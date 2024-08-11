11 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Лион». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» минувший сезон провели относительно успешно. «Арсенал» финишировал на 2 месте в АПЛ.

При этом «Арсенал» в минувшем чемпионате Англии выиграл в 28 матчах из 38. А вот в свои ворота команда пропустила всего 29 раз.

Последние матчи: летом «канониры» провели 4 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза при одной коллизии.

Причем «Арсенал» в своем последнем поединке разгромил «Байер» (4:1). А вот до того команда уступила «Ливерпулю» (1:2).

В 5 своих последних матчах «Арсенал» отличился 10 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 6 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Лондонцы весьма ярко провели поединок с «Байером». Да и лидеры команды постепенно входят в свои лучшие кондиции.

При этом «Арсенал» традиционно удачно противостоит лионцам. Из 5 очных поединков англичане выиграли 3 раза при одной коллизии.

Наверняка лондонцы будут максимально активны в атаке. Да и желание продлить победный сериал у команды Микеля Артеты достаточно огромное.

«Лион»

Турнирное положение: Эта команда провела неудачный минувший сезон. «Лион» занял итоговое 6 место в Лиге 1.

При этом «Лион» в 34 поединках настрелял 49 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем более гола за матч — 55 мячей.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась уже давненько. В 5 спаррингах «ткачи» выиграли 3 раза при одном поражении.

При этом «Лион» в последней контрольной встрече сумел одолеть «Унион» (4:0). А вот до того «ткачи» подписали мировую с «Торино» (0:0).

В 5 своих последних матчах команда отличилась 14 забитыми мячами. А вот пропустила команда всего 3 мяча в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма приличный. Вот только оборона ошибается достаточно часто.

Вообще, «Лион» не пропускал в 2 своих последних поединках. А вот «Санкт-Паули» «ткачи» минимально уступили.

В последнем спарринге с берлинцами дубль оформил Гифт Орбан. Перспективный форвард явно потреплет нервы лондонцам.

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и мотивация дать бой столь сильному оппоненту у команды зашкаливает.

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл в 2 из 4 своих контрольных матчей

«Лион» не пропускал в 2 своих контрольных поединках

Лионцы уже 5 лет не обыгрывали «канониров»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.17, а победа оппонента — в скромные 3.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.75.

Прогноз: «Канониры» в спаррингах выглядят довольно выгодно, и явно начнут встречу активно.

«Арсенал» явно сильнее нестабильных лионцев, и уж точно быстро вскроет оборону соперника.

Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.81