Арсенал Лондон
Лион
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» минувший сезон провели относительно успешно. «Арсенал» финишировал на 2 месте в АПЛ.
При этом «Арсенал» в минувшем чемпионате Англии выиграл в 28 матчах из 38. А вот в свои ворота команда пропустила всего 29 раз.
Арсенал Лондон — Лион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом «канониры» провели 4 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза при одной коллизии.
Причем «Арсенал» в своем последнем поединке разгромил «Байер» (4:1). А вот до того команда уступила «Ливерпулю» (1:2).
В 5 своих последних матчах «Арсенал» отличился 10 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 6 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лондонцы весьма ярко провели поединок с «Байером». Да и лидеры команды постепенно входят в свои лучшие кондиции.
При этом «Арсенал» традиционно удачно противостоит лионцам. Из 5 очных поединков англичане выиграли 3 раза при одной коллизии.
Наверняка лондонцы будут максимально активны в атаке. Да и желание продлить победный сериал у команды Микеля Артеты достаточно огромное.
«Лион»
Турнирное положение: Эта команда провела неудачный минувший сезон. «Лион» занял итоговое 6 место в Лиге 1.
При этом «Лион» в 34 поединках настрелял 49 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 55 мячей.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась уже давненько. В 5 спаррингах «ткачи» выиграли 3 раза при одном поражении.
При этом «Лион» в последней контрольной встрече сумел одолеть «Унион» (4:0). А вот до того «ткачи» подписали мировую с «Торино» (0:0).
В 5 своих последних матчах команда отличилась 14 забитыми мячами. А вот пропустила команда всего 3 мяча в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма приличный. Вот только оборона ошибается достаточно часто.
Вообще, «Лион» не пропускал в 2 своих последних поединках. А вот «Санкт-Паули» «ткачи» минимально уступили.
В последнем спарринге с берлинцами дубль оформил Гифт Орбан. Перспективный форвард явно потреплет нервы лондонцам.
Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и мотивация дать бой столь сильному оппоненту у команды зашкаливает.
Статистика для ставок
- «Арсенал» выиграл в 2 из 4 своих контрольных матчей
- «Лион» не пропускал в 2 своих контрольных поединках
- Лионцы уже 5 лет не обыгрывали «канониров»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.17, а победа оппонента — в скромные 3.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.75.
- 2.55Зенит — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.92Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: «Канониры» в спаррингах выглядят довольно выгодно, и явно начнут встречу активно.
«Арсенал» явно сильнее нестабильных лионцев, и уж точно быстро вскроет оборону соперника.
Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.39.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.81