В матче первого тура английской Премьер-лиге (АПЛ) «Ноттингем Форест» на своем поле примет «Борнмут». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне сумел не понизиться в классе, заняв 17-ю позицию в АПЛ.

Команда после 38-ми туров национального первенства опередила на шесть очков зону вылета, в которой оказались все новички Премьер-лиги предыдущей кампании.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб обыграл новоиспеченного победителя Лиги конференций «Олимпиакос» (4:3).

Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию «Лесников» в два поединка, которые были контрольными. Перед этим они разошлись миром с испанским «Ноттингем Форест» (0:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые были товарищескими и официальными, «Ноттингем Форест» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, но в поединке против примерно равного ему соперника, да еще и на своем поле, у него есть шансы на успех.

Крис Вуд — лучший бомбардир клуба в АПЛ прошлого сезона с 14-ю голами.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» в прошлом сезоне Премьер-лиги оказался в нижней половине таблицы, где занял 12-ю строчку.

Команда после 38-ми туров национального первенства опередила на 22 очка зону вылета, а также на 15 баллов отстала от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл испанскую «Жирону» (3:2).

При этом в предыдущем поединке «Вишни» сумели с минимальным счетом обыграть другого представителя Ла Лиги — «Райо Вальекано» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Адам, Брукс, Унал, Араухо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: перед двумя победами кряду в последних поединках (они были товарищескими) «Борнмут» не выигрывал пять матчей кряду при четырех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о том, что в последнее время гости вовсю разыгрались, а значит способны неприятно удивить своего соперника на выезде.

Доминик Соланке, который перешел в «Тоттенхэм», стал лучшим бомбардиром клуба и четвертым — в АПЛ прошлого сезона с 19-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей «Ноттингем Форест» выиграл

в пяти из шести последних матчей «Борнмута» забивали обе команды

в двух последних матчах «Борнмут» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.46. Ничья — в 3.55, победа «Борнмута» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.11.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в пяти из восьми их последних поединков забивали больше 2,5 голов.

При этом в двух из четырех последних игр хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.91.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их двух последних матчах.

Ставка: «Борнмут» победит за 2.85