В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 22 августа пройдет матч «Омония» — «Зиря». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Зиря», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Омония»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Кипра «Омония» финишировала на третьем месте, с активом 69 очков.

Последние матчи: В Лиге конференций «Омония» стартовала со второго отборочного раунда, на этой стадии кипрский коллектив выиграл у «Торпедо» Кутаиси (3:1 — дома, 2:1 — в гостях).

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В третьем квалификационном раунде еврокубка «Омония» нанесла поражение венгерскому клубу «Фехервар» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Омония» выдаёт победную серию из четырёх матчей.

«Зиря»

Турнирная таблица: «Зиря» попала в еврокубки на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах». Стартовал и новый сезон на внутренней арене, «Зиря» матч 1-го тура выиграла у команды «Сабаил» (4:1), а во 2-м туре вице-чемпион переиграл «Сабах» (2:0).

Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Однако этого преимущества вице-чемпиону не хватило, дома «Зиря» проиграла со счетом 1:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Шерифа» (5:4). Таким образом «Зиря» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций.

Во втором раунде Лиги конференций «Зиря» обыграла клуб «Дунайська Стреда» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).

В третьем раунде ЛК «Зиря» оказалась сильнее «Осиека» (3:3 — по сумме двух матчей, 2:1 — победа в серии послематчевых пенальти).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Зиря» выдает беспроигрышную серию, которая состоит из шести матчей: 5 побед и 1 ничья.

Статистика для ставок

Победная серия «Омонии» составляет четыре матча

Беспроигрышная серия «Зири» составляет шесть матчей

«Омония» и «Зиря» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.79, а победа «Зири» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.09 и 1.78 соответственно.

Прогноз: «Омония» может продлить победную серию в этой еврокампании, киприоты уже выиграли 4 матча в Лиге конференций и способны добиться нового успеха.

Ставка: Победа «Омонии» с форой (-1) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.