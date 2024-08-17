Ноттингем Форест
Борнмут
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне сумел не понизиться в классе, заняв 17-ю позицию в АПЛ.
Команда после 38-ми туров национального первенства опередила на шесть очков зону вылета, в которой оказались все новички Премьер-лиги предыдущей кампании.
Ноттингем Форест — Борнмут: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб обыграл новоиспеченного победителя Лиги конференций «Олимпиакос» (4:3).
Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию «Лесников» в два поединка, которые были контрольными. Перед этим они разошлись миром с испанским «Ноттингем Форест» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые были товарищескими и официальными, «Ноттингем Форест» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, но в поединке против примерно равного ему соперника, да еще и на своем поле, у него есть шансы на успех.
Крис Вуд — лучший бомбардир клуба в АПЛ прошлого сезона с 14-ю голами.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» в прошлом сезоне Премьер-лиги оказался в нижней половине таблицы, где занял 12-ю строчку.
Команда после 38-ми туров национального первенства опередила на 22 очка зону вылета, а также на 15 баллов отстала от зоны еврокубков.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл испанскую «Жирону» (3:2).
При этом в предыдущем поединке «Вишни» сумели с минимальным счетом обыграть другого представителя Ла Лиги — «Райо Вальекано» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Адам, Брукс, Унал, Араухо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: перед двумя победами кряду в последних поединках (они были товарищескими) «Борнмут» не выигрывал пять матчей кряду при четырех поражениях и одной ничьей.
Это говорит о том, что в последнее время гости вовсю разыгрались, а значит способны неприятно удивить своего соперника на выезде.
Доминик Соланке, который перешел в «Тоттенхэм», стал лучшим бомбардиром клуба и четвертым — в АПЛ прошлого сезона с 19-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из семи последних матчей «Ноттингем Форест» выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Борнмута» забивали обе команды
- в двух последних матчах «Борнмут» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.46. Ничья — в 3.55, победа «Борнмута» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.11.
- 2.00Манчестер Юнайтед — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.20Гавр — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.23Санта-Клара — Порту: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в пяти из восьми их последних поединков забивали больше 2,5 голов.
При этом в двух из четырех последних игр хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.91.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их двух последних матчах.
Ставка: «Борнмут» победит за 2.85