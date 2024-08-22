«Копенгаген» на своем поле примет «Килмарнок» в первом поединке раунда плей-офф Лиги конференций. Встреча состоится 22 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Килмарнок», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьей позиции в датском первенстве прошлого сезона.

Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, где она прошла гибралтарский «Мэгпис», после чего в третьем раунде одолела чешский «Баник» Острава.

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Последние матчи: в своей прошлой игре, которая прошла в рамках пятого тура датской лиги, клуб дома разошелся миром с «Виборгом» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые были официальными в разных турнирах и товарищескими, «Копенгаген» ни разу не проиграл при девяти победах и трех ничьих.

При этом в новом сезоне чемпионата Дании столичный коллектива занимает вторую строчку после пяти туров с отставанием в один балл от лидера «Силькеборга».

Виктор Фрохойдт — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций с двумя голами.

«Килмарнок»

Турнирное положение: «Килмарнок» начал выступления в еврокубках с Лиги Европы, из которой вылетел на стадии второго раунда квалификации от «Серкль Брюгге».

Команда из-за этого оказалась в Лиге конференций, где в рамках третьего раунда отбора прошла норвежский «Тромсе» с общим счетом 3:2.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках второго раунда Кубка шотландской Лиги клуб на чужом поле проиграл на выезде «Мотеруэллу» (0:1).

Тем временем после двух туров шотландской Премьер-лиги нового сезона коллектив замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного балла.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на шотландскую Премьер-лигу, «Килмарнок» выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям немного шансов на успех в игре, особенно если учесть, что в шести последних поединках они четырежды проиграли.

Три гола команды в шотландской лиге текущей кампании забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Копенгагена» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Копенгаген» не пропускал

в трех из пяти последних матчей «Килмарнока» забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 6.10, победа «Килмарнока» — в 11.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в 12 последних матчах хозяева не проиграли. При этом в пяти последних их поединков забивали меньше 3,5 голов.

Между тем, в двух из трех последних игр гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: «Копенгаген» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.60