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    Уверенная виктория «Галатасарая»?

    «Коньяспор» — «Галатасарай». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 16 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Галатасарай»
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    Мауро Икарди
    16 августа во 2-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Коньяспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коньяспор» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 16 Августа 2024 года

    Коньяспор

  • Конья
    •  Коньяспор 21:00 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
    •

    «Коньяспор»

    Турнирное положение: «Коньяспор» в новом сезоне стартовал весьма успешно. Команда нанесла поражение «Касымпаше» (3:2).

    При этом «Коньяспор» не проигрывает 3 матча кряду. А вот победная серия на текущий момент составляет два поединка.

    Последние матчи: летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «Коньяспор» выиграл дважды при одной коллизии.

    В своем последнем контрольном поединке «Коньяспор» переиграл «Аль-Фейху» (1:0). А вот «Гросуплье» обыграть не удалось (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках игроки клуба забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Коньяспор» явно способен дать бой действующему чемпиону. Да и состав команды по именам смотрится вполне-себе выгодно.

    Поединки против «Галатасарая» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Коньяспор» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются как можно эффективнее сыграть вторым номером. Вот только в двух последних очных встречах они уступили стамбульцам.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: Стамбульцы выиграли прошлый чемпионат Турции. «Галатасарай» в итоге опередил «Фенербахче» на 3 очка.

    Причем «Галатасарай» потрясающе выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 92 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «Галатасарай» добыл 2 победы при 3 коллизиях.

    Стартовый тур чемпионата принес команде викторию над «Хатайспором» (2:1). А вот до того команда провалилась, уступив в Суперкубке «Бешикташу» (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победы нынешним летом даются стамбульцам натужно. Да и проблемы с реализацией стали неприятным спутником команды.

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    При этом «Галатасарай» уже больше года не проигрывает «Коньяспору». Да и в двух последних очных встречах команда забивала по 3 мяча.

    И уж точно стамбульцы намерены снова добыть чемпионский титул. Так что терять очки на ровном месте команда наверняка не собирается.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Мауро Икарди еще явно скажет свое веское слово.

    Статистика для ставок

    • «Галатасарай» обыграл «Коньяспор» в двух последних очных встречах

    • «Коньяспор» выиграл в 2 своих последних поединках

    • До последней виктории стамбульцы уступили дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.32, а победа оппонента — в скромные 5.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.76 и 2.18.

    Прогноз: Стамбульцы явно сильнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    «Галатасарай» явно не допустит недооценки соперника, которому традиционно успешно противостоит.

    Ставка: Фора «Галатасарая» -1.5 за 2.57.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.64

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    «Коньяспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 16.08.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Галатасарая»?
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