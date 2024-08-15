Шэмрок Роверс
Целе
«Шемрок Роверс»
Турнирное положение: «Шемрок Роверс» неудачно выступает в своем чемпионате. Команда находится на 5 месте турнирной таблице.
При этом «Шемрок Роверс» вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Пражская «Спарта» оказалась ирландцам не по зубам — 0:2, 2:4.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла лишь один балл. Дома она расписала паритет с «Дроэдой Юнайтед» (1:1).
При этом «Шемрок Роверс» в первом матче уступил «Целе» (0:1). Единственный мяч команда пропустила в конце первого тайма.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шемрок Роверс» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Ирландцы не победжали в двух своих последних матчах. Да и тягаться на равных со словенцами команде будет крайне сложно.
При этом «Шемрок Роверс» в двух своих последних поединках забил лишь один раз. А вот после поражений от «Спарты» команда переиграла «Уотерфорд Юнайтед» (2:1).
Нет никаких сомнений, что ирландцы будут рисковать. Номинальным хозяевам ничего другого просто не остается.
«Целе»
Турнирное положение: Словенцы явно нацелены на проход в групповой раунд. Да и в первой встрече «Целе» одолел соперника (1:0).
Причем «Целе» не столь успешно стартовал в чемпионате Словении. Команда сейчас находится на 4 позиции в турнирной таблице.
Последние матчи: в трех стартовых турах своего чемпионата команда набрала 6 очков. При этом в свои ворота она пропустила 4 раза.
В минувшем туре своего чемпионата «Целе» переиграл «Радомлье» (4:2). А вот поединок с «Мурой» принес полное разочарование (0:1).
В 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках словенцы отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: минимальная виктория в первом матче явно не расхолодит команду. Да и скромных ирландцев «Целе» должен проходить при любой диспозиции.
Нет сомнений, что словенцы постараются сыграть результативно. Да и в первой встрече команда упустила ряд моментов у ворот соперника.
При этом словенцы достаточно неплохо выглядят в плане созидания. Да и на фоне не самого лучшего старта в чемпионате «Целе» постарается как можно увереннее выступить в еврокубках.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и оппонент уж слишком часто ошибается в обороне.
Статистика для ставок
- «Целе» выиграл в 2 своих матчах
- «Шемрок Роверс» не побеждал в 2 своих последних поединках
- В первом поединке сильнее оказались словенцы (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Целе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 2.82.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.
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Прогноз: Словенцы явно превосходят соперника в классе, что вновь продемонстрируют на деле.
Ирландцы слишком нестабильны, плюс в двух последних матчах сумели отличиться всего однажды.
Ставка: Победа «Целе» за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.08