ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1? Даниэль Кормье«Второе место сборной США по борьбе на Олимпиаде-2024 — это провал» — интервью с экс-чемпионом UFC Даниэлем Кормье
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Борнмут» в Ноттингеме?

    «Ноттингем Форест» — «Борнмут». Прогноз и ставки (к. 1.91) на футбол, чемпионат Англии, 17 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ноттингем Форест Прогнозы на Борнмут Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Борнмут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дэниел Джеббисон
    В матче первого тура английской Премьер-лиге (АПЛ) «Ноттингем Форест» на своем поле примет «Борнмут». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Августа 2024 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 17:00 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне сумел не понизиться в классе, заняв 17-ю позицию в АПЛ.

    Команда после 38-ми туров национального первенства опередила на шесть очков зону вылета, в которой оказались все новички Премьер-лиги предыдущей кампании.

    Ноттингем Форест — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб обыграл новоиспеченного победителя Лиги конференций «Олимпиакос» (4:3).

    Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию «Лесников» в два поединка, которые были контрольными. Перед этим они разошлись миром с испанским «Ноттингем Форест» (0:0).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые были товарищескими и официальными, «Ноттингем Форест» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, но в поединке против примерно равного ему соперника, да еще и на своем поле, у него есть шансы на успех.

    Крис Вуд — лучший бомбардир клуба в АПЛ прошлого сезона с 14-ю голами.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» в прошлом сезоне Премьер-лиги оказался в нижней половине таблицы, где занял 12-ю строчку.

    Команда после 38-ми туров национального первенства опередила на 22 очка зону вылета, а также на 15 баллов отстала от зоны еврокубков.

  • Пять причин, почему «Манчестер Сити» (наконец-то) не станет чемпионом АПЛ
  • В новом сезоне команде Пепа Гвардиолы будет очень сложно обойти главных конкурентов
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл испанскую «Жирону» (3:2).

    При этом в предыдущем поединке «Вишни» сумели с минимальным счетом обыграть другого представителя Ла Лиги — «Райо Вальекано» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Адам, Брукс, Унал, Араухо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: перед двумя победами кряду в последних поединках (они были товарищескими) «Борнмут» не выигрывал пять матчей кряду при четырех поражениях и одной ничьей.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Это говорит о том, что в последнее время гости вовсю разыгрались, а значит способны неприятно удивить своего соперника на выезде.

    Доминик Соланке, который перешел в «Тоттенхэм», стал лучшим бомбардиром клуба и четвертым — в АПЛ прошлого сезона с 19-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из семи последних матчей «Ноттингем Форест» выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Борнмута» забивали обе команды

    • в двух последних матчах «Борнмут» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.46. Ничья — в 3.55, победа «Борнмута» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.11.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в пяти из восьми их последних поединков забивали больше 2,5 голов.

    При этом в двух из четырех последних игр хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.91.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их двух последних матчах.

    Ставка: «Борнмут» победит за 2.85

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Самсонова — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зверев — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Рууд — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ротор — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Сельта — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Соболенко — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Андреева — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Синнер — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ульм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ноттингем Форест» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Борнмут» в Ноттингеме?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры