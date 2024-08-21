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    Сумеет ли «Флуминенсе» наконец-то одолеть «Гремио»?

    «Флуминенсе» — «Гремио». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 21 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Гремио»
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    «Флуминенсе»
    21 августа в 1/8 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Гремио». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Гремио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 22 Августа 2024 года

    Флуминенсе

  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Флуминенсе 01:00 Гремио

    Гремио

  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: «Флуминенсе» сражается за выживание в бразильском чемпионате. На данный момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Флуминенсе» лишь на один пункт отстает от спасительной 16 позиции. Да и выиграла команда всего в 5 матчах из 22.

    Флуминенсе — Гремио: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В последних матчах команда выглядела достаточно неплохо. А вот первый матч с «Гремио» был проигран (1:2).

    В своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Коринтиансом» (0:0). А вот до того «Флуминенсе» уступил «Васко да Гаме» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда больше озабочена сохранением прописки в элите. При этом «Флуминенсе» пропускает в среднем более гола за матч: 26 мячей в 22 поединках чемпионата.

    Матчи против «Гремио» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 8 последних очных поединках «Флуминенсе» потерпел поражения.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться ликвидировать гандикап в один мяч. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч.

    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» нынче ходит в середняках чемпионата Бразилии. На текущий момент команда находится на 14 месте.

    Причем «Гремио» в 21 матче чемпионата победил всего 7 раз. Вот только забивает команда в среднем чуть меньше гола за матч — 20 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Гремио» дома уступил «Баие» (0:2).

    До того команда дома переиграла «Флуминенсе» (2:1). Ну а чуть ранее была уверенно обыграна слабенькая «Куяба» (3:1).

    Вообще же, «Гремио» в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом потенциально «Гремио» явно способен прибавить в игре и результатах.

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    Вот только команда имеет не столь надежные тылы. Пропускает «Гремио» в среднем более гола за матч: 25 пропущенных мячей в 21 поединке чемпионата Бразилии.

    Причем «Гремио» явно не будет рисковать. Номинальные гости вполне логично будут рассчитывать на контратаки.

    Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть на своих лучших качествах. Да и «Флуминенсе» для команды считается удобным соперником.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают более гола за матч

    • «Гремио» обыгрывал «Флуминенсе» в 8 последних очных поединках

    • «Флуминенсе» не побеждал в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.19, а победа оппонента — в скромные 3.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.50.

    Прогноз: «Флуминенсе» постарается отыграть разницу в один мяч, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и пора бы «Флуминенсе» прерывать затянувшийся безвыигрышный сериал.

    Ставка: Победа «Флуминенсе» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

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    «Флуминенсе» — «Гремио». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 21 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Гремио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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