ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерГрандиозный скандал в теннисе. Синнер попался на допинге, но избежал дисквалификации Кайо БорральоБорральо подерется с Канонниром, Мэгни сразится с Моралесом. Анонс карда UFC Veggas 96 Дрикус Дю ПлессиAnd still! Дю Плесси перевернул бой с Адесаньей, оставив Исраэля ни с чем
  • 10:28
    • Эрика Андреева одолела Коллинз и вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
    Все новости спорта

    Продлит ли «Омония» победную серию?

    «Омония» — «Зиря». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Омония» — «Зиря»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Омония» — «Манчестер Юнайтед»
    В четвёртом отборочном раунде Лиги конференций 22 августа пройдет матч «Омония» — «Зиря». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Зиря», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Омония

  • Никосия
    •  Омония 20:00 Зиря

    Зиря

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Омония»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Кипра «Омония» финишировала на третьем месте, с активом 69 очков.

    Последние матчи: В Лиге конференций «Омония» стартовала со второго отборочного раунда, на этой стадии кипрский коллектив выиграл у «Торпедо» Кутаиси (3:1 — дома, 2:1 — в гостях).

    Омония — Зиря: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.673.454.90Бонус€600
    •

    В третьем квалификационном раунде еврокубка «Омония» нанесла поражение венгерскому клубу «Фехервар» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Омония» выдаёт победную серию из четырёх матчей.

    «Зиря»

    Турнирная таблица: «Зиря» попала в еврокубки на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах». Стартовал и новый сезон на внутренней арене, «Зиря» матч 1-го тура выиграла у команды «Сабаил» (4:1), а во 2-м туре вице-чемпион переиграл «Сабах» (2:0).

  • «ПСЖ» нашел нового Зидана. Скоро Дезире Дуэ заставит столицу забыть про Мбаппе
  • «ПСЖ» не пожалел внушительную сумму на очередную жемчужину академии «Ренна»
  • 19/08/2024

    • Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Однако этого преимущества вице-чемпиону не хватило, дома «Зиря» проиграла со счетом 1:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Шерифа» (5:4). Таким образом «Зиря» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу конференций.

    Во втором раунде Лиги конференций «Зиря» обыграла клуб «Дунайська Стреда» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    В третьем раунде ЛК «Зиря» оказалась сильнее «Осиека» (3:3 — по сумме двух матчей, 2:1 — победа в серии послематчевых пенальти).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: «Зиря» выдает беспроигрышную серию, которая состоит из шести матчей: 5 побед и 1 ничья.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Омонии» составляет четыре матча

    • Беспроигрышная серия «Зири» составляет шесть матчей

    • «Омония» и «Зиря» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.79, а победа «Зири» — в 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.09 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: «Омония» может продлить победную серию в этой еврокампании, киприоты уже выиграли 4 матча в Лиге конференций и способны добиться нового успеха.

    Ставка: Победа «Омонии» с форой (-1) с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.58
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Потапова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Потапова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — 2DROTS
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Зриньски
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Свайда — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Мальмё — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.73
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Мидтьюланн — Слован Братислава
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Карацев — Полманс
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Чорич — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Омония» — «Зиря». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 августа 2024 года . Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Зиря», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры