менхенгладбаская команда в минувшем сезоне выступила крайне неудачно и едва не вылетела.
Менхенгладбахцы смогли набрать только 34 очка и финишировали на 14-й позиции в турнирной таблице.
Боруссия М — Байер: коэффициенты букмекеров
Коллектив из Менхенгладбаха смог 56 раз поразить ворота соперника и 67 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в этом сезоне Гладбах уже победил «Эрцгебирге Ауэ» (3:1) в Кубке Германии.
Во время подготовки к сезону «черно-бело-зеленые» только побеждали: «жеребята» обыграли «Страсбург» (1:0 и 2:0), «Ипсвич до 21 года» (3:1), «Хольштайн Киль» (1:0), «Фортуну»(3:1), «Вегберг-Бек» (2:0) и «Юрген-Гарзвелер» (5:1).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы Ивандро Санчес, Робин Хак и Симон Вальде.
Состояние команды: судя по товарищеским матчам, «Боруссия» находится в отличной форме.
Подопечные Херардо Сеоане смогли полностью сохранить свой состав, поэтому могут рассчитывать на то, что этот сезон получится для команды более удачным.
«Байер»
Турнирное положение: леверкузенский коллектив невероятно провел минувший сезон, который стал для него лучшим в истории.
Леверкузенцы смогли набрать целых 90 очков и стали чемпионами Германии. Также они выиграли Кубок страны.
Команда из Леверкузена забила 89 мячей, а в свои ворота пропустила только 24.
Последние матчи: в этом сезоне «фармацевты» уже победили «Штутгарт» по пенальти в матче за Суперкубок страны.
Во время сборов «11 рабочих» проиграли «Арсеналу» (1:4), сыграли вничью с «Бетисом» (1:1) и «Лансом» (2:2), но победили «Эссен» (2:1).
Прошлый сезон «львы» завершили победой над «Кайзерслаутерном» (1:0) в Кубке Германии.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Байер» выиграл все, но при этом подопечные Хаби Алонсо смогли полностью сохранить состав и не отпустили никого из лидеров.
Думается, что в этом сезоне «Байеру» будет уже сложнее, но все же команда должна прилично выступить и в чемпионате страны и в еврокубках.
Статистика для ставок
«Боруссия» выиграла 8 последних матчей, включая товарищеские
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Боруссии» — в 5.10.
ТБ 2,5 оценивается в 1.52, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.55.
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Прогноз: в прошлом сезоне команды играли результативно, поэтому и в этом должны продолжить в том же духе.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.
Прогноз: думается, что «Байер» должен начинать сезон с победы.
Ставка: победа «Байера» с форой-1 за 1.95.