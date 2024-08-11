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    «Арсенал» оперативно разберется с «ткачами»

    «Арсенал» — «Лион». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Лион»
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    Жоржиньо
    11 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Лион». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 11 Августа 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 16:00 Лион

    Лион

  • Лион
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» минувший сезон провели относительно успешно. «Арсенал» финишировал на 2 месте в АПЛ.

    При этом «Арсенал» в минувшем чемпионате Англии выиграл в 28 матчах из 38. А вот в свои ворота команда пропустила всего 29 раз.

    Арсенал Лондон — Лион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом «канониры» провели 4 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Причем «Арсенал» в своем последнем поединке разгромил «Байер» (4:1). А вот до того команда уступила «Ливерпулю» (1:2).

    В 5 своих последних матчах «Арсенал» отличился 10 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 6 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Лондонцы весьма ярко провели поединок с «Байером». Да и лидеры команды постепенно входят в свои лучшие кондиции.

    При этом «Арсенал» традиционно удачно противостоит лионцам. Из 5 очных поединков англичане выиграли 3 раза при одной коллизии.

    Наверняка лондонцы будут максимально активны в атаке. Да и желание продлить победный сериал у команды Микеля Артеты достаточно огромное.

    «Лион»

    Турнирное положение: Эта команда провела неудачный минувший сезон. «Лион» занял итоговое 6 место в Лиге 1.

    При этом «Лион» в 34 поединках настрелял 49 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 55 мячей.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась уже давненько. В 5 спаррингах «ткачи» выиграли 3 раза при одном поражении.

    При этом «Лион» в последней контрольной встрече сумел одолеть «Унион» (4:0). А вот до того «ткачи» подписали мировую с «Торино» (0:0).

    В 5 своих последних матчах команда отличилась 14 забитыми мячами. А вот пропустила команда всего 3 мяча в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма приличный. Вот только оборона ошибается достаточно часто.

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    Вообще, «Лион» не пропускал в 2 своих последних поединках. А вот «Санкт-Паули» «ткачи» минимально уступили.

    В последнем спарринге с берлинцами дубль оформил Гифт Орбан. Перспективный форвард явно потреплет нервы лондонцам.

    Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и мотивация дать бой столь сильному оппоненту у команды зашкаливает.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» выиграл в 2 из 4 своих контрольных матчей

    • «Лион» не пропускал в 2 своих контрольных поединках

    • Лионцы уже 5 лет не обыгрывали «канониров»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.17, а победа оппонента — в скромные 3.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.75.

    Прогноз: «Канониры» в спаррингах выглядят довольно выгодно, и явно начнут встречу активно.

    «Арсенал» явно сильнее нестабильных лионцев, и уж точно быстро вскроет оборону соперника.

    Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.39.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.81

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    «Арсенал» — «Лион»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на футбол. «Арсенал» оперативно разберется с «ткачами»
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