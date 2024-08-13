13 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Милан» и «Монца». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» минувший сезон провела не столь успешно. «Милан» финишировал на 2 месте в Серии А.

При этом «Милан» отстал от чемпиона «Интера» на 19 очков. А вот в свои ворота команда пропустила 49 мячей в 38 поединках.

Последние матчи: нынешним летом миланцы провели 4 контрольных поединка. В них команда добыла 2 виктории.

Причем «Милан» в своем последнем поединке расписала мировую с «Барселоной» (2:2). А вот в серии пенальти точнее были итальянцы.

В 5 своих последних матчах «Милан» отличился 9 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: пока что «россонери» лишь раскачиваются. Да и настрой на матч с «Монцей» у команды будет достаточно серьезным.

При этом «Милан» традиционно успешно противостоит «Монце». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 3 раза при одной коллизии.

Наверняка «россонери» максимально настроятся на этот поединок. Да и поквитаться за февральское поражение в чемпионате (2:4) миланцы точно постараются.

«Монца»

Турнирное положение: Эта команда провела относительно удачный минувший сезон. «Монца» заняла 12 место в турнирной таблице Лиги 1.

При этом «Монца» в 38 поединках настреляла 39 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 51 мяч.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась уже давно. В 5 спаррингах «Монца» добыла 3 победы при одном поражении.

При этом «Монца» уже успела выйти в 1/16 финала Кубка Италии. В серии пенальти команда одолела «Зюйдтироль».

В 5 своих последних матчах команда отличилась 7 забитыми мячами. А вот пропустила команда 4 мяча в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам довольно-таки приличный. Да и проход в следующий раунд Кубка прибавит настроения.

При этом «Монца» имеет явные проблемы в матчах с сильными соперниками. В контрольных поединках команда обыгрывала только менее статусных оппонентов.

Даже не самому сильному «Палермо» команда уступила (0:1). Да и ничья с «Сассуоло» была добыта с трудом (2:2).

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и свои шансы у ворот миланцев команда может отыскать.

Статистика для ставок

«Милан» еще не проигрывал в летних спаррингах

«Монца» не проигрывала в 4 своих последних поединках

В последней очной встрече «Монца» одолела миланцев (4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.62, а победа оппонента — в скромные 5.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.82 и 2.10.

Прогноз: Миланцы смотрятся монолитнее соперника, к тому же мотивированы продолжить свой победный путь.

«Монца» крайне нестабильна, да и в своих последних матчах команда выглядела не столь монолитно.

Ставка: Фора «Милана» -1.5 за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10