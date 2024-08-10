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    Продолжит ли «Балтика» побеждать?

    «Сокол» — «Балтика». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 августа 2024 года

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    «Балтика»
    10 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Балтика». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 10 Августа 2024 года

    Сокол

  • Саратов
    •  Сокол 18:00 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы весьма продуктивно стартовали в первенстве. По итогам 4 первых туров команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Сокол» в 4 поединках сумел разжиться 8 очками. А вот забили саратовцы всего лишь 3 мяча, при этом пропустив лишь однажды.

    Сокол — Балтика: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре саратовцы добыли один зачетный балл. «Сокол» не дал себя обыграть «Уралу» (0:0).

    До того команда минимально переиграла КАМАЗ. А вот чуть ранее саратовцы с минимальным счетом одолел крепкий «Енисей».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Оборона саратовцев — настоящий бетон! В трех последних матчах «Сокол» не пропустил ни разу.

    Матчи с «балтийцами» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой успешный турнирный путь. Да и признанных фаворитов саратовцы не боятся.

    «Балтика»

    Турнирное положение: «Балтийцы» явно намерены сходу вернуться в элитный дивизион. Правда, по итогам первых 4 туров команда находится лишь на 9 месте.

    Причем «Балтика» весьма бледно выглядит в плане реализации. «Балтийцы» в 4 матчах забили всего 4 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда наконец-то победила. «Балтика» по всем статьям переиграла новороссийский «Черноморец» (2:0).

    До того команда Александра Грищенко не сумела одолеть «Уфу» (1:1). Да и поединок с сочинцами принес лишь один балл (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Грищенко лишь набирает обороты. Зато пропустили калининградцы всего 2 мяча в 4 матчах.

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    При этом «Балтика» не проигрывает саратовцам уже почти 8 лет. Да и нынче калининградцы явно намерены подтянуться к группе лидеров.

    Состав у «балтийцев» по именам достаточно квалифицированный. Вот только проблем в игровом плане у команды еще предостаточно.

    Тем не менее, номинальные гости будут максимально агрессивны в атаке. Да и пора бы одной из самых сильных команд дивизиона поднатореть в плане результатов.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

    • «Балтийцы» в среднем забивают гол за матч

    • Обе команды еще не проигрывали в текущем первенстве

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.53.

    Прогноз: Команда Грищенко сильнее соперника, и явно способна прибавить в плане реализации.

    Калининградцы явно намерены напрямую повыситься в классе, и уж точно будут активно атаковать.

    Ставка: Победа «Балтики» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.46

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    «Сокол» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 10.08.2024. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Балтика» побеждать?
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