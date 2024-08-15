ПерерывРубин — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матео Кассьерра и Дуглас Сантос«Рубин» — «Зенит». Онлайн «Реал Мадрид»Королевский гамбит. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги? Хулиан АльваресПродали и сразу забыли. Почему Альварес так и не стал незаменимым в «Манчестер Сити»
  • 17:46
    • Щенсный покинул «Ювентус»
    Все новости спорта

    «Шемрок Роверс» повторно уступит словенцам?

    «Шемрок Роверс» — «Целе». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 15 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Шэмрок Роверс Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Шемрок Роверс» — «Целе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шемрок Роверс»
    15 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Шемрок Роверс» и «Целе». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — «Целе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Шэмрок Роверс

  • Дублин
    •  Шэмрок Роверс 22:00 Целе

    Целе

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: «Шемрок Роверс» неудачно выступает в своем чемпионате. Команда находится на 5 месте турнирной таблице.

    При этом «Шемрок Роверс» вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Пражская «Спарта» оказалась ирландцам не по зубам — 0:2, 2:4.

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла лишь один балл. Дома она расписала паритет с «Дроэдой Юнайтед» (1:1).

    При этом «Шемрок Роверс» в первом матче уступил «Целе» (0:1). Единственный мяч команда пропустила в конце первого тайма.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шемрок Роверс» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Ирландцы не победжали в двух своих последних матчах. Да и тягаться на равных со словенцами команде будет крайне сложно.

    При этом «Шемрок Роверс» в двух своих последних поединках забил лишь один раз. А вот после поражений от «Спарты» команда переиграла «Уотерфорд Юнайтед» (2:1).

    Нет никаких сомнений, что ирландцы будут рисковать. Номинальным хозяевам ничего другого просто не остается.

    «Целе»

    Турнирное положение: Словенцы явно нацелены на проход в групповой раунд. Да и в первой встрече «Целе» одолел соперника (1:0).

    Причем «Целе» не столь успешно стартовал в чемпионате Словении. Команда сейчас находится на 4 позиции в турнирной таблице.

  • Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа
  • Мамардашвили может перебраться в Англию, «шмели» хотят заполучить Байера, а «Барселона» намерена расстаться с Лангле
  • 05/08/2024

    • Последние матчи: в трех стартовых турах своего чемпионата команда набрала 6 очков. При этом в свои ворота она пропустила 4 раза.

    В минувшем туре своего чемпионата «Целе» переиграл «Радомлье» (4:2). А вот поединок с «Мурой» принес полное разочарование (0:1).

    В 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках словенцы отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: минимальная виктория в первом матче явно не расхолодит команду. Да и скромных ирландцев «Целе» должен проходить при любой диспозиции.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Нет сомнений, что словенцы постараются сыграть результативно. Да и в первой встрече команда упустила ряд моментов у ворот соперника.

    При этом словенцы достаточно неплохо выглядят в плане созидания. Да и на фоне не самого лучшего старта в чемпионате «Целе» постарается как можно увереннее выступить в еврокубках.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и оппонент уж слишком часто ошибается в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Целе» выиграл в 2 своих матчах

    • «Шемрок Роверс» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • В первом поединке сильнее оказались словенцы (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Целе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 2.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

    Прогноз: Словенцы явно превосходят соперника в классе, что вновь продемонстрируют на деле.

    Ирландцы слишком нестабильны, плюс в двух последних матчах сумели отличиться всего однажды.

    Ставка: Победа «Целе» за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.08

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Маннарино — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Анисимова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Долхайд — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Боузкова — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штруфф — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фехервар — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч РФШ — Санта-Колома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Наср Эр-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шемрок Роверс» — «Целе»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. «Шемрок Роверс» повторно уступит словенцам?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры