16 августа во 2-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Коньяспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коньяспор» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коньяспор»

Турнирное положение: «Коньяспор» в новом сезоне стартовал весьма успешно. Команда нанесла поражение «Касымпаше» (3:2).

При этом «Коньяспор» не проигрывает 3 матча кряду. А вот победная серия на текущий момент составляет два поединка.

Последние матчи: летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «Коньяспор» выиграл дважды при одной коллизии.

В своем последнем контрольном поединке «Коньяспор» переиграл «Аль-Фейху» (1:0). А вот «Гросуплье» обыграть не удалось (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках игроки клуба забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Коньяспор» явно способен дать бой действующему чемпиону. Да и состав команды по именам смотрится вполне-себе выгодно.

Поединки против «Галатасарая» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Коньяспор» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются как можно эффективнее сыграть вторым номером. Вот только в двух последних очных встречах они уступили стамбульцам.

«Галатасарай»

Турнирное положение: Стамбульцы выиграли прошлый чемпионат Турции. «Галатасарай» в итоге опередил «Фенербахче» на 3 очка.

Причем «Галатасарай» потрясающе выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 92 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом команда провела 5 контрольных поединков. В них «Галатасарай» добыл 2 победы при 3 коллизиях.

Стартовый тур чемпионата принес команде викторию над «Хатайспором» (2:1). А вот до того команда провалилась, уступив в Суперкубке «Бешикташу» (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы нынешним летом даются стамбульцам натужно. Да и проблемы с реализацией стали неприятным спутником команды.

При этом «Галатасарай» уже больше года не проигрывает «Коньяспору». Да и в двух последних очных встречах команда забивала по 3 мяча.

И уж точно стамбульцы намерены снова добыть чемпионский титул. Так что терять очки на ровном месте команда наверняка не собирается.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Мауро Икарди еще явно скажет свое веское слово.

Статистика для ставок

«Галатасарай» обыграл «Коньяспор» в двух последних очных встречах

«Коньяспор» выиграл в 2 своих последних поединках

До последней виктории стамбульцы уступили дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.32, а победа оппонента — в скромные 5.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.76 и 2.18.

Прогноз: Стамбульцы явно сильнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

«Галатасарай» явно не допустит недооценки соперника, которому традиционно успешно противостоит.

Ставка: Фора «Галатасарая» -1.5 за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.64