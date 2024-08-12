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    «Салернитана» привычно одолеет «Специю»

    «Салернитана» — «Специя». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 12 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Специя»
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    Луиджи Сепе
    12 августа в 1/32 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Салернитана» и «Специя». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Салернитана» — «Специя», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Салернитана»

    Турнирное положение: «Салернитана» в прошлом сезоне вылетела из Серии А. Команда набрала всего 17 очков и финишировала на дне таблицы.

    При этом «Салернитана» выиграла лишь в 2 матчах из 38. Причем проиграла команда аж в 25 матчах итальянского чемпионата.

    Последние матчи: летом команда провела 3 контрольных поединка. В них команда добыла 1 победу при 1 поражении.

    В своем последнем поединке «Салернитана» подписала мировую с «Бари» (1:1). А вот «Волосу» команда минимально уступила.

    Вообще, в 5 своих последних матчах игроки команды настреляли 14 мячей. А вот в свои ворота было пропущено 7 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Салернитана» явно постарается быстро вернуться в Серию А. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

    Поединки против «Специи» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Салернитана» выиграла 1 раз при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на классе. Да и «Специи» команда не проигрывает уже почти 3 года.

    «Специя»

    Турнирное положение: Эта команда в прошлом сезоне выступила крайне неудачно. «Специя» финишировала на 15 месте турнирной таблицы Серии В.

    Причем «Специя» довольно слабо выглядела в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 36 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом команда провела 4 контрольных поединка. В них «Специя» выиграла дважды при одном поражении.

    Поединок с «Феццанезе» команда провела удачно (5:2). Да и с «Бохумом» «Специя» расправилась уверенно (3:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Специя» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит загадкой. При этом ей нужно срочно прибавлять в плане созидания.

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    Вот только «Специя» уже почти 3 года не обыгрывает «Салернитану». А последнее очное свидание годичной давности завершилось ничьей (1:1).

    А вот пропускает команда в среднем более гола за матч. Между тем, «Специя» явно намерена дать бой недавнему полпреду элиты.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только их оборона уж слишком часто допускает результативные сбои.

    Статистика для ставок

    • «Специя» выиграла в 2 своих последних контрольных поединках

    • «Салернитана» выиграла лишь в одном из трех своих летних спаррингов

    • «Салернитана» почти 3 года не проигрывает «Специи»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Салернитана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.91.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.78 и 2.01.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят на голову сильнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

    Недавний полпред элиты явно не допустит недооценки соперника, который, к тому же, крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Салернитаны» за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.01

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    «Салернитана» — «Специя»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на футбол. «Салернитана» привычно одолеет «Специю»
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